Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Астрологический прогноз на март 2019 для знака Весы

Весы Фото: Сегодня

Будет ли март позитивным месяцем для Весов? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на март 2019 для знака Весы.

Работа

Для тех представителей знака Весы, которые давно задумываются о смене работы, настал звездный час. Вас заметят работодатели и вполне возможно, их предложение окажется для вас интересным. Главное – не ленитесь отправлять резюме и ходить по собеседованиям. Также важно иметь презентабельный вид.

Финансы

Не отказывайте тем людям, кто просит вас о материальной помощи. Одними добрыми советами вы не отделаетесь и не спасете их положение. Возможно, ради этого вам даже придется немного затянуть поясок в марте 2019, потому что предстоят серьезные расходы. Но звезды наградят вас за проявление щедрости и высокой духовности.

Здоровье

Следите за распорядком дня и вовремя ложитесь спать. Сбой в режиме сна тут же негативно отразится на общем состоянии организма, тем более что не за горами перевод часов на летнее время, который также выбьет вас из колеи. Если вы намеренно не будете засиживаться на сквозняках, то мартовские простуды вам не грозят.

Отношения

Звезды рекомендуют Весам в марте 2019 принимать комплименты от окружающих. Ваше обаяние и умение убеждать принесет не только моральное удовольствие, но также и послужит вам на пользу. В течение месяца вам часто придется общаться с людьми необязательными и непунктуальными – наберитесь терпения.

Любовь

Ваша заметная "одомашненность" в марте 2019 принесет свои благодарные плоды: в семье наблюдается гармония и полное взаимопонимание. А вот одиноким Весам в первый весенний месяц сидеть дома противопоказано, иначе вы проморгаете все шансы на встречу со второй половинкой.

Отдых

Наибольшую радость в марте 2019, как ни странно, Весы получат не от увеселительных мероприятий, прогулок или поездок, а от домашнего уюта, который, кстати, с удовольствием будут собственноручно создавать. Все бытовые вопросы и проблемы будут решаться, как по волшебству.

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