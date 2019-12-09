Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака: смело беритесь за работу

Астрологический прогноз на 9 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Овна

Начните день со спорта и помимо тонуса в мышцах, получите еще и хорошее настроение на весь день. Чтобы лень вас не одолела – напишите на холодильнике напоминание.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Тельца

Ваши амбиции сегодня будут удовлетворены. Главное, что от вас сегодня потребуется – настойчивость и упорство.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Близнецов

Постарайтесь сегодня меньше болтать, иначе можете выдать все секреты, а через время пожалеть об этом. Проведите вечер с близкими или наедине с собой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Рака

Сегодня вам нужно будет вспомнить, что такое ответственность. Причем это будет важно, как в рабочей сфере, так и в романтических отношениях.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Льва

На работе все будет просто и легко, а вот в любовных делах могут возникнуть проблемы. Не пускайте ситуацию на самотек, иначе решить ее потом будет очень сложно.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Девы

Хороший день, чтобы решить все свои рабочие вопросы. Можете смело брать новый проект и разговаривать с начальником о повышении. Удача на вашей стороне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Весов

Сегодня можете почувствовать себя героем-любовником/цей, от которых в восторге все окружающие. Расслабьтесь и получайте удовольствие – сегодня вы звезда.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Скорпиона

Удачный день, чтобы заняться своим здоровьем и внешностью. Займитесь шопингом, поменяйте свой имидж, и обязательно приготовьте здоровый ужин. Отключитесь от негатива.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Стрельца

Пишите планы и следуйте им очень скрупулезно, иначе рискуете все провалить. Задачи выполняйте по очередности, не отступая от задуманного.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Козерога

Почувствуете на себе сегодня повышенное внимание и сможете этим воспользоваться для получения желаемого. Главное не увлекайтесь сильно, чтобы не ранить себя ненужными ожиданиями.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Водолея

У вас сегодня во всех смыслах хороший день. Занимайтесь делами, берите новые проекты и заводите полезные знакомства. Вечер уделите семье и любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Рыб

Вас сегодня ждет легкий и приятный день. Сможете сделать сегодня даже больше, чем планировали. Главное – вечером разделите свой триумф с близкими.

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