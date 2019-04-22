Гороскоп на май 2019 для знака Телец: в круговороте забот найдите время для вылазки на природу

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Телец

Телец Фото: Сегодня

Каким будет астрологический прогноз на май 2019 для Тельцов? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился благоприятно? Читайте подробный гороскоп на май 2019 для знака Телец.

Работа

В мае 2019 вам, как никогда, важна поддержка единомышленников. Хорошо и слаженно работающая команда – это половина успеха даже при слабом материальном обеспечении проекта. Хотя и спонсоры и клиенты у вас найдутся, как только вы проявите свои деловые качества и покажете, на что способны.

Финансы

Легкие деньги могут так же легко уйти, как и прийти. Помните об этом, когда отправитесь за покупками. Лучше заведомо установите себе лимиты на карту и не берите много наличности. А вот ваши доходы в мае 2019 будут всецело зависеть от степени вашего трудоголизма. Под лежачий камень ничего не накапает.

Здоровье

Звезды советуют заняться профилактикой сердечно-сосудистой системы. Посетите врача, сдайте анализы, организуйте себе оздоровительную диету, найдите время для физкультуры и зарядки по утрам. Тем более что до лета рукой подать, и помимо здоровья вам захочется еще и хорошо выглядеть.

Отношения

Основная сфера, где бурлят страсти, кипит жизнь, появляются новые знакомства и заключаются договоры – это ваша работа. Вокруг нее все кипит и вертится. И все ваши мысли в основном будут направлении на построение отношений с трудовым коллективом, а также потенциальными и реальными заказчиками.

Любовь

Вы склонны кидаться в крайности. То вам кажется, что вы влюблены и страдаете от недовысказанности встречных чувств по отношению к вам. То вдруг ощущаете холодок и сами стремитесь порвать отношения. Для начала определитесь, чего вы хотите, а уже затем вовлекайте в эту тему партнера.

Отдых

В мае 2019 на море ехать еще рановато, а вот устраивать однодневные вылазки на природу, веселые пикники и шашлыки в компании друзей – сам бог велел. Тем более что май пестрит выходными и радует теплыми днями. Так что однозначно не засиживайтесь дома, иначе заскучаете.

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