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Гороскоп на май 2019 для знака Водолей: вы подвержены риску и авантюрам

Астрологический прогноз на май 2019 для знака Водолей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:27
Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Будет ли май удачливым месяцем для представителей знака Водолей? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте гороскоп на май 2019 для знака Водолей.

  • Работа

Не бойтесь рисковать, ведь только в этом случае, согласно поговорке, есть шанс испить шампанского, во внерабочее время, конечно. Ваша инициативность добавит вам уверенности в себе и принесет свежие идеи в бизнесе. Старайтесь реализовывать свои планы, не откладывая в долгий ящик.

  • Финансы

Будьте готовы к тому, что из-за ошибок в документации ваши выплаты будут задерживаться. Это временное,  хоть и неприятное явление. В остальном же май 2019 больше не обещает серьезных финансовых проблем. Ваши родственники могут попросить о деньгах – войдите в их положение и помогите по мере своих сил.

  • Здоровье

Постарайтесь проявить больше внимания своему здоровью. Ведь профилактика гораздо более простой вариант, нежели полноценное лечение, когда проблемы уже не миновать. В мае 2019 Водолеям потребуется снизить нагрузку на позвоночник, иначе он напомнит вам о своем существовании уже этим летом.

  • Отношения

На первый план в этом месяце у Водолеев выйдет понятие дружбы и взаимопонимания. Не игнорируйте приглашения, даже если для вас представляет сложность личное присутствие. В ближайшее время вы сможете положиться на друзей и ощутить их поддержку в сложный момент.

  • Любовь

Лучшая линия поведения для Водолеев в мае 2019 – это спокойствие и рассудительность в личных отношениях. Не форсируйте события, не выказывайте излишнюю активность, подождите, пока инициативу не проявит ваш партнер – в этом случае вы окажетесь в выигрыше и получите желаемое.

  • Отдых

Главное – четко действовать по заранее составленному плану, и тогда ваш отдых пройдет на славу. Дальняя поездка принесет массу впечатлений и удовольствия, только побеспокойтесь заранее, чтобы все было забронировано: путевки, билеты, отель, экскурсии и т.д. И поаккуратнее с местной кухней.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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