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Гороскоп на июль 2019 для знака Овен: все зависит от вашего отношения к себе и миру

Астрологический прогноз на июль 2019 для знака Овен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Овен
Овен
Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачливым и стабильным будет июнь 2019 для Овна? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом в середине лета для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на июль 2019 для знака Овен.

Смотрите видео о том, что чувство стиля зависит от знака зодиака:

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Овен: работа

Июль 2019 перспективный месяц для Овнов, чтобы пересмотреть свою работу, переоценить, проанализировать и усовершенствовать. А может быть, даже сменить место работы или род деятельности. Вас уже не устраивает жизнь под чью-то диктовку, значит, пришло время роста и самосовершенствования.

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Овен: финансы

Если вы не боитесь перемен, то вам и карты в руки. Повышение по карьерной лестнице принесет свои вполне ощутимые плоды. Хотя и затраты в июле у Овнов будут немалые – от организации отдыха и смены имиджа до поправки здоровья и расходов на поездки. Старайтесь тратить с умом, и тогда не придется затягивать пояса.

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  • Гороскоп на июль 2019 для знака Овен: здоровье

В разгар лета обратите внимание на свое сердце, желательно не затягивать и пройти диагностику. Но уже с первых дней июля можно заняться профилактикой, разумными физическими упражнениями, а также организовать правильную диету с продуктами, содержащими калий и магний, зелень, овощи и фрукты.

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Овен: отношения

Удивительный период, когда все будет в ваших руках, и только от вас зависит, как сложатся ваши отношения с внешним миром. Если вы веселы и полны энергии, в вашем окружении тут же появятся энтузиасты, готовые горы свернуть. Но стоит вам заскучать – краски померкнут и потускнеют, и люди просто отвернутся от вас.

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Овен: любовь

Если вы соскучились за нормальными, человечными и гармоничными отношениями, попробуйте начать с себя: что вы сделали, чтобы к вам так относились? Полезно мысленно поставить перед собой зеркало и смотреть на себя в минуты раздражения. Ваш партнер отвечает вам той же монетой, какой вы ему платите – и вполне заслуженно.

  • Гороскоп на июль 2019 для знака Овен: отдых

Стремитесь к разнообразию, потому что монотонность убивает любую инициативу и полет души. Используйте любую возможность куда-нибудь отправиться то ли во время законного отпуска, то ли в краткосрочные выходные. Мир велик и многообразен, успейте его посмотреть и напитаться новыми яркими впечатлениями.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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