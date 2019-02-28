Гороскоп на март 2019 для знака Рыбы: за добрые дела вы не дождетесь благодарности

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Рыбы

Рыбы Фото: Сегодня

Какие астрологические предсказания ждут Рыб в марте 2019? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте гороскоп на март 2019 для знака Рыбы.

Работа

Трата времени впустую в марте 2019 года может жестоко наказать представителей знака Рыбы, поэтому даже кофе пить в рабочее время вам совершенно не рекомендуется. Если у вас есть определенные разработки и цели в бизнесе, будет полезно самим себе поставить сроки для реализации и достижения желаемого.

Финансы

Прислушивайтесь к поступающим предложениям извне – что-то из них может оказаться очень выгодным. В то же время будьте осторожны, чтобы не попасться на удочку отъявленных аферистов. Бесплатный сыр бывает, сами знаете где, а потому стоит рассуждать логически, может ли предложенная вещь стоить так дешево, и в чем подвох.

Здоровье

В марте 2019 Рыбам стоит поберечь кости и позвоночник. Есть риск неприятных ощущений в области спины, а также травм из-за перегрузки. Авитаминоз вам не грозит, поэтому можно слишком не зацикливаться исключительно на полезной еде. Просто помните, что во всем должна быть мера.

Отношения

Март 2019 в равной степени может принести как удовольствие от общения, так и разочарование. Будьте готовы, что за ваши добрые мысли и дела вам не скажут даже спасибо, а скорее наоборот, воспримут как должное и в следующий раз потребуют большего. Полезным днем для вас будет Прощеное воскресенье. Подумайте о возможных обидах.

Любовь

Пришло время определиться: либо вы изо всех сил пытаетесь вернуть былые отношения и раздуть из потухшего пепла новое пламя, либо без жалости выметаете прошлое из своей жизни и освобождаете жизненное пространство для новых чувств. Третьего не дано. Одинокие Рыбы, будьте в полной боевой готовности.

Отдых

Если дальнее путешествие у вас заранее не было спланировано, то лучше оставаться дома и никуда не ездить. Так будут целее и нервы, и деньги, и силы. А отдохнуть и набраться впечатлений, на этот раз положительных, вы сможете и в другое время. Зато в своих четырех стенах вы найдете пищу для размышлений и возможность для релакса.

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