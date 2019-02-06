Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Отдых вдали от дома пройдет Рыбам на пользу, а здоровье не подведет

Гороскоп на февраль 2019 - Рыбы Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачливым и стабильным будет февраль 2019 для Рыб? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на последний месяц зимы для представителей этого знака.

Работа

Успех трудовой деятельности представителей знака Рыбы в феврале 2019 во многом будет зависеть от коллективного настроя и желания коллег работать на результат. Если ваши идеи и новаторство не понравятся начальству или подчиненным, вы никак не сможете их заставить вам поверить.

Финансы

Звезды советуют Рыбам не спешить давать в долг в этом феврале 2019. Даже у проверенных знакомых не будет возможности вернуть вам деньги, которые в скором будущем вам самим понадобятся. Кстати, будет не лишним включить режим экономии и отказаться от необоснованных приобретений.

Здоровье

Практически на протяжении всего февраля 2019 бодрость духа и силы в теле не покинут Рыб. Старайтесь не переохлаждаться, и тогда даже простуды вам будут не страшны. Единственное, от чего сложно уберечься – это инфекция, которую велик риск подхватить в местах большого скопления людей.

Отношения

Не спешите судить людей по одежке. Первое впечатление может быть обманчивым, и уже следующая встреча с новым знакомым может полностью перевернуть ваше прежнее представление о мире. Учитесь проявлять деликатность в общении с окружающими, иначе вам не избежать обид.

Любовь

Никогда не знаете, за каким поворотом вас может подстерегать любовь. Это утверждение в полной степени относится к Рыбам в феврале 2019. Вполне возможно, что вы давно знакомы с каким-то человеком, и вдруг вас озаряет до сих пор дремавшее чувство по отношению к нему. И вот вы уже видите его совсем в другом свете.

Отдых

Если вы давно запланировали отдых на этот месяц – будьте уверены, он пройдет на ура, и вы останетесь довольны. Но даже спонтанно рожденная идея провести выходные, отправившись куда-нибудь на экскурсию, принесет массу позитивных впечатлений и позволит отключиться от ежедневной рутины.

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Как гороскоп влияет на наличие проблем, смотрите на видео ниже:

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