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Гороскоп на 9 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 9 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Овна

Не очень удачный день для решения рабочих вопросов. Более важными для вас станет решение семейных проблем, которые заберут у вас много времени и сил. Наберитесь терпения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Тельца

Сегодня вы можете сделать много полезных дел, даже не заметив, как это у вас вышло. Можете также получить знак, который важно вовремя распознать и расшифровать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Близнецов

Ждите улучшения финансового состояния – сможете позволить себе больше потратить. Но не спустите все деньги, часть лучше отложить на будущее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Рака

Во второй половине месяца у вас могут случиться стрессовые ситуации, поэтому нагрузки на организм повысятся. Сегодня займитесь своим здоровьем: пройдите врачей, сдайте анализы и больше отдыхайте.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Львов

Сегодня ваши ваша личная жизнь может стать известной широкой аудитории и вряд ли вы останетесь в восторге. Избегайте общественных мест, отложите публичные выступления и побудьте в одиночестве. Сейчас вам это полезно для душевного состояния.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Девы

Позиция, что вам все должны очень опасна. Пересмотрите свои взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Сделайте сегодня доброе дело.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Весов

Вероятно сегодня вы встретите своего человека. Постарайтесь меньше анализировать и больше предаться своим чувствам. Наслаждайтесь жизнью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Скорпиона

Ваша творческая сторона сегодня будет преобладать. Не препятствуйте, а создайте благоприятные условия для ее развития – займитесь рисованием, вязанием, шитьем, выжиганием по дереву, танцами или тем, чего требует ваша душа.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Стрельца

Творческий подход к решению задач приведет в восторг ваше начальство. Сегодня возрастет ваш жизненный потенциал, общительность, обаяние и чувство юмора. Воспользуйтесь этим для достижения своих целей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Козерога

Сегодня вы на высоте – ваш любимый человек боготворит вас и готов сделать для вас многое. Главное не перегибайте палку и не капризничайте, а говорите лишь о том, что вы действительно хотите.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Водолея

Среда для вас пройдет успешно во всех сферах. Ваши сообразительность и трудолюбие порадуют начальство, а нежность и забота – близких. Постарайтесь сегодня сделать максимум, на который вы только способны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2019 года, для Рыб

Сегодня вас ждет крупное приобретение, про которое вы давно мечтали. Это подарит вам массу положительных эмоций. Только будьте осмотрительны – не совершайте спонтанных и незапланированных трат, это может привести к потере большой суммы денег.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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