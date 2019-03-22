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Гороскоп на апрель 2019 для знака Близнецы: в этом месяце у вас будет взлет в карьере и творчестве

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Близнецы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Близнецы
Близнецы
Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на апрель 2019 для Близнецов? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился благоприятно?  Читайте подробный гороскоп на апрель 2019 для знака Близнецы.

  • Работа

Находчивость и целеустремленность Близнецов в апреле 2019 года оставит далеко позади всех конкурентов. Вас будет нелегко сбить с толку. Получив кайф от результатов своей работы, дальше вы будете действовать, как по накатанной дороге. Так что это ваш месяц, главное – не сбиться с ритма.

  • Финансы

Весной Близнецы могут ни в чем себе не отказывать. Ваша достойная работа будет не менее достойно оплачена. Вы можете позволить себе побаловать семью обновками, деликатесами, путевками и билетами на премьеру. В общем, вы знаете, как правильно распорядиться своими финансами.

  • Здоровье

В апреле 2019 звезды настоятельно рекомендуют Близнецам обратить внимание на ЖКТ, в частности – на работу желудка. Напряжение и стрессы могут отозваться проблемами со здоровьем, так что вовремя примите меры, а лучше – займитесь профилактикой, чтобы не пропустить обострение.

  • Отношения

Апрель 2019 – не лучшее время для развития серьезных отношений как в кругу друзей, так и в семье. Решение всех глобальных вопросов лучше отложить на другой период, вы еще не готовы к кардинальным изменениям и проявлению дипломатии. Так что есть риск наломать дров, а затем идти на попятную.

  • Любовь

Как и положено весеннему месяцу, апрель 2019 наполнит жизнь Близнецов романтикой и нежными чувствами. Но не обойдется без подводных камней. Проявление ваших чувств может остаться без ответа. Зато будьте готовы к возрождению старых отношений – ваш бывший партнер может вдруг "прозреть".

  • Отдых

Кажется, что в апреле 2019 у Близнецов открывается второе дыхание. Вы с удовольствием окунетесь в творчество, не ощущая усталости. Ваши работы достойны внимания, так что можете даже принять участие в каком-нибудь художественном конкурсе. И не забывайте о прогулках на свежем воздухе.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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