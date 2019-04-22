Гороскоп на май 2019 для знака Овен: для вас выгодна позиция терпения и выжидания

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Овен

Овен Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на май 2019 обрадует или огорчит представителей знака Овен? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Овен.

Читайте также Денежный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на май 2019 для знака Овен: работа

В мае 2019 Овнам лучше занять позицию выжидания и самостоятельно не инициировать продвижение по службе и карьерный рост. Ваши прошлые планы и наработки будут работать вам на пользу, и если тогда вы двигались в правильном направлении, то теперь вам будут предложены выгодные условия.

Гороскоп на май 2019 для знака Овен: финансы

Овнам желательно немного поумерить свой пыл и не планировать крупных финансовых вкладов и расходов в мае 2019. Зато это подходящее время, чтобы заняться накоплением на будущий отдых, поездки, путевки в ближайший летний сезон. Такие капиталовложения принесут гораздо больше пользы и удовольствия, чем сиюминутные траты.

Гороскоп на май 2019 для знака Овен: здоровье

Весенние месяцы заметно подточили ваше общее состояние здоровья. Но паниковать не стоит, просто старайтесь более внимательно и своевременно реагировать на тревожные сигналы организма. Позаботьтесь о регулярной зарядке или тренировках, чтобы к лету привести в форму свою фигуру.

Гороскоп на май 2019 для знака Овен: отношения

Постарайтесь выстроить свои деловые отношения в этом месяце таким образом, чтобы не казаться слишком навязчивыми. Ваша инициатива должна быть дозированной, в меру предприимчивой, а порой даже скромной. Это будет украшать вас и притягивать к вашей персоне внимание нужных и полезных людей.

Гороскоп на май 2019 для знака Овен: любовь

Звезды советуют Овнам не топтаться на месте и уж тем более не возвращаться к чувствам давно минувшим и изжившим себя. Ностальгия – плохой спутник в мае 2019. Смело двигайтесь вперед без сентиментальности и сожаления, и тогда вам откроются новые горизонты, а любовь не заставит себя долго ждать.

Гороскоп на май 2019 для знака Овен: отдых

Глобальный и долгосрочный отдых вам пока не светит, вы можете лишь планировать и готовиться к полноценному летнему отпуску. Но вот черпать силы и пополнять свой энергетический запас вы сможете в краткосрочных, но ярких майских вылазках на природу, встречах с друзьями, прогулках и полноценном сне.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram