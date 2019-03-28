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Гороскоп на апрель 2019 для знака Водолей: вы станете примером для окружающих

Астрологический прогноз на апрель 2019 для знака Водолей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:58
Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Какие астрологические предсказания ждут Водолеев в апреле 2019? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте гороскоп на апрель 2019 для знака Водолей.

  • Работа

Все перемены, которые Водолеи наметили в своей работе на апрель 2019, нужно начинать с себя. Глядя на приложенные вами усилия по улучшению, стабилизации и развитию бизнеса, за вами потянутся нужные вам люди, причем не только ради выгоды и денег. В результате ваша совместная работа будет высоко оценена.

  • Финансы

В апреле 2019 Водолеям не стоит рассчитывать на быстрые и легкие деньги. Их придется зарабатывать, прилагая немалые усилия, да и то, отдача придет не сразу, а лишь в середине месяца. Ваши прошлые успехи не дадут вам бедствовать, но и сорить деньгами не получится. Просто будьте скромнее.

  • Здоровье

Водолеи не станут жаловаться на свое самочувствие в апреле 2019. Но вот ради профилактики все-таки будет разумно ограничить количество алкоголя по праздникам и не увлекаться вредной пищей. Желудочно-кишечный тракт будет вам за это очень благодарен и не побеспокоит в ближайшее время.

  • Отношения

Звезды предостерегают Водолеев и советуют держаться подальше от энергетических вампиров в этом месяце. Вступать в жаркие споры и полемику также не стоит, вы не в том состоянии, чтобы убеждать окружающих в своей правоте, вам с головой хватает обсуждения семейных вопросов в апреле 2019.

  • Любовь

Будьте готовы к необоснованным вспышкам ревности со стороны вашего партнера. Вам выбирать, лучше оправдываться или же нападать, результатом должно старт примирение. Иначе вы рискуете дойти до разрыва отношений, а ведь вам этого вовсе не хочется. Одинокие Водолеи готовы с головой окунуться в знакомства и свидания.

  • Отдых

Водолеям будет полезно посвятить больше свободного времени самосовершенствованию. Если вы считаете, что для этого следует заняться обучением, посещением курсов и ли мастер-классов, значит, так тому и быть. А возможно, чтобы вырасти в собственных глазах, вам всего лишь достаточно посетить солон красоты.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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