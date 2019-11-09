Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 9 ноября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 9 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:09
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Овна

Смело используйте сегодня свою коммуникабельность, чтобы добиться успеха в любых делах – рабочих, любовных, семейных. Вечер проведите весело в семейном кругу, развлекайтесь – вам нужен отдых.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Тельца

Сегодня у вас появится отличный шанс завести полезные знакомства – не упустите его. Это здорово поможет вам подняться по карьерной лестнице и обрести чувство удовлетворения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Близнеца

Сегодня может случиться важный разговор, которого вы так ждали в последнее время. Будьте искренними и добрыми, учитесь слушать. Вечер в объятиях любимого человека будет замечательным завершением отличного дня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Рака

Устройте сегодня себе полноценный отдых. Только приятные занятия, пища, которую вы любите, и люди, которые хорошо к вам относятся. Расслабьтесь и ни о чем не думайте – сегодня день перезагрузки.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Льва

Посвятите этот день себе – порадуйте приятными покупками, процедурами и делами. Отдохните, повеселитесь с друзьями или уединитесь с любимым человеком, который сегодня будет вас боготворить.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Девы

Не стоит активно проявлять сегодня инициативу – делайте только то, что должны или хотите. Не навязывайте свою помощь, иначе можете ввязаться в неприятную историю.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Весов

Домашние рутинные дела отложите на другой день, сегодня день веселья. Устройте семейный пикник на природе, веселую вечеринку с друзьями или романтическое свидание с любимым человеком. Наслаждайтесь сегодняшним днем и наполняйтесь эмоциями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Скорпиона

Отличный день для общения, встреч и планирования отдыха. День полон приятных сюрпризов – принимайте их с улыбкой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Стрельца

Смело можете сегодня браться за новые проекты и составлять план на ближайший месяц. Удача также улыбнется вам, если захотите совершить большую покупку в виде дома или машины.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Козерога

День важно посвятить своему здоровью – пересмотрите свои пищевые привычки, и готовьте только полезную пищу. Спорт также будет уместен сегодня, чтобы прийти в тонус и насытить себя энергией.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Водолея

Займитесь сегодня своей семье. Устройте приятный сюрприз своему любимому человеку, порадуйте детей, навестите родителей. Насладитесь тем, как окружающие будут реагировать на ваши приятные жесты и благодарно улыбаться вам в ответ.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2019 года, для Рыб

Сегодня хороший день, чтобы закончить все свои начатые проекты. Сможете не только закрыть этот вопрос в рабочем плане, но и избавиться от душевных страданий за несделанную работу.

Тем временем мы сообщали уже про гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Рыбы: ваша подозрительность вас погубит Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Водолей: вы готовы к новым отношениям
астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Реклама

Новости партнеров

Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Близкие Заворотнюк впервые заговорили о болезни актрисы
Близкие Заворотнюк впервые заговорили о болезни актрисы

Популярные статьи

Вчера, 19:39Events

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

Вчера, 16:45Events

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

Вчера, 11:41Fun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала трогательный кадр с маленькой дочерью

7 ноябряEvents

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака: как нужно провести этот день

7 ноябряFun

Внуки нашли в бабушкином холодильнике тайник с невероятным кладом: фото

7 ноябряШоу-бизнес

Кардинальное перевоплощение: DZIDZIO предстал в неожиданном образе

7 ноябряFun

7 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

7 ноябряШоу-бизнес

На странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем

6 ноябряШоу-бизнес

"Зачем такое делать?": Виктория Булитко обратилась к организаторам "Танців з зірками"

6 ноябряПсихология

Можно ли выходить замуж в високосный год: приметы и суеверия

6 ноябряШоу-бизнес

Тоня Матвиенко подарила дочери на день рождения автомобиль: фото

6 ноябряFun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

6 ноябряПсихология

2020 год – високосный или нет

6 ноябряПсихология

Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

6 ноябряШоу-бизнес

"Люблю свою семью": Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Звезда
Звезда "Сватов" тайно расписалась с Федором Добронравовым?
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Большое горе в семье Русланы Писанки
Большое горе в семье Русланы Писанки
Потап показал мокрую Настю Каменских (фото)
Потап показал мокрую Настю Каменских (фото)
Дочь Кристины Орбакайте растет настоящей красавицей
Дочь Кристины Орбакайте растет настоящей красавицей