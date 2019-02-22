Гороскоп на март 2019 для знака Рак: вас ждут новые впечатления и знакомства

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Рак

Рак

Каким будет астрологический прогноз на март 2019 для Рака? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Рак.

Работа

Во многом успех вашего дела в марте 2019 будет зависеть от ваших поездок и командировок. Под лежачий камень, как известно, ничего не попадает, а потому следует шевелиться, развивать бурную деятельность. Заранее побеспокойтесь о наличии билетов и бронировании жилья, чтобы из-за таких мелочей не сорвались важные встречи.

Финансы

В нынешнем месяце можете смело потратить часть своего дохода на давно запланированную покупку – она принесет радость, прослужит долго и будет в масть. А вот в долг давать звезды не советуют, совсем скоро вам могут пригодится ваши финансы. Полезно заняться благотворительностью.

Здоровье

Из-за неправильного питания или перемерзания в начале весны могут дать сбой почки. Срочно займитесь своим здоровьем, хватит откладывать на потом визит к врачу, ведь ваша проблема сама по себе не рассосется. Также не помешает профилактика.

Отношения

Весна потихоньку делает свое дело, раскрепощает и подбрасывает интересные темы для общения даже с теми людьми, в которых ранее вы не могли рассмотреть приятных собеседников. Не стоит слишком откровенничать о себе, иначе вы рискуете дать карты в руки своим оппонентам и предоставить повод для сплетен.

Любовь

В марте 2019 наблюдается полная идиллия с любимым человеком, вы понимаете друг друга с полуслова, а иногда и молчите на одну и ту же тему. Единственный ваш враг в этом месяце – ревность. Она совершенно беспочвенна, зато способна опустошить вас изнутри и изрядно подпортить нервы.

Отдых

Не отказывайтесь от возможности поездки – это отличный шанс совместить приятное с полезным, а отдых – с зарабатыванием денег в семейный бюджет. Новые впечатления и круговорот знакомств подпитают вашу творческую натуру и позволят открыть потаенные и глубоко зарытые таланты.

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