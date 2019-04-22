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Гороскоп на май 2019 для знака Овен: для вас выгодна позиция терпения и выжидания

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Овен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Овен
Овен
Фото: Сегодня

Какой астрологический прогноз на май 2019 обрадует или огорчит представителей знака Овен? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить лучшие результаты? Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Овен.

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  • Гороскоп на май 2019 для знака Овен: работа

В мае 2019 Овнам лучше занять позицию выжидания и самостоятельно не инициировать продвижение по службе и карьерный рост. Ваши прошлые планы и наработки будут работать вам на пользу, и если тогда вы двигались в правильном направлении, то теперь вам будут предложены выгодные условия.

  • Гороскоп на май 2019 для знака Овен: финансы

Овнам желательно немного поумерить свой пыл и не планировать крупных финансовых вкладов и расходов в мае 2019. Зато это подходящее время, чтобы заняться накоплением на будущий отдых, поездки, путевки в ближайший летний сезон. Такие капиталовложения принесут гораздо больше пользы и удовольствия, чем сиюминутные траты.

  • Гороскоп на май 2019 для знака Овен: здоровье

Весенние месяцы заметно подточили ваше общее состояние здоровья. Но паниковать не стоит, просто старайтесь более внимательно и своевременно реагировать на тревожные сигналы организма. Позаботьтесь о регулярной зарядке или тренировках, чтобы к лету привести в форму свою фигуру.

  • Гороскоп на май 2019 для знака Овен: отношения

Постарайтесь выстроить свои деловые отношения в этом месяце таким образом, чтобы не казаться слишком навязчивыми. Ваша инициатива должна быть дозированной, в меру предприимчивой, а порой даже скромной. Это будет украшать вас и притягивать к вашей персоне внимание нужных и полезных людей.

  • Гороскоп на май 2019 для знака Овен: любовь

Звезды советуют Овнам не топтаться на месте и уж тем более не возвращаться к чувствам давно минувшим и изжившим себя. Ностальгия – плохой спутник в мае 2019. Смело двигайтесь вперед без сентиментальности и сожаления, и тогда вам откроются новые горизонты, а любовь не заставит себя долго ждать.

  • Гороскоп на май 2019 для знака Овен: отдых

Глобальный и долгосрочный отдых вам пока не светит, вы можете лишь планировать и готовиться к полноценному летнему отпуску. Но вот черпать силы и пополнять свой энергетический запас вы сможете в краткосрочных, но ярких майских вылазках на природу, встречах с друзьями, прогулках и полноценном сне.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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