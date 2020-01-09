Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 9 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Овна

Сегодня для вас отличный день, чтобы провести его вне дома. Отправляйтесь на выставку, встретьтесь с друзьями, прогуляйтесь в парке. Главное – не сидите дома, иначе можете впасть в уныние и захандрить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Тельца

День хорошо подходит для обучения, различных семинаров, курсов, чтения серьезной литературы. Информация будет даваться вам легко. Материальная сторона вопроса будет зависеть от того, сколько сил вы приложите к выполнению того или иного дела.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Близнецы

Сегодня вас будут переполнять романтические чувства, вы можете встретить своего человека, с которым свяжете судьбу или хорошо провести время с вашим партнером. Постарайтесь в этот момент отключить рациональное восприятие окружающей среды и просто наслаждаться жизнью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Рака

Хорошие отношения в семье помогут вам сконцентрироваться на своих проектах и делах, а вечером отдохнуть с любимыми. Будьте напористыми и уверенными на работе, и нежными и милыми дома.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Льва

У вас сегодня будет удачный день для любых начинаний и рабочих, и романтических, и в плане саморазвития. Главное, что вам сегодня нужно – это не сидеть, сложа руки, а действовать.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Девы

Вас сегодня ждет насыщенный и активный день. Сможете сделать намного больше дел, чем изначально планировали. Но физические нагрузки нужно контролировать, иначе будете иметь проблемы со здоровьем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Весов

Сегодня смело можете начинать новые дела и браться за проекты, которые раньше казались непосильными. Будьте напористы, активны и уверенны в себе. У вас все получится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вам нужно оставить свою скромность и смело заявлять о себе окружающим – друзьям, коллегам, начальнику, партнерам. Это поможет преодолеть внутренний барьер и начать действовать себе во благо.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Стрельца

Ваша способность смело брать на себя решение задач может помочь вам сегодня получить большой проект, заказ или новую должность. Уверенно идите к своей цели, ведь сегодня – ваш день.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Козерога

Сегодня хороший день для плодотворной работы, которая порадует вас хорошими результатами. Материальная сторона вопроса также вам понравится и позволит осуществить давнюю мечту.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Водолея

Сегодня для вас складывается удачный день во всех сферах. На работе сможете решить самые тяжелые вопросы, если составите четкий план и избавитесь от лени, а в семье сможете достичь гармонии, если перестанете всех критиковать и возмущаться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, для Рыб

Сегодня вас ожидает плодотворный и продуктивный день. Сможете смело решить все рабочие задачи и даже подзаработать, если не откажитесь от дополнительных предложений. Дома будьте спокойнее, милее и постарайтесь расслабиться, тогда сможете отдохнуть.

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