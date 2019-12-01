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Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 1 по 7 декабря для всех знаков зодиака

Любовь Шехматова
Сегодня, 06:02
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Овна

События недели разворачиваются по закону "причина-следствие". Вы проходите трансформацию высших идеалов, мировоззрения, но к сожалению, его успех тормозится накопленными психическими травмами, беспочвенными тревогами, предрассудками, самообманами. Они вносят извращения в реальную жизненную картину. Оглянитесь назад, возможно вы в "чем-то" ошибались, воспринимали в искаженном виде, из-за чего хитрили, шли на обман. А возможно слишком верили и жалели плакс замаскированных под прохиндеев.

Сейчас следует очистить душевный храм от этого хлама, избавиться от рабства иллюзий, действовать честно и открыто. Любая информация, что всплыла на поверхность на благо. Отныне будете знать что хорошо, а что плохо.

Главное – хороший микроклимат в семье, заботьтесь и любите домочадцев. Они ваш перспективный путеводитель. А работа, к которой прикованы цепями, в лес не убежит, угождая начальству (в роли козла отпущения) довольно намучались, отлично закалились, любые ЧП по плечу. Здесь, к счастью, начинается позитивная (перезагрузочная) полоса, радуйтесь профессионалы-труженики… Менять место работы с целью карьерного роста пока рано.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Тельца

Кризисный Рубикон пройден. Страх, поглощающий драгоценные ресурсы, через ошибки, промахи, допущенные ранее, исчез. Вы снова в строю, ибо воскресли на высшем духовном уровне. Силы прибывают. Куколка превратилась в порхающую бабочку. Но пускаться в автономное плавание, делать по-своему нельзя, вы все еще в плену обстоятельств, зависимы от окружения, сотрудников, деловой команды, ее интересов, а также чаяний брачных партнеров. Не стоит драматизировать, ведь это – прекрасная возможность для искоренения эгоизма, пытающего расширить между вами трещину недоразумений.

Отдайте бразды правления тем, кто рядом. Это залог мира и согласия. Но ваша задача – регулярно заниматься самообразованием, со всеми блестяще контактировать. Для чего нужно обладать в совершенстве актуальной информацией, делать правильные собственные умозаключения, всем интересоваться. Чужие советы не игнорировать, а принимать избирательно.

Внимание Тельцам, которые считают себя желанными и любимыми, полагаются на искренность, милосердие друзей, подруг, романтических поклонников: вы в гипнотической иллюзии. Чувства тех, кто вас соблазняет, изображает любовь – призрачны.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Близнецов

Формула жизненного счастья непростая: освоить искусство дипломата и не прослыть эгоистом ибо нужно действовать на свое усмотрение, так, как подсказывает желание. Личное наслаждение, даже в мелочах – святая святых! Но рассчитывая на собственные ресурсы (моральные, материальные, энергетические), не насилуя и не раскулачивая нагло других. С удовольствием делайте подарки, платите не скупясь и вовремя из собственного кошелька! Жмотов не смейте осуждать, значит они вам не должны. Не обеднеете, чужая щедрость "срезонирует" эквивалентно вашей щедрости и любви, тот кто любит – тот и богатеет.

Чтобы брачный корабль шел правильным курсом (тут позитивная трансформация), пусть капитаном будет благоверный. Ваш союз имеет все шансы стать монолитом верности, поскольку построен на общих духовных взглядах и искренней любви. Только правильно распределяйте общий бюджет. Финансовые ссоры – фатально разрушительны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Раков

Тема работы и здоровья самая актуальная. Если запряглись и тянете несколько трудовых плугов, следите чтобы через перегрузки не навредить здоровью. Прислушивайтесь к позывным организма, возможно они "сигналят", что нужно изменить режим "работа—отдых", усовершенствовать питание, заняться спортом, переключиться на здоровый стиль бытия. А главное избавиться от пагубных привычек, и в этом вы можете отлично преуспеть! Самое время отрегулировать спектр обязанностей, полномочий и установить хорошие отношения с работодателями и коллективом. Нынче найти ключ понимания к каждому коллеге персонально удастся легко.

Проявляйте тактичность, деловитость, блещите интеллектом, тогда повезет достичь заветных профессиональных и материальных высот. Отсутствие компромисса – удар по карьере.

К чужим советам, убеждениям не стоит прислушиваться, они прельщают высокой истиной, но это заблуждение. Придерживайтесь собственных принципов и взглядов.

У брачных пар, что на грани развода, но еще вместе, есть шанс спасти союз, который дышит на ладан, здесь начинается удачная полоса…

Одиноким следует готовиться к созданию перспективных отношений. Но при условии, что нет "хвоста" из прошлого. Сердце свободно.

В далекие поездки, служебные командировки желательно не отправляться.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Львов

Пик публичного триумфа продолжается. Вам везде рады, все двери в социуме открываются! Романтическое вдохновение бурлит, сексуальный потенциал на высоте, поэтому вы с радостью готовы пуститься в развлекательные загулы, и получить удовольствие по полной! Это нормально. Хватит вкалывать, свое ранее отпахали, теперь ваше место на праздничном балу жизни, развлекайтесь, и будьте счастливы! Своей любовью вы делаете мир добрее и совершеннее, растапливаете лед в сердцах тех, кого любите.

Главное не идти на поводку чужих требований, интересов, ничего не бояться, у страха глаза велики, любое ЧП, экстрим, где вас сковывает боязнь, возникает паника – это от лукавого.

Непременно занимайтесь оздоровительной профилактикой, здесь начинается удачная полоса, что дарит шансы избавиться от давних мучительных болезней. Психологический релакс – самый продуктивный.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Девы

Вы как на вулкане, неделя кризисная. Обстановка в семье, личной жизни требует трансформации. Старайтесь дипломатично маневрировать, не поддаваться на провокации окружающих, которые страдают фобиями, их извращенное мировосприятие гипнотически влияют на вас. Минус в том, что нынче вы пребываете в тотальной зависимости от чужих действий и влиять на них не способны. Только приспосабливаться, играть по чужим правилам, учиться искусству консолидации и сотрудничества на всех уровнях.

Благоустраивайте домашний быт, латайте дыры в семейной психологической ауре, исследуя и поддерживая фамильные традиции. Сейчас в вашей натуре ярко проявляются черты, унаследованные от предков: это религиозность, благородство, философская мудрость, которая служит образцом для домочадцев, объединяет семью. Не ссорьтесь, вы одной крови, живите мирно, наполняя домашнюю ауру заботой и любовью, жертвы ради семейного счастья окупятся сторицей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Весов

Вы сам себе господин, обуздать азартный пыл, влиять на вас невозможно. Однако лишнее любопытство, болтовня на посторонние темы, перемывание чужих косточек, споры, с коллегами, руководством могут "аукнуться" плохим самочувствием, снижением производительности труда. Избегайте передозировок негативными эмоциями, лишней информацией, что таят в себе опасность психического отравления. Будьте психологом, тонко чувствующим где, когда и как говорить и действовать, а что пропустить мимо ушей. Ведь в служебном коллективе орудует лукавый, пытаясь вам хитро напакостить, отравить гармоничную атмосферу. Непременно совершенствуйте профессиональный уровень, тесно общайтесь с руководством. Впереди глобальная цель – повысить должностной статус, заняться любимым делом, предназначенным Свыше, где ваша творческая самореализация достигнет пика.

Пожертвования нужны не на семейный, а на профессиональный алтарь (иначе судьба оштрафует) – тогда преуспеете.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Скорпионов

Внешне вы умны, энергичны, сексапильны, а внутри притаилась пламенная рыцарская душа, способная на благородные поступки ради счастья других. Это замечательно! Не подражайте скупердяям и эгоистам, ведь богатеет тот, кто дает, и в первую очередь заработанное собственным неутомимым трудом, деловой предприимчивостью, а здесь вы действительно трудовая лошадь! Действуйте с трезвым расчетом и здоровым практицизмом, используя знакомых, приятелей они сейчас самые лучшие покровители.

Публичных "тусовок", следует избегать, не поддавайтесь на романтические провокации, меньше хвастайтесь. Фиаско ждет тех, кто скачет в гречку за лакомыми страстными ощущениями. Их не будет, ваши пылкие увлечения – плод искривленных фантазий. Дарите не чувства, а щедро материально раскошеливайтесь ради счастья других.

Тем, кто засиделся дома, следует отправиться в путешествие. Далеко от дома ваше развитие наберет интенсивных успешных оборотов.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Стрельцов

Если разногласия с домочадцами отравляют личную жизнь, это козни нечистого, не выносите сор с избы.

Морочить окружающим голову своими семейными проблемами не нужно, это ваши хлопоты и "разгребайте" их сами, задействовав психологические ресурсы семьи. Значит где-то допустили промах и задушевные отношения дали трещину.

Сейчас вы чрезвычайно влиятельная в социуме, авторитарная личность, но следует изменить тактику действий, наметить новые стратегические планы. Переть как танк, или дефилировать на публику не следует, действия должны иметь под собой основательный практический фундамент. Без нарциссизма и апломба. Творческое "Я" готово продемонстрировать высший пилотаж природных талантов, презентовать себя в новых социально актуальных проектах. Стремитесь работать на отдачу, удовлетворять желания окружающих, они главенствуют, тогда и вам достанется лакомый кусок совместных достижений. Хотя задушить до конца в себе жмота пока не удастся…Это будет позже.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Козерогов

Подводная часть вашего бытия намного динамичнее и мощнее, чем надводная. Трансформационная полоса продолжается, занимайтесь благотворительностью, помогайте нуждающимся, будьте им покровителем, вас ведет Небесная рука, все будет замечательно. Отшельничество – это хорошо, чаще уединяйтесь. Если нужно кому-то помочь, поделиться, идите на жертвы, ваша милостыня ныне очень необходима. Просящему дайте. Тогда и вам дастся. Пожалеете – потеряете намного больше.

Личное обаяние струится, приманивая противоположный пол, харизма тихо расцветает. Вздохните с облегчением, тяжелая полоса мытарств отходит в прошлое (но не совсем). Мытарства вы прошли чрезвычайные, закалились, дух окреп, теперь в течении года будете в награду блаженствовать. Радуйтесь. Главное найти пару, если одиноки, а супружеским тандемам возобновить отношения на новом уровне. Ваше прогрессивное развитие – в гармоничном партнерстве.

От соседей, приятелей держитесь подальше, они вносят диссонанс в ваше бытие. Раскрывайте душу только доверенным лицам и настоящим друзьям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Водолея

Тайный фронт бытия бушует, то, что происходит "за кадром", имеет глобальное значение. Как для вас, так и для других. К счастью, к злостным недоброжелателям прибавятся высокие Небесные покровители, поэтому можете не переживать за будущее.

Основная задача – научиться правильно позиционировать себя в социуме, стать примером духовной зрелости для других, эталоном настоящего друга. И блестящего труженика. Бездельников судьба жестко будет карать. Контролируйте себя, персональный имидж должен быть безукоризненным, ведь вы под микроскопом, пример для подражания.

Главное – телегу персональных запросов не ставить впереди коня чужих интересов. Во избежание убытков, неприятностей, потерь. О "моем" забудьте (даже если это ваша собственность). Внутренние опасения, тревоги, скаредность – происки лукавого, те страшилки могут примагнитить воров или жуликов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 1 – 7 декабря для Рыб

Если не терпится стать выше над людьми, включить диктат – это от лукавого. Его цель "отвампирить" с вас драгоценные силы и опозорить. Ведите себя скромно, не пытайтесь манипулировать людьми с помощью внушения. Гоните этот соблазн прочь! Основная задача – перестройка бизнеса, карьеры, это неиссякаемый источник прибыли, повышение социального статуса.

Ваше призвание – стать экстравертом, которого питает энергией окружающий мир. Спешите туда, где весело, где царит дух любви, романтизма, творческого вдохновения. Там сердце расцветает, одаривая людей счастьем. Возлюбленным и чадам отведена судьбоносная роль. Не дайте скучной бытовухе вас "засосать", старайтесь даже в мелочах создавать маленькие эксклюзивные праздники (тут вы актер и режиссер) окружающим.

В дружбе, где последнее время был полный штиль, начинается успешная динамика, готовьтесь снова стать в дружеский строй. И удачно воспользоваться коллективными ресурсами.

Тем временем мы выяснили, что подарить на Новый 2020 год согласно знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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