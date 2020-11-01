Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 1-7 ноября для всех знаков зодиака
Первая половина недели будет способствовать развитию скрытых талантов и активной деятельности, но при этом есть риск совершить необдуманные поступки и глупые ошибки.
Начиная с середины недели появится ощутимое желание уйти в себя, погрузиться в свой внутренний мир и переключить все внимание на личные проблемы, не особо отзываясь на нужды окружающих людей.
На следующей неделе Овнам предстоит проверить свой организм на крепость и выносливость, так что отменное здоровье и сила духа вам не повредят. Уже со вторника совсем не лишней будет дальнейшая профилактика и укрепление здоровья. В пятницу вам придется отстаивать свои интересы и мнение перед окружающими.
Тельцов на следующей неделе ожидают приятные моменты в личной жизни, которая наконец-то начинает налаживаться. Не стремитесь постичь все и сразу, практикуйте постепенность. Уют и спокойствие в доме, романтические встречи, любовные переживания – что может быть прекраснее. Наслаждайтесь, пока у вас есть возможность.
Несмотря на неурядицы в начале недели, Близнецам предстоит приятный период, когда неприятности рассасываются сами по себе. В среду, как раз посреди рабочей недели, у вас произойдет переоценка ценностей, вы посмотрите на вещи по-новому. На выходных домашние дела порадуют, да и личная жизнь вскоре наладится.
Читайте также:Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака
Для Раков наступает период откровений и душевных разговоров. На следующей неделе благоприятно делиться планами и проблемами с близкими – от этого неприятности покажутся не такими уж страшными, а хорошие моменты, наоборот, усилятся в несколько раз. В трудные моменты не забывайте, что у вас есть друзья.
Львов наконец-то ожидает спокойный и умиротворенный период, когда можно предаться размышлениям, наблюдениям и философскому настроению. Всю неделю вы можете позволить себе быть нетребовательными как к себе, так и к окружающим. У вас появится чудесная возможность отдохнуть и насладиться жизнью.
Девам удача улыбнется в первой половине предстоящей недели. Вы с удовольствием можете пожинать плоды своей усердной и продолжительной работы, которую совершили в недалеком прошлом. Даже не слишком благоприятные ситуации вы способны изменить в свою пользу. Но вот в конце недели ваша активность будет снижаться.
Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:
Для Весов на следующей неделе наступает ответственный, можно сказать, судьбоносный период. В четверг вы должны будете принять важное решение, от которого во многом будет зависеть ваше будущее. Откладывать не стоит, поскольку вы рискуете упустить свой шанс на успех. Не волнуйтесь, интуиция вам подскажет верный путь.
Для Скорпионов на следующей неделе, согласно прогнозу, не ожидается крупных неприятностей. Однако будьте внимательны, старайтесь не допускать промахов и ошибок в своей работе. В выходные дни вам будет важна поддержка близких людей – старайтесь не обижать их и не провоцировать на ссоры. Возможно недомогание.
Стрельцы на следующей неделе почувствуют себя уверенными в своих силах. В вас происходит переоценка ценностей, которой вы сами способны удивиться и порадоваться, а также поразить окружающих. Вы легко и спокойно будете реагировать на те вещи, которые совсем недавно могли вывести вас из себя и испортить отношения.
Козероги на следующей неделе будут преисполнены спокойствия, доброжелательности и умиротворения, что незамедлительно скажется на ваших отношениях с окружающими людьми. Вы открыты людям, вы способны полюбить весь мир, и мир в ответ также полюбит вас. В семье будет царить долгожданная гармония и взаимопонимание.
Водолеи на следующей неделе будут слишком чувствительны и ранимы. Во вторник или среду вы рискуете во всех сферах своей жизни натворить сгоряча много нецелесообразных поступков, о которых впоследствии можете сильно пожалеть. Не торопитесь рубить с плеча, и прежде чем принимать решения – хорошенько подумайте.
Для Рыб предстоящая неделя будет трудной во взаимоотношениях с партнерами. В понедельник появится необходимость обманывать, хитрить и изворачиваться. Однако не стоит этого делать, иначе вас могут неправильно понять, а это навредит вашим планам и репутации. Уже в конце недели ситуация изменится в лучшую сторону.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное