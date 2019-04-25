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Гороскоп на май 2019 для знака Скорпион: месяц обещает нескучные и яркие впечатления

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Скорпион

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:09
Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на май 2019 для Скорпиона? В каких сферах он сможет проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Скорпион.

  • Работа

Если в работе что-то стопорится, не спешите менять должность, кадры или обои на рабочем столе. Попробуйте спокойно сесть и проанализировать свои ошибки на каком-то прошлом этапе. Постепенно картина прояснится, и решение рабочего вопроса само выйдет на поверхность. Просто проявите терпение.

  • Финансы

Денежный поток неизменен и стабилен. Если в предыдущий период Скорпионов порадовал неожиданный доход, эта приятная тенденция продолжится и в мае 2019. Но в то же время не удивляйтесь пустому кошельку, если и до того судьба особо не баловала вас лишними купюрами.

  • Здоровье

Звезды рекомендуют Скорпионам в мае 2019 внимательнее отнестись к своему желудку. Не ешьте все подряд, продумайте свой рацион и хотя бы на какое-то время вычеркните из него вредные продукты. Если не сделать этого в виде профилактики, потом придется серьезно лечиться.

  • Отношения

Постарайтесь отказаться от тех отношений, которые вас тяготят. Такие люди больше похожи на энергетических вампиров, чем на полезных помощников, а потому держитесь от них подальше. Возможно, позже, когда вы восстановите силы, вы сможете все вернуть на круги своя. А пока возьмите тайм-аут.

  • Любовь

В мае 2019 Скорпионам грозит соперничество. Это не только лишняя нервотрепка, но еще и отличный стимул пересмотреть свои отношения с партнером, выявить свои проколы и срочно заняться работой над собственными недостатками. Не переживайте, ситуацию еще можно исправить.

  • Отдых

Май 2019 благоволит как для коротких, так и для длительных поездок. Если у Скорпионов появится такая заманчивая возможность отправиться в путешествие, не стоит отказываться. Лучше отложить другие дела, но воспользоваться отличной возможностью апгрейтить свои впечатления.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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