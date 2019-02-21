Гороскоп на март 2019 для знака Овен: вам предстоит учеба, а вот отдыхать будет некогда

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Овен

Овен Фото: Сегодня

Будет ли март удачливым месяцем для представителей знака Овен? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Овен.

Гороскоп на март 2019 для знака Овен: работа

Имейте в виду, что в марте вам, прежде всего, придется поработать над собой, своими привычками и устоявшимися стереотипами, а только после этого ждать успехов от выполнения своих обязанностей на работе. Повышение и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице напрямую зависит от вашего желания учиться и саморазвиваться.

Гороскоп на март 2019 для знака Овен: финансы

В марте у Овнов предстоит много трат различного характера: вам захочется обновления гардероба, обстановки, техники, да и диагностика здоровья потребует некоторую сумму средств. А потому старайтесь соотносить свой дебет с кредитом, чтобы не влезать в необоснованные долги. Тем более, что с выплатами возможны задержки.

Гороскоп на март 2019 для знака Овен: здоровье

В целом на состояние своего здоровья в марте 2019 Овнам грешить не приходится. Единственное, что может о себе напомнить – какой-то давний хронический недуг. Чтобы не гадать понапрасну, лучше пройти обследование и провести комплексную диагностику. А вот с зимним авитаминозом вы справитесь на ура.

Гороскоп на март 2019 для знака Овен: отношения

Ваша чрезмерная расточительность в марте 2019 может не понравиться вашей родне, о чем они будут не раз вам напоминать. На этой почве возможны конфликты, если вы вовремя не сгладите острые углы и не найдете подходящих слов для компромисса. Хотя на самом деле их слова – хороший повод для самосовершенствования.

Гороскоп на март 2019 для знака Овен: любовь

Если ваши отношения исчерпали себя, март 2019 – подходящее время, чтобы их пересмотреть, проанализировать и при необходимости завершить. Освобождаясь от старого и изжившего себя, вы тем самым расчищаете дорогу новым чувствам, развитию и расцвету. А вот проверенную и крепкую связь не разорвут даже мелкие неурядицы.

Гороскоп на март 2019 для знака Овен: отдых

Весной происходит расцвет во многих сферах, и отдыхать особо будет некогда. К тому же увлеченным Овнам отдых как таковой и не понадобится. Вы будете прекрасно себя чувствовать, занимаясь освоением новых знаний, посещая лекции или клуб по интересам.

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