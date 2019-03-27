Гороскоп на апрель 2019 для знака Скорпион: поговорите по душам с любимым человеком

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Скорпион

Скорпион Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на апрель 2019 обрадует или озадачит представителей знака Скорпион? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на апрель 2019 для знака Скорпион.

Работа

Звезды советуют Скорпионам не бояться новизны и неизвестности в апреле 2019. В том числе – новое направление в работе. Вам многое будет по плечу, вы попросту себя недооцениваете. Но не забывайте, что окружающий мир может таить в себе недоброжелателей и завистников, которые в любой момент готовы поставить палки в колеса.

Финансы

Готовьтесь: в апреле 2019 помимо основного вполне стабильного дохода, на вас свалится дополнительный денежный бонус. Это может быть давно забытый долг, возвращенный разбогатевшим старым другом, призовой лотерейный билетик или же просто найденная под лавочкой монета.

Здоровье

У курящих Скорпионов настало время для борьбы с этой привычкой. В вас присутствует некая внутренняя сила, так что сделать это будет даже легче, чем вы могли предположить. Также будьте готовы, что в апреле 2019 всплывут на поверхность проблемы с дыханием или легкими. Видимо, какие-то внешние проблемы не дают вам свободно дышать.

Отношения

Старайтесь свои мысли и планы держать при себе, иначе ваши друзья и знакомые могут неправильно вас истолковать и даже осудить. Оправдываться будет сложнее, чем попросту изначально не допускать эту ситуацию. Изливать душу и делиться проблемами в этот период лучше в дневник.

Любовь

На первый план у Скорпионов в этом месяце могут всплыть какие-то старые обиды и недосказанности. Самое время обо всем поговорить с любимым человеком, при необходимости – понять и простить, а может быть и попросить прощения. Люди часто расходятся просто потому, что не имеют возможности просто поговорить.

Отдых

В апреле 2019 Скорпионам показан классический вид отдыха – с любимой книгой и бокалом легкого вина. Если почувствуете в себе тягу к творчеству, не рубите на корню, лучше дайте этим росткам волю и возьмите в руки кисти или карандаш и бумагу. Вы сами будете приятно удивлены полученному результату своих трудов – пусть и не шедевр, но не стыдно людям предъявить.

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