Гороскоп на неделю 1-7 марта: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 1 по 7 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Овна

Залог отличного самочувствия – это физическая и психологическая гармония с окружающим миром. Не плывите против течения, активизируете противодействие. Личные инициативы бесполезны. Возьмите тайм-аут, расслабьтесь и ждите, пока судьба пошлет ситуации, где ваше участие обязательно.

Это сюжеты из прошлого, которые следует пережить по-новому, изменив отношение к жизни. Тест – ощущение удовлетворения, удивительное облегчение после жертвования личных ресурсов, искоренение собственных обид. Обязательно занимайтесь благотворительностью (особенно в роли психологического спонсора), опекайте нуждающихся, проявляя сочувствие и милосердие к несчастным, прощайте тех, кто наплевал в душу. Это не принизит, а возвысит вас как личность.

Если нужно вскрыть какую-то тайну, добыть сведения, сейчас вы обладаете блестящим "нюхом" разведчика, сумеете выйти на след и получить желаемую информацию. Что положительно отразится везде, особенно на профессиональной деятельности, бизнесе. Рычаги тайного влияния на руководство в ваших руках.

Менять профессию, работу пока нельзя, занимайтесь старыми делами. Основная задача – поддерживать огонь в семейном очаге. Что намного сложней, чем воевать на работе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Тельца

Вы неотразимы, любимы и желанны. Очаровать окружающих, стать популярными, труда не составит. Родные, близкие, друзья, коллеги вас обожают, отвечайте взаимностью и главное – подружитесь с ними. Проявите братскую преданность. Вас объединят общие взгляды, увлечения, интересы. Стремитесь совмещать общественную деятельность с личной жизнью, социум – неиссякаемый источник энергии.

"Вкалывать" где-нибудь ради денег сейчас глупо, пользы будет больше от дружеских связей, совместной деятельности в союзах, ассоциациях, деловых сообществах. Занимайтесь делами, которые соответствует духу времени, идя в ногу с инновационными технологиями, соединяя их с полученными ранее фундаментальными знаниями. Прошлый опыт есть детонатором устремлений в будущее.

Демонстрируйте эталон друга, партнера, лидера в коллективе, который справедливо болеет за групповые интересы, поставив крест на собственных эгоистических амбициях. И помните, сейчас рядом с вами собратья по духу, до которых доросли и находитесь на одной волне, на больше не претендуйте.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Близнецов

На повестке дня успешная самореализация в профессиональной сфере, бизнесе. Сейчас вы достигли высшего статуса в обществе, у каждого он свой и он есть наработками прошлого. Трудитесь с творческим рвением, зарабатывайте деньги, воплощайте творческие идеи, укрепляйте должностное реноме, придерживаясь служебной субординации. Домашние дела тоже не оставляйте на самотек, здесь приложенные усилия вернутся сторицей.

Чем бы не занимались, старайтесь везде получать удовольствие, радоваться душой за полученный результат. Если что-то очень хочется, не отказывайте, а воплощайте в действие то желание, оно благословенно. Балуйте себя, любимых, на всех фронтах!

Если гирями висят долговые обязательства, непременно от них избавьтесь, ибо образуются дыры, через которые произойдет утечка жизненной энергии. Также избегайте легкомысленных рисков, это нынче минное поле для вас. А вот безвозмездность в любовных чувствах послужит залогом счастья.

Рак (22 июня – 22 июля)

Рак Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Рака

Идет процесс интенсивного развития, наполняя вас философской мудростью. Старые убеждения отходят в прошлое. Чтобы укрепить духовный стержень, берите бразды в руки и действуйте, не позволяя собой манипулировать! Попутный ветер удачи надувает жизненные паруса в перспективном направлении. Как в делах, так и любви. Влюбленные очутятся на седьмом небе от счастья. Родителей порадуют успехи детей, брачные пары укрепят отношения. Или поставят точку, если их уже ничего не связывает. Суженные нынче – двуликие, то тираны, то благодетели, но при компромиссном отношении к взаимным обязанностям, семейное судно не разобьется о рифы бытовых проблем.

Критику воспринимайте объективно, без обид, и на ходу устраняйте ошибки. Старайтесь со всеми договориться, активировав талант посредника, координатора, чтобы действовать согласованно и результативно. Ведь вам известны многие тайны, что другим не дано. Сфера взаимосвязей самая наэлектризованная, но важная. Если замышляете соблазнить шефа, толку не будет, это происки лукавого, пытающего вам навредить в профессиональной сфере, разрушить карьеру. Любите свою работу!

Лев (23 июля – 21 августа)

Лев Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Льва

Будьте начеку, хитро маневрируйте, чтобы не попасть под каблук более сильных за себя. У вас в руках тайные рычаги влияния и это самое главное. Находясь между передовой и тылом, сбалансируйте "хочу" и "надо", основная задача – возглавить закулисный фронт и действовать сообща с партнерами (деловыми, брачными).

Успех будет сопровождать образцовых тайных стратегов, умеющих плодотворно сотрудничать с людьми, тонко чувствовать их психологическое состояние. Не будьте скрягой, инвестируйте собственные ресурсы в прибыльные проекты. Тогда и партнеры расщедрятся. Бизнес получит второе дыхание, поскольку удастся выяснить все плюсы и минусы в работе и устранить недостатки. Прислушивайтесь к собственным мыслям, идеям, они является истинным ориентиром, а чужие предложения – глобальным вспомогательным фактором в моменты принятия важных решений.

В то же время нужно контролировать трудовой энтузиазм, чтобы не перегорели "предохранители", ибо это нанесет ущерб здоровью. Хотя увиливать от обязательств тоже нельзя. Зато, если правильно распределите силы, ваш энергопотенциал возрастет.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Дева Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Дев

"Какой шел, такого и встретил" – это о вас. Подобное привлекает подобное. В деловом сообществе так же закладывается база сотрудничества на будущий год. Ваши партнеры – зеркало, где отражается все наработанные навыки, качества характера, как хорошие, так и плохие. Не нравится, работайте над собой и меняйтесь к лучшему, чтобы отношения не дали фатальную трещину.

Если в супружеском тандеме царит счастье, вы желанны и любимы – замечательно! А если нет, значит слишком зациклены на прошлых любовных связях, грезите былыми чувствами, здесь нужно ставить точку.

Не пытайтесь зажечь себя страстью, это бесполезно, смысла нет, будете деградировать. Судьба наложила вето на романтические развлечения. Стремитесь обрести достойных друзей среди сотрудников, тогда решение многих деловых задач пройдет успешно. На работе до 10 марта, многое "стопорится", где нужны усилия для устранения ошибок, недоработок, переделок. Взаймы не берите, расплатитесь, закройте все долговые хвосты.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Весов

Аккумулятор силы, творческого огня, денежных потоков – служебная сфера. Подбирайте психологический ключ к сердцам зависимых от вас людей, коллег, помощников, работодателей и непременно продемонстрируйте профессиональное мастерство. За это вас будут уважать. Сейчас сила, власть, на стороне других, а вам остается тонко чувствовать дух служебной иерархии, чтобы правильно руководить и подчиняться. Придерживайтесь дисциплины, добросовестно трудитесь, ваша задача стать образцовым звеном в деловой команде. "Буксовать", сачковать – подводить коллектив, что противопоказано. Профессионалам, мечтающих о карьерных взлетах, следует заняться интересными проектами.

Личная жизнь далеко не радужная, если в семейном кругу царит прагматизм, нет чувственного тепла, отношения строятся на материальном фундаменте, вы рискуете разрушить себя. Не идите на поводу заземленных практичных домочадцев, бегите на работу, занимайтесь там творческой самореализацией – тогда будете эволюционировать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Скорпиона

Вы на романтической волне, любовные ангелы с радостью помогают сердечному триумфу. Обустраивайте личную жизнь, развлекайтесь, флиртуйте, очаровывайте поклонников. И созидайте с новыми проектами, у творцов-Скорпионов звездный час успешной самореализации.

Жизнь прекрасна – и есть игра, несущая наслаждение. Прочь гнетущие проблемы! Заряжайтесь энергией счастья, ее должно хватить на целый год. Сейчас "выяснится" – платит ли любимая идеальная половинка взаимностью. Если нет, нужно срочно "принять меры", скорее всего в порыве самоуверенности где-то ошиблись, взяв низкий чувственный темп. Наверстывайте, меняя тактику, тогда удастся завоевать любое неприступное сердце!

Сфера выгодных коммуникаций пресыщена балластом. Ограничьте общение, обрывайте былые практичные связи, они только отнимают драгоценные силы. Для прогрессивного роста и расширения познавательного кругозора вам следует общаться и иметь дело только с особами высокого духовного, профессионального уровня, мудрыми, образованными.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Стрельца

Сексуальное обаяние струится, завораживая противоположный пол. Но пускаться в загулы, увы, нельзя. Это искушение. Выбирая между семьей и работой, отдайте предпочтение семейным обязанностям. "Заброшенная" личная жизнь требует срочной модернизации. Заботьтесь о близких, это ваши учителя, наставники. Родной дом – источник жизненной энергии, колыбель духовной эволюции. Согласовывайте все планы, желания, дружно сотрудничайте, разгребая домашние проблемы. Укрощая прагматичное эго, жертвуя ради счастья семьи, вы делаете высокий благородный поступок. Стройте домашнюю цитадель, которая впоследствии станет надежной защитой в критический момент. Уладить проблемы на работе домочадцы тоже помогут. Они являются опорой не только дома, но и в профессиональных делах.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Козерог Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Козерога

Чтобы застраховаться от конфликтов, избегайте критики, всем свойственно ошибаться, и вы тоже не святые угодники. Осваивайте искусство психолога, прислушайтесь к требованиям близких, у них другие вкусовые пристрастия, потребности, идеалы. Угождая себе, сделайте так, чтобы ваши предложения, инициативы были по душе всем, зажигали на совместные мероприятия. Братья, сестры, соседи, коллеги должны стать вам достойными друзьями, компаньонами. Сфера партнерства благословенная. Знайте, тех, кто нынче умеет уступать, идти на компромисс, делить поровну радости и невзгоды. Тогда никакая напасть не одолеет.

Да, вы властны, авторитетны, но действовать за принципом "разделяй и властвуй" нельзя! Это ловушка. Сейчас ваш жизненный путь четко предопределен судьбой. Любые привязки, зависимости, амбициозные принципы имеют кармическую причину, и от них придется любой ценой избавляться, чтобы не зайти в тупик.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Водолея

Вы расцвете жизненных сил, где страстное "хочу" диктует свои условия. Согласовывайте личную свободу действий с требованиями окружения, идите навстречу их пожеланиям. "Дай" и "на" должно быть сбалансированным. На чужое не посягайте. Трудитесь, не брезгуя никакими нагрузками, осилите. Сачковать себе во вред.

У бизнесменов, профессионалов пик расцвета. Вдохновленное сотрудничество принесет неутомимым труженикам богатые плоды. Начальству тоже намекните, что вы заслужили на высшую зарплату. Оно услышит просьбу и отреагирует. Если нет, ищите новую работу. Материальные ущемления сейчас по отношению к вам несправедливы.

Тайный фронт бытия в активной фазе, но здесь проигрываются сценарии из прошлого, завершаются отработанные программы, ставятся точки. Разгребайте тот многолетний "секонд хенд" не автоматически, а делайте глубинные осознанные выводы, беря на вооружение ошибки и достижения, чтобы в будущем их не допускать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы Фото: Сегодня

Гороскоп на неделю 1-7 марта для Рыб

Вам везде рады, двери сердец открыты настежь, публика в восторге. Не промахнитесь с выбором партнеров, вам нужны хозяйственные, практические, умные спутники, как на территории делового сотрудничества, так и в супружеской жизни. Уверенно "рулите", без авторитарных фокусов, уважая чужие интересы, угождая, помогая. И искренне любя.

Отношения "я-ты" крайне наэлектризованы, проявятся все плюсы и минусы, где предстоит переформатировать отношения и начать все с чистого листа. Не отчаивайтесь, если чаша супружеского счастья опустела, не беда, это временное закономерное испытание и не повод для развода.

Настройте сердечную лиру на волну любви, сейчас вы детонатор, задаете тон чувствам в союзе, цементируете его. А благоверные отплатят взаимностью позже, многократно компенсируют ваши муки.

Возлюбленные и дети есть судьбоносным маяком. Заботьтесь о них, дайте возможность самореализоваться, укрепить уверенность в себе!

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