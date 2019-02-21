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Гороскоп на март 2019 для знака Телец: за бурностью знакомств, общения и креатива вам некогда будет отдыхать

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Телец

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:58
Телец
Телец
Фото: Сегодня

Насколько позитивным и благоприятным будет март 2019 для Тельцов? Где им следует умерить свои амбиции, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Телец.

  • Работа

Март 2019 – отличный период для авантюрных идей. Поэтому тем Тельцам, кто не боится риска, можно приступать к реализации самых неожиданных идей. Особенно повезет людям творческим и амбициозным, звезды советуют проявлять креативность, и тогда даже скучные проекты заиграют новыми красками.

  • Финансы

Тише едете, сами знаете, где будете. Звезды советуют не слишком шиковать в марте 2019, потому что активных поступлений в этом месяце не предвидится. Но не переживайте, бедствовать вы не будете. Лучше потратить деньги на что-то действительно стоящее – здоровье, отдых или решение проблем близких людей.

  • Здоровье

Пора-пора развернуться в сторону полезных для организма вещей, отказавшись от того, что приносит лишнюю нагрузку. Вместо вкусных вредностей постарайтесь получать столь же положительные эмоции от занятий физкультурой и пребывания на свежем воздухе. Тогда и проблемы с желудком вас не потревожат.

  • Отношения

Март 2019 богат новыми знакомствами. Причем, вам особо и напрягаться не придется, вы сами часто будете оказываться в центре внимания. Важно проявлять учтивость, чтобы никого не обидеть своим равнодушием. Умейте слушать людей, и тогда вам откроются тайны прошлого, которые не давали покоя.

  • Любовь

В водовороте свежих и новых лиц самое время для завязывания новых романтических отношений. Не ждите бурного развития, довольствуйтесь тем, что имеете и не форсируйте события, иначе рискуете вспугнуть чувства, которые находятся в зачаточном состоянии. А вот семейные Тельцы почивают на лаврах стабильности.

  • Отдых

Вас так пригрузит бурность общения, решения каких-то вопросов, рабочих договоров и домашней суеты, что захочется от всего этого отдохнуть. Лучшим способом релакса для Тельцов в марте 2019 будет, как ни странно, банальное кнопкодавство на любимом мягком диванчике возле телевизора. Если у вас хватит на него времени.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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