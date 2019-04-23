Гороскоп на май 2019 для знака Рак: вам следует проявить благоразумие и не тратить лишнего

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Рак

Рак

Какие предсказания от звезд ожидают знак Рака в мае 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Рак.

Работа

В мае 2019 Раки могут рассчитывать на улучшение условий своего труда. Да и заметное продвижение по карьерной лестнице вполне реально. Вы долгое время двигались к своей цели. Теперь же главное – оказаться в нужном месте, в подходящее время и договориться с нужными людьми.

Финансы

Полученная прибыль в мае 2019 способна легко вскружить Ракам голову. Захочется шикануть и спустить чуть ли не всю сумму на малополезные вещи. Держите себя в руках, деньги вам еще пригодятся на более разумные цели. Заранее составленный план расходов поможет вам не потратить лишнего.

Здоровье

Несмотря на внешнюю усталость, старайтесь не расслабляться и не позволяйте себе лениться и отлынивать от тренировок и элементарной физкультуры. Ваше общее самочувствие будет зависеть именно от вашей активности в мае 2019. Движение – это жизнь, и именно такое утверждение касается Раков.

Отношения

От вашего умения находить общий язык с нужными людьми во многом будут зависеть и улучшения в трудовой сфере, и ваша прибыль. Ищите компромиссы и не сталкивайте людей лбами, даже если они имеют разные точки зрения на один и тот же вопрос. Вам полезно поработать дипломатом.

Любовь

Многие из Раков захотят обратить свой взгляд на прошлое. Ностальгия способна возродить былые чувства с прежней силой. А вот одиноким представителям знака Рак не стоит рассчитывать на долговечность начатых в мае 2019 отношений.

Отдых

Настоящий релакс и отвлечение от ежедневных хлопот Раки найдут в кулинарной сфере. Одни из вас захотят готовить, а другие предпочтут поглощать разные вкусности. Это не воспрещается, но учтите, что чрезмерное увлечение тортиками или чипсами вскоре отразится на здоровье и лишь добавит проблемы.

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