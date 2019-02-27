Гороскоп на март 2019 для знака Козерог: старайтесь быть более осмотрительными с окружающими

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Козерог

Козерог Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на март 2019 для Козерога? В каких сферах он сможет проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Козерог.

Работа

Козерогам стоит подтянуть свой иностранный, поскольку именно в марте 2019 велика вероятность общения с зарубежными партнерами. И вы можете получить от них заманчивое предложение, причем с выездом за границу на длительное время. Хороший период для специалистов в области науки.

Финансы

Март 2019 – не лучшее время для совершения серьезных денежных операций и крупных приобретений. Сейчас Козерогам лучше заняться планированием и построением финансовой стратегии на будущее. Но если вам сильно уж захотелось купить именно эту вещь – не отказывайте себе в таком порыве желания.

Здоровье

Следите за состоянием кожи, ногтей и волос. Полезными в этот период будут разнообразные процедуры по уходу. Также не лишней окажется консультация специалиста. И обязательно старайтесь подпитать организм витаминами. Несмотря на хорошее самочувствие, старайтесь не перегружать организм.

Отношения

Март 2019 у Козерогов пройдет под девизом "доверяй, но проверяй, а лучше меньше доверяй". Обещанные золотые горы на деле могут оказаться горсткой песка, а сил и эмоций у вас отнимут немало. Людям свойственно преувеличивать свои способности и таланты, поэтому не стоит их винить. Лучше просто отдалиться.

Любовь

Личная жизнь на то и личная, чтобы не предаваться огласке и не становиться предметом обсуждения посторонних. Старайтесь держать свои секреты при себе, иначе вскоре пожалеете: дело может дойти до откровенных сплетен и даже до шантажа. Главное, чтобы ваша половинка не узнала об этом, тогда у вас получится сохранить мир в семье.

Отдых

Отличную отдушину для себя вы найдете в чтении. Причем, это могут быть как новинки литературы, так и давно отложенная на дальнюю полку книга, до которой все никак не доходили глаза и руки. Старайтесь больше времени проводить с семьей – вам будет комфортно и уютно дома.

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