Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака: смело беритесь за работу
Астрологический прогноз на 9 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Овна
Начните день со спорта и помимо тонуса в мышцах, получите еще и хорошее настроение на весь день. Чтобы лень вас не одолела – напишите на холодильнике напоминание.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Тельца
Ваши амбиции сегодня будут удовлетворены. Главное, что от вас сегодня потребуется – настойчивость и упорство.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Близнецов
Постарайтесь сегодня меньше болтать, иначе можете выдать все секреты, а через время пожалеть об этом. Проведите вечер с близкими или наедине с собой.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Рака
Сегодня вам нужно будет вспомнить, что такое ответственность. Причем это будет важно, как в рабочей сфере, так и в романтических отношениях.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Льва
На работе все будет просто и легко, а вот в любовных делах могут возникнуть проблемы. Не пускайте ситуацию на самотек, иначе решить ее потом будет очень сложно.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Девы
Хороший день, чтобы решить все свои рабочие вопросы. Можете смело брать новый проект и разговаривать с начальником о повышении. Удача на вашей стороне.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Весов
Сегодня можете почувствовать себя героем-любовником/цей, от которых в восторге все окружающие. Расслабьтесь и получайте удовольствие – сегодня вы звезда.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Скорпиона
Удачный день, чтобы заняться своим здоровьем и внешностью. Займитесь шопингом, поменяйте свой имидж, и обязательно приготовьте здоровый ужин. Отключитесь от негатива.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Стрельца
Пишите планы и следуйте им очень скрупулезно, иначе рискуете все провалить. Задачи выполняйте по очередности, не отступая от задуманного.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Козерога
Почувствуете на себе сегодня повышенное внимание и сможете этим воспользоваться для получения желаемого. Главное не увлекайтесь сильно, чтобы не ранить себя ненужными ожиданиями.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Водолея
У вас сегодня во всех смыслах хороший день. Занимайтесь делами, берите новые проекты и заводите полезные знакомства. Вечер уделите семье и любимому человеку.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2019 года, для Рыб
Вас сегодня ждет легкий и приятный день. Сможете сделать сегодня даже больше, чем планировали. Главное – вечером разделите свой триумф с близкими.
Ранее мы уже сообщали про гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.