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Гороскоп на июнь 2019 для знака Козерог: пришло время отдыха и релакса

Астрологический прогноз на июнь 2019 для знака Козерог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:03
Козерог
Козерог
Фото: Сегодня

Будет ли июнь удачливым месяцем для представителей знака Козерог? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте гороскоп на июнь 2019 для знака Козерог.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

  • Гороскоп на июнь 2019 для знака Козерог: работа

Июнь 2019 может стать периодом перезагрузки на работе. Ваша рассеянность заставит коллег переделывать одно и то же по несколько раз. Если вы испытываете усталость, лучше отправляйтесь в отпуск и не томите своим присутствием окружающих. И уж тем более не стоит браться за новые проекты.

  • Гороскоп на июнь 2019 для знака Козерог: финансы

Накопленных средств с лихвой хватит на все необходимые покупки, запланированный ремонт и даже путешествие во время отпуска. Старайтесь не делать долгов, потому что в ближайшее время ваши доходы заметно снизятся. Но не переживайте, это явление временное, и вскоре все войдет в свою колею.

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  • Гороскоп на июнь 2019 для знака Козерог: здоровье

В июне 2019 Козероги не будут жаловаться на общее самочувствие. Вы даже можете позволить себе съесть что-нибудь не особо полезное, но любимое, и такое баловство не отразится на внешности и весе. Единственное, о чем не стоит забывать – это отдых и полноценный сон, выбившись из которого, вы получите проблемы.

  • Гороскоп на июнь 2019 для знака Козерог: отношения

Ваша придирчивость и чрезмерная требовательность может раздражать окружающих. Если вы не планируете портить отношения, то чаще оставляйте свое мнение при себе. Людям больше нравятся комплименты, чем откровенная критика. Так что будьте готовы получить ответку и не обижайтесь потом сами.

  • Гороскоп на июнь 2019 для знака Козерог: любовь

Мнительность и недоверие могут подпортить взаимоотношения с любимым человеком. Если вы не изменитесь сами, то рискуете потерять его привязанность и нежность. Кому понравятся вечные подозрения и допросы, особенно на пустом месте? Если не можете себя контролировать, лучше побудьте в уединении.

  • Гороскоп на июнь 2019 для знака Козерог: отдых

Отдых в первом летнем месяце необходим Козерогам, как воздух. Его недостаток плохо сказывается и на работе, и на отношениях и на общем самочувствии. Свободное время старайтесь посвятить приятным умиротворяющим занятиям, которые не напрягают мозги. А лучше всего – просто отоспаться.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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