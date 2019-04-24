Гороскоп на май 2019 для знака Дева: будьте осмотрительны и не ведитесь на обман

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Дева

Дева Фото: Pixabay

Насколько благоприятным и позитивным будет май 2019 для Дев? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Дева.

Работа

Количество обязанностей, выпавших в мае 2019 на ваши плечи, вас точно не испугает. Другое дело, насколько они целесообразны, и стоит ли вам с вашим достаточно высоким профессиональным уровнем распыляться на задания, с которыми должны справляться ваши подчиненные?

Финансы

Всех денег не заработаете, а вот попасться в расставленные сети мошенников в мае 2019 риск достаточно велик. А потому лучше откажитесь от заманчивого предложения быстро разбогатеть и выберите более надежный и проторенный путь. Самое время начать копить деньги на долгожданный летний отпуск.

Здоровье

На здоровье Девы жаловаться не будут. На протяжении всего мая 2019 вы будете ощущать прилив сил и внутренней энергии, на волне которой способны если не горы свернуть, то холмы уж точно вспахать. Хотите дать возможность своему организму покайфовать? Тогда организуйте курс расслабляющего массажа.

Отношения

Звезды советуют Девам в мае 2019 меньше доверять словам, а больше включать логику и здравый смысл. Людям свойственно обманываться и, что хуже, обманывать других. Не попадитесь на удочку с бесплатным сыром, особенно общаясь с новыми людьми и недавними знакомыми.

Любовь

Вам хочется обновления и перемен, а вашему спутнику жизни – наоборот подавай стабильность и спокойствие. Отсюда может возникнуть недопонимание. Если Девы в мае 2019 хотят сохранить чувственность своих отношений и не переключаться на разборки, тогда им придется не давить на своего избранника.

Отдых

Займитесь благоустройством своего гнездышка в мае 2019. Ведь, чем уютнее будет ваш окружающий мир, тем больше гармонии и умиротворенности вы сможете испытать внутри себя. Не удивительно, но черпать силы вы будете именно в своем доме, и вам даже не захочется никуда из него уезжать.

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Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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