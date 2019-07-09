Гороскоп на 9 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 9 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2019 года, предусматривает, что день обещает быть продуктивным. Благоприятное время для перемен и начала новых дел. Верьте в себя, и вы обязательно добьетесь успеха. Есть смысл заняться повышением квалификации. Все зависит исключительно от ваших действий. Не торопите события, но и не отставайте.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Овнов

Звезды настоятельно рекомендуют не отступать от своих планов. Твердо верьте в успех, вам это необходимо для достижения желаемой цели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Тельцов

День обещает быть продуктивным. Благоприятное время для перемен и начала новых дел. Верьте в себя, и вы обязательно добьетесь успеха.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Близнецов

Есть смысл заняться повышением квалификации. День удачен для интеллектуальной работы, что положительно повлияет на ваш карьерный рост.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Раков

Нынешний день следует посвятить завершению главных этапов вашей трудовой деятельности, и уже потом задумываться о презентации и форме подачи.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Львов

На пути к цели перед вами возникнет несколько весьма серьезных преград. Возможность разобраться с проблемами будет, но будет ли желание?

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Дев

Придется приложить немало сил и времени, чтобы сохранить стабильность заработка. Все зависит исключительно от ваших действий.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Весов

Слишком резкие перепады настроения в этот день могут сослужить плохую службу, ведь вам неизвестно, как расценит такое поведение начальник.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Скорпионов

Отличное время для расширения частного бизнеса. Вполне вероятно, что в скором времени вы сумеете стать лидером в своем сегменте рынка.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Стрельцов

Самое время подумать о чем-то более важном, чем ваша прибыль, например, поставьте себе новую амбициозную цель и продумайте шаги к ее осуществлению.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Козерогов

Не самый удачный день для вложения денег или крупных приобретений. Отложите все дела, связанные с тратой денег, на более благоприятное время.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Водолеев

Коллеги будут всячески мешать вам и отвлекаать от непосредственных обязанностей. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы не попадаться им на глаза.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 9 июля 2019 года для Рыб

Не торопите события, но и не отставайте. Задача непростая, однако вполне под силу человеку, который чувствует правильный рабочий ритм.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на июль 2019 для знака Овен.

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