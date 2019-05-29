Гороскоп на июнь 2019 для знака Весы: хорошее время для начинаний

Астрологический прогноз на июнь 2019 для знака Весы

Весы Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на июнь 2019 для Весов? В каких сферах они смогут проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на июнь 2019 для знака Весы.

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Гороскоп на июнь 2019 для знака Весы: работа

Июнь 2019 – хорошее время для начинаний в любой отрасли. Чем бы ни занимались Весы в этот период, фортуна их не покинет. Главное – не сомневаться в своих силах, а где-то даже быть дерзкими и самоуверенными. Отлично пойдут дела в сфере торговли: следите за своевременными поставками.

Гороскоп на июнь 2019 для знака Весы: финансы

Неплохо в июне 2019 у Весов будут обстоять и финансовые дела. Можете не опасаться авантюр. Но на скорые дивиденды лучше не рассчитывать. А вот давать в долг пока никому не стоит. Вам самим еще могут пригодиться эти средства, а отдав их, вы подвергнете риску собственное предприятие.

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Гороскоп на июнь 2019 для знака Весы: здоровье

Основная опасность июня 2019 для Весов – это переутомление. Все-таки постоянная напряженка сказывается на организме, который уже всеми своими клеточками ощущает лето и близость законного отдыха, а его вместо этого заставляют еще работать. Хотя бы на выходных не засиживайтесь в четырех стенах.

Гороскоп на июнь 2019 для знака Весы: отношения

Месяц будет богат общением, разговорами, сделками и новыми знакомствами. На волне успеха старайтесь не пропустить важную информацию или какие-то сплетни, которые могут не лучшим образом повлиять на ваше благосостояние. Хотя в целом люди настроены к вам позитивно и доверчиво.

Гороскоп на июнь 2019 для знака Весы: любовь

Примечательно, что ваш профессиональный успех благотворно повлияет и на вашего спутника жизни – у него также отлично складывается бизнес. Вы, как два крыла одного организма, движетесь в унисон, предугадывая мысли и действия друг друга. Не давайте повода для ревности, и наслаждайтесь гармонией.

Гороскоп на июнь 2019 для знака Весы: отдых

Самое время махнуть рукой на дела и взять отпуск. Но вы сами себе этого не позволите, потому что испытываете кайф от своего бизнеса и не бросите его в самый разгар. В таком случае довольствуйтесь хотя бы небольшими промежутками свободного времени, чтобы порелаксировать и поваляться в постели.

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