Гороскоп на май 2019 для знака Скорпион: месяц обещает нескучные и яркие впечатления

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Скорпион

Скорпион Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на май 2019 для Скорпиона? В каких сферах он сможет проявить себя наилучшим образом, а где придется приложить немало усилий, не сдать своих достигнутых ранее позиций, и месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Скорпион.

Работа

Если в работе что-то стопорится, не спешите менять должность, кадры или обои на рабочем столе. Попробуйте спокойно сесть и проанализировать свои ошибки на каком-то прошлом этапе. Постепенно картина прояснится, и решение рабочего вопроса само выйдет на поверхность. Просто проявите терпение.

Финансы

Денежный поток неизменен и стабилен. Если в предыдущий период Скорпионов порадовал неожиданный доход, эта приятная тенденция продолжится и в мае 2019. Но в то же время не удивляйтесь пустому кошельку, если и до того судьба особо не баловала вас лишними купюрами.

Здоровье

Звезды рекомендуют Скорпионам в мае 2019 внимательнее отнестись к своему желудку. Не ешьте все подряд, продумайте свой рацион и хотя бы на какое-то время вычеркните из него вредные продукты. Если не сделать этого в виде профилактики, потом придется серьезно лечиться.

Отношения

Постарайтесь отказаться от тех отношений, которые вас тяготят. Такие люди больше похожи на энергетических вампиров, чем на полезных помощников, а потому держитесь от них подальше. Возможно, позже, когда вы восстановите силы, вы сможете все вернуть на круги своя. А пока возьмите тайм-аут.

Любовь

В мае 2019 Скорпионам грозит соперничество. Это не только лишняя нервотрепка, но еще и отличный стимул пересмотреть свои отношения с партнером, выявить свои проколы и срочно заняться работой над собственными недостатками. Не переживайте, ситуацию еще можно исправить.

Отдых

Май 2019 благоволит как для коротких, так и для длительных поездок. Если у Скорпионов появится такая заманчивая возможность отправиться в путешествие, не стоит отказываться. Лучше отложить другие дела, но воспользоваться отличной возможностью апгрейтить свои впечатления.

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