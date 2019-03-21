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Гороскоп на апрель 2019 для знака Овен: вас ждет интересный, насыщенный и любвеобильный месяц

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Овен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Овен
Овен
Фото: Сегодня

Насколько позитивным и благоприятным будет апрель 2019 для Овнов? Где им следует умерить свои амбиции, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь желаемых результатов? Читайте подробный гороскоп на апрель 2019 для знака Овен.

  • Гороскоп на апрель 2019 для знака Овен: работа

Верьте в свои силы, а остальное приложится, вот увидите! Звезды рекомендуют Овнам выбрать определенную цель, упорно и настойчиво ее достигать и не распыляться по пустякам. А еще апрель 2019 – хороший период для какого-то давно заброшенного дела, пришло время с ним разобраться.

  • Гороскоп на апрель 2019 для знака Овен: финансы

Овны, старайтесь в апреле не тратить слишком крупные суммы денег. Вы не будете нуждаться, но и слишком транжирить не желательно, потому что потраченные деньги могут срочно понадобиться вам или вашей семье на более нужные цели. А вот для развития собственного бизнеса у вас неожиданно появятся спонсоры.

  • Гороскоп на апрель 2019 для знака Овен: здоровье

Звезды рекомендуют Овнам обратить внимание на психосоматику в этом месяце. Состояние вашего здоровья напрямую зависит от вашего поведения и чувств, которые вы таите в себе по отношению к окружающим. Избегайте конфликтов, агрессии и не накапливайте негатива внутри, тогда и самочувствие отзовется отличным состоянием.

  • Гороскоп на апрель 2019 для знака Овен: отношения

У Овнов в апреле не получится долго и пассивно отсиживаться где-нибудь в уголке. Жизнь требует вашего активного участия. Проявляйте инициативу, дискутируйте, доказывайте свою точку зрения, и к вам, наконец, прислушаются окружающие. Завоевывать авторитет всегда бывает непросто, но у вас все получится.

  • Гороскоп на апрель 2019 для знака Овен: любовь

Апрель 2019 – время, когда Овнам скучать точно будет некогда. Старые изжившие себя чувства следует рвать без сожаления. Ведь буквально следом вас накроет волна интересных и многообещающих отношений, способная перерасти в бескрайнее море любви. Так что вы даже и пострадать толком не успеете.

  • Гороскоп на апрель 2019 для знака Овен: отдых

Тем, кто усердно поработал, не грех и хорошенько отдохнуть. А Овны в апреле 2019 проявят себя в этом смысле как настоящие трудоголики. Старайтесь каждую свободную минуту использовать с пользой для души и тела – т.е. полностью расслабляться, отвлекаться, переключаться на интересные занятия или же просто отсыпаться.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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