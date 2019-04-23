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Гороскоп на май 2019 для знака Близнецы: обратите внимание на здоровье и не забывайте отдыхать

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Близнецы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:37
Близнецы
Близнецы
Фото: Сегодня

Хотите узнать, насколько удачливым и стабильным будет май 2019 для Близнецов? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом в конце весны для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Близнецы.

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  • Работа

В мае 2019 Близнецам можно порекомендовать заниматься привычным делом и не задумываться о переменах в этой сфере. Вы будете довольны налаженностью процесса своей работы, и вас будет сложно сбить с этого пути как коллегам, так и конкурентам. Пусть явного прогресса и не наблюдается, но стабильность – тоже неплохо.

  • Финансы

Благодаря налаженной работе, в денежной сфере у Близнецов тоже все стабильно, и это радует. Ваши расходы могут возрасти из-за незапланированных трат на бытовые нужды, но это не всколыхнет устойчивость вашего кошелька. Не экономьте на благоустройстве дома – дорогая покупка и прослужит долго.

  • Здоровье

Все болезни от нервов! Помните об этом, когда вдруг встрянете в какие-то разборки или нервотрепку. А еще в таких случаях рекомендуется попить успокаивающее, заняться медитацией и чаще бывать на свежем воздухе. Ваша взвинченность в мае 2019 напрямую будет влиять и на общее самочувствие.

  • Отношения

В мае 2019 Близнецам вдруг захочется участия к себе. Не все же время вам нужно посвящать себя окружающим, решать их проблемы, давать советы и предоставлять помощь. Настал период, когда вы сами испытываете потребность во внимании к своей персоне. Не переживайте – это ненадолго, вы скоро восстановитесь.

  • Любовь

Свободным представителям знака Близнецы звезды не рекомендуют торопить события и спешить перескакивать из статуса друга на более серьезный и ответственный уровень. Вы еще успеете там побывать. А пока получше присмотритесь к возможным кандидатам и дайте им сделать то же самое по отношению к вам.

  • Отдых

Не забывайте, что даже самый выносливый организм хоть иногда требует элементарного отдыха, переключения или же полного отключения от насущных проблем. Тогда и нервы, и самочувствие будут в полном порядке. Старайтесь находить занятия, которые смогут вас отвлечь от работы и проблем.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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