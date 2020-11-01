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Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 1-7 ноября для всех знаков зодиака

Первая половина недели будет способствовать развитию скрытых талантов и активной деятельности, но при этом есть риск совершить необдуманные поступки и глупые ошибки.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Pexels

Начиная с середины недели появится ощутимое желание уйти в себя, погрузиться в свой внутренний мир и переключить все внимание на личные проблемы, не особо отзываясь на нужды окружающих людей.

Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Овнам предстоит проверить свой организм на крепость и выносливость, так что отменное здоровье и сила духа вам не повредят. Уже со вторника совсем не лишней будет дальнейшая профилактика и укрепление здоровья. В пятницу вам придется отстаивать свои интересы и мнение перед окружающими.

Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Тельцов на следующей неделе ожидают приятные моменты в личной жизни, которая наконец-то начинает налаживаться. Не стремитесь постичь все и сразу, практикуйте постепенность. Уют и спокойствие в доме, романтические встречи, любовные переживания – что может быть прекраснее. Наслаждайтесь, пока у вас есть возможность.

Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Несмотря на неурядицы в начале недели, Близнецам предстоит приятный период, когда неприятности рассасываются сами по себе. В среду, как раз посреди рабочей недели, у вас произойдет переоценка ценностей, вы посмотрите на вещи по-новому. На выходных домашние дела порадуют, да и личная жизнь вскоре наладится.

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Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Для Раков наступает период откровений и душевных разговоров. На следующей неделе благоприятно делиться планами и проблемами с близкими – от этого неприятности покажутся не такими уж страшными, а хорошие моменты, наоборот, усилятся в несколько раз. В трудные моменты не забывайте, что у вас есть друзья.

Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Львов наконец-то ожидает спокойный и умиротворенный период, когда можно предаться размышлениям, наблюдениям и философскому настроению. Всю неделю вы можете позволить себе быть нетребовательными как к себе, так и к окружающим. У вас появится чудесная возможность отдохнуть и насладиться жизнью.

Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Девам удача улыбнется в первой половине предстоящей недели. Вы с удовольствием можете пожинать плоды своей усердной и продолжительной работы, которую совершили в недалеком прошлом. Даже не слишком благоприятные ситуации вы способны изменить в свою пользу. Но вот в конце недели ваша активность будет снижаться.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

​​​​​​​Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Для Весов на следующей неделе наступает ответственный, можно сказать, судьбоносный период. В четверг вы должны будете принять важное решение, от которого во многом будет зависеть ваше будущее. Откладывать не стоит, поскольку вы рискуете упустить свой шанс на успех. Не волнуйтесь, интуиция вам подскажет верный путь.

​​​​​​​Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Для Скорпионов на следующей неделе, согласно прогнозу, не ожидается крупных неприятностей. Однако будьте внимательны, старайтесь не допускать промахов и ошибок в своей работе. В выходные дни вам будет важна поддержка близких людей – старайтесь не обижать их и не провоцировать на ссоры. Возможно недомогание.

Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Стрельцы на следующей неделе почувствуют себя уверенными в своих силах. В вас происходит переоценка ценностей, которой вы сами способны удивиться и порадоваться, а также поразить окружающих. Вы легко и спокойно будете реагировать на те вещи, которые совсем недавно могли вывести вас из себя и испортить отношения.

​​​​​​​Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Козероги на следующей неделе будут преисполнены спокойствия, доброжелательности и умиротворения, что незамедлительно скажется на ваших отношениях с окружающими людьми. Вы открыты людям, вы способны полюбить весь мир, и мир в ответ также полюбит вас. В семье будет царить долгожданная гармония и взаимопонимание.

​​​​​​​Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолеи на следующей неделе будут слишком чувствительны и ранимы. Во вторник или среду вы рискуете во всех сферах своей жизни натворить сгоряча много нецелесообразных поступков, о которых впоследствии можете сильно пожалеть. Не торопитесь рубить с плеча, и прежде чем принимать решения – хорошенько подумайте.

​​​​​​​Гороскоп на неделю 1-7 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Для Рыб предстоящая неделя будет трудной во взаимоотношениях с партнерами. В понедельник появится необходимость обманывать, хитрить и изворачиваться. Однако не стоит этого делать, иначе вас могут неправильно понять, а это навредит вашим планам и репутации. Уже в конце недели ситуация изменится в лучшую сторону.

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Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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