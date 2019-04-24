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Гороскоп на май 2019 для знака Лев: вам пора задуматься о пополнении в семье

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Лев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Лев
Лев

Будет ли май позитивным месяцем для Львов? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте гороскоп на май 2019 для знака Лев.

  • Работа

Несмотря на замашки руководителя, в мае 2019 Львам придется на какое-то время поменяться ролями с подчиненными. Ваши действия и решение рабочих вопросов будут поддаваться критике со стороны сослуживцев и начальства. Будьте к этому готовы и не принимайте скоропалительных решений.

  • Финансы

Ваша тяга к азарту и шикарным тратам может сыграть с вами злую шутку в мае 2019. Лучше вложить имеющиеся финансы в дело и развитие бизнеса, сэкономив на необдуманных покупках. Вы и сами понимаете, что такие инвестиции вскоре окупятся, и вот тогда вы сможете шиковать с чистой совестью.

  • Здоровье

В мае 2019 у Львов может проснуться давняя отложенная проблема, связанная с зубами. Пора, наконец, посетить стоматолога и одним махом решить этот набивший оскомину вопрос. Ваши страхи, ссылания на занятость и или отнекивания просто неуместны. В остальном со здоровьем все будет в полном порядке.

  • Отношения

Взаимоотношения Львов с окружающими людьми в мае 2019 будет затруднено из-за разных взглядов на жизнь, а также нежеланием обеих сторон искать компромиссы. Вам стоит потренироваться в дипломатии и хоть немного поубавить свои амбиции. Продолжая в том же духе, вы рискуете растерять своих сторонников.

  • Любовь

Если вы уже задумывались о пополнении в семье, то май 2019 – очень даже подходящий для этого месяц. Вы оба созрели для такого ответственного решения. Одинокие Львы также могут рассчитывать на позитивные перемены своего статуса в личном плане. Конец весны вам в этом благоволит.

  • Отдых

Постарайтесь больше отдыхать, но при этом меньше сидеть за экраном – телевизора, компьютера или в кинотеатре. Даже получасовое пребывание на свежем воздухе добавит вам гораздо больше энергии и позитива, чем целый вечер, просиженный с пультом в руке за просмотром любимого сериала.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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