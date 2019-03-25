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Гороскоп на апрель 2019 для знака Лев: благоприятный период для освоения новых знаний

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Лев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24
Лев
Лев

Какие предсказания от звезд ожидают знак Льва в апреле 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте гороскоп на апрель 2019 для знака Лев.

  • Работа

В апреле 2019 у Львов увеличится объем делового общения, консультаций и переговоров. Вы и ранее были авторитетом, но сейчас почувствуете себя еще более значимым человеком в рабочем процессе, всем будут необходимы ваши консультации в качестве профессионала. Поэтому важно не терять боевую хватку и при возможности повышать свою квалификацию.

  • Финансы

Львиную долю финансов в апреле 2019 придется выложить на обеспечение семьи. Также не забывайте об оплате за свое обучение, курсы, мастер-классы и т.д. Будьте аккуратнее, поскольку в этом месяце велика вероятность стать жертвой мошенников. Никуда не переводите средства, пока не перепроверите все несколько раз.

  • Здоровье

Если вы замечали за собой приверженность к излишествам в еде и появлению нежелательных килограммов, апрель 2019 – подходящее время, чтобы всерьез заняться физическими упражнениями ради похудения. Также эффективными с этой целью будут диеты, только не стоит увлекаться ими чрезмерно.

  • Отношения

Львы, будьте готовы в апреле 2019 принимать комплименты от окружающих. Причем, многие из них будут по-настоящему искренними, а не напускными из желания польстить и угодить вам. Однако будьте осмотрительны в общении с незнакомыми людьми. Они просто пытаются втереться к вам в доверие и надеются воспользоваться этим.

  • Любовь

Сфера личной жизни в апреле 2019 готовится преподнести сюрприз Львам. На горизонте с большой вероятностью появится человек из вашего прошлого, с которым вас когда-то связывали не только дружеские чувства. Если вы готовы многое простить, то такой поворот событий способен перерасти в новые, более серьезные отношения.

  • Отдых

Свободное время желательно посвятить обучению и самосовершенствованию. Увеселительные мероприятия и шумные компании в апреле 2019 будут мало занимать Львов. Вам больше захочется уединения и спокойствия. А полноценный релакс наступит во время изучения какой-то малознакомой вам темы.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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