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Гороскоп на март 2019 для знака Стрелец: пришло время активных действий в сфере бизнеса

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Стрелец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:18
Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на март 2019 обрадует или озадачит представителей знака Стрелец? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Стрелец.

  • Работа

В марте 2019 для Стрельцов наступит время для реализации намеченных планов по апгрейту, реконструкции или даже перепрофилированию собственного бизнеса. То же касается и дел на производстве, где вы работаете. Не бойтесь новаторства и не стойте на месте – от этого напрямую зависит ваш профессиональный успех.

  • Финансы

Рано ждать дивидендов от недавно предпринятых шагов по усовершенствованию своей работы, вполне возможно, что первый месяц вы даже окажетесь в минусах. Главное – не зацикливаться на скорой прибыли, а перенести акцент на пути ее достижения. А дорога к этому, увы, может быть неблизкой.

  • Здоровье

Как ни странно, организм Стрельцов в марте 2019 как будто не замечает усталости и стрессов, которые сейчас сопутствуют вам во многих сферах жизни. Вы бодры, веселы, полны энергии и сил для новых свершений. Единственное, на что следует обратить внимание в этот весенний период – риск травм и несчастных случаев.

  • Отношения

Старайтесь избегать конфликтов и выяснения отношений с близкими, а также коллегами по работе. Помните, что любой спорный вопрос можно решить малой кровью и мирным путем. А вот бурное отстаивание своей позиции грозит перерасти в затяжную ссору. Причем, в конечном итоге вы даже забудете, с чего все началось.

  • Любовь

В личной жизни у Стрельцов велика вероятность резких эмоциональных скачков и неоправданных вспышек гнева. А потому звезды рекомендуют проводить время в одиночестве, наедине с собственными мыслями, не вовлекая свою вторую половинку в разбор полетов. Но уже с середины марта 2019 ситуация пойдет на поправку.

  • Отдых

Оптимально для настроения и приятных физических ощущений у Стрельцов в марте 2019 будут любые перемены в окружающем мире. Вы можете начать с обновления интерьера и собственного гардероба, а закончить вообще где-нибудь в другом городе, отправившись туда на выходные или праздники.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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