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Гороскоп на апрель 2019 для знака Телец: ваш профессионализм и целеустремленность достойны награды

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Телец

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 20:30
Телец
Телец
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на апрель 2019 обрадует или огорчит представителей знака Телец? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на апрель 2019 для знака Телец.

  • Работа

В апреле 2019 Тельцам важно проявить себя в качестве настоящего профессионала, по максимуму продемонстрировать свои таланты и сделать серьезный рывок по карьерной лестнице. Это станет отличным трамплином для дальнейшего роста. Далее вам можно будет лишь пожинать щедрые плоды своих усилий.

  • Финансы

Если Тельцы проявят должное упорство и целеустремленность в апреле 2019, то они смогут достичь определенных уступок и льгот со стороны своих кредиторов. Это позволит вам использовать довольно крупные суммы, которые могут понадобиться на выгодное приобретение, к примеру, недвижимости.

  • Здоровье

В апреле 2019 у Тельцов может проявиться заметная усталость, которая скажется на работоспособности. А потому важно давать организму полный отдых при малейшей возможности. Каких-то серьезных отклонений в состоянии здоровья не наблюдается, но ваша мнительность может из мухи соорудить слона, причем на ровном месте.

  • Отношения

Если вы находитесь с кем-то из близких людей в состоянии ссоры, то пришло время попытаться выкурить трубку мира и выпить на брудершафт. Апрель 2019 способствует Тельцам в налаживании деловых отношений, появлении новых полезных знакомств и восстановлении старых партнерских связей.

  • Любовь

Звезды советуют Тельцам в апреле 2019 проявить максимум внимания к своим вторым половинкам. Ваша вечная занятость и отстраненность может больно ранить и даже стать причиной ссоры. Вы явно недооцениваете силу чувств партнера по отношению к вам. Романтический вечер или символичный подарок способен возродить искру в сердце.

  • Отдых

Полноценный и всеобъемлющий отдых в апреле 2019 будет очень полезен Тельцам. Вы так высоко поставили себе планки во многих сферах, что на их достижение уходит масса сил и здоровья. Старайтесь в свободное время заниматься тем, что приносит удовольствие,  спокойствие и умиротворение.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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