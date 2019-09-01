Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 1 по 7 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю, 1-7 сентября 2019 года, предусматривает, что обстановка – турбулентная, приготовьтесь к всевозможным ЧП. Зависимость от чужих потребностей, интересов, творческих, финансовых, сексуальных ресурсов является отличным сдерживающим рычагом в вашем свободолюбивом поведении.

Отстраивайте мосты сотрудничества, хвастайтесь, популяризуйте собственные победы и успехи на публике. Это поможет создать плодотворные партнерские (деловые, супружеские) альянсы на будущее.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Овнов

Фокус азартной игры перемещается в служебную сферу. Здесь удастся совместить творчество, работу и романтику. Главное не нарушать духовных и юридических законов, ведь лукавый не дремлет и подстерегает, чтобы поймать "экспериментаторов" в свои сети.

Вас возвеличит самоотверженная служба на благо других, жесткое соблюдение юридических и духовных законов. Трудитесь не спустя рукава, а с творческим вдохновением, ублажайте тех, кто рядом, тогда будете иметь все для полного счастья. Благоверных любите, опекайте и во всем поддерживайте сейчас у вас один пульс сердца на двоих и одно семейное гнездо, которое вы обязаны беречь как зеницу ока.

Если нужна помощь, консультанты, помощники, высокие покровители найдутся.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Тельцов

У вас звездный час творческого, любовного расцвета и райского счастья в семейной обители. Личная жизнь бурлит, ходить налево не нужно, все найдете дома. Если хотите улучшить материальное положение, проявите максимальную активность во всех сферах, тогда пожнете щедрые плоды. Ведь вы находитесь в зависимости от чужих требований, ресурсов, интересов. А чтобы люди шли навстречу, раскошеливались, будьте белыми и пушистыми не только внешне, но и в душе. Занимайтесь самообразованием, всем интересуйтесь, общайтесь с братьями, сестрами, одноклассниками, однокурсниками, соседями, случайными попутчиками, регулярно меняйте обстановку, это крайне необходимо для получения позитивных эмоций и прогрессивного развития.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Близнецов

В роли практичного хозяина, заботливого семьянина – вы непревзойденные, уверенно вместе с благоверными ведите семейное судно сквозь рифы бытовых проблем. Ваш тандем — это сплав неисчерпаемой энергии, мудрости, изобретательности, творческого горения, и если направить все то богатство на домашнее благоустройство, результаты будут фантастические! Если желания, запросы окружающих противоречат личным и вы не в силах пойти на жертвы, не идите на их поводу, нужно делать только то, что по нраву, и где удастся успешно вложить собственные ресурсы и реализовать задуманное.

Сейчас доходы и убытки дружно уживаются в вашем дворе. Не удивляйтесь, так судьба уравновешивает перекосы в материальной сфере. Нашел – не радуйся, потерял, не огорчайся.

5-6 – кризисный день.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Раков

Активно крутитесь, интенсивно общайтесь, меняйте обстановку, познавая мир во всем его разнообразии. Это является мощным животворным стимулятором. На чужие блага не стоит рассчитывать, зарабатывайте собственные деньги, они нужны для персональных нужд и семье, где вы основной спонсор и кормилец. Разбогатеть труда не составит, ведь вы специалист широкого профиля, обладающий блестящими природными талантами, деловым опытом и пустив их в ход, можете обскакать любого конкурента.

И не стоит искать новую (левую) работу, ссориться с работодателями. Здесь вы в фаворе. Проблемы со здоровьем решатся автоматически, в этом году вы проходите благодатную оздоровительную полосу.

Брачные пары еще проходят испытания на прочность уз, поэтому если любовь в сердце искрится, трансформируйте отношения на свой лад. Крепость союза в ваших руках.

3 – удачный день

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Львов

Вами руководит прагматичное "хочу", направляя действия в практическое русло. Энергии, пруд пруди. Беритесь за прибыльные деловые предложения и зарабатывайте деньги, а куда их потратить –найдете. Есть немало проблем, требующих финансирования. Главное не брать на себя трудовую ношу сверх силы, а тянуть только собственный плуг. Искореняйте стахановский энтузиазм, занимайтесь только любимым делом, найдите себе интересное хобби. Если устали, прячьтесь и уединяйтесь, психологическое расслабление (духовные практики) крайне необходимо, чтобы очистить внутренний мир от негативных наслоений.

Тусовки, праздничные посиделки, романтические приключения пока остаются неотъемлемым атрибутом бытия, они окрыляют, заряжают энергией счастья и благоденствия.

1-удачный день.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Дев

Вы сделали квантовый прыжок в духовном развитии, преобразились к лучшему. Как теперь будете позиционировать себя в социуме, очень важно. Личное обаяние, волевой потенциал зашкаливают, пришло время презентовать себя как личность. Самоутверждайтесь, завоевывайте любовь и симпатии окружающих, начинайте новые проекты, укрепляйте дружеские узы и пользуйте умело приятельскими свиязями. Общественная деятельность (здесь вы неформальный лидер) должна красной нитью проходить через вашу жизнь. На семью не нарекайте, у вас замечательные родственники, любящие уважающие вас.

Если чувствуете, что старые романтические связи, увлечения дышат на ладан, воспламенить любовь сердце не удается, так надо, они исчерпали себя. Не комплексуйте.

3 – удачный день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Весов

Уйдите в подполье, вам уготована роль отшельника, наедине с собой будет прекрасное самочувствие. В пластах подсознания накопилось (за год) немало хлама, время навести там порядок, избавиться психологического балласта, что отравляет духовный храм, очистив место для благодатных энергий.

Внимание лидерам, вы одновременно можете воевать на передовой, заручившись поддержкой влиятельных фигур, и скрупулезно вести дела на тайном фронте, быть практичным стратегом в тылу. Высшее начальство (и вы в роли руководителя) входит в когорту судьбоносных лиц, от которых зависят судьбы многих людей. И ваша, в том числе. А так как карьера, профессионализм, должностной статус, реализация призвания нынче играют основную роль, активизируйте максимально здесь свой потенциал, и не прячетесь в домашнюю ракушку. Семейные хлопоты второстепенны. Вертикаль "руководитель — подчиненный", "родители – дети" подлежит оздоровительной трансформации.

Активно общайтесь с соседями, братьями, сестрами, одноклассниками, однокурсниками, коллегами, здесь источник благодати.

1 – удачный день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Скорпионов

О самостоятельности забудьте, вы преуспеете в социуме, там, где нужно защищать коллективные интересы, внедрять масштабные групповые проекты, в объединениях и ассоциациях, сплоченных общими идеями, интересами, убеждениями. Здесь вам отведена роль группового двигателя с высоким лидерским рейтингом, обладающим колокольным профессиональным опытом, накопленным за длительное время.

А поскольку в искусстве видеть будущее, тонко ощущать перспективы развития любого дела плюс все аналитически просчитывать, вы непревзойденны, это в итоге приведет к победоносному финалу. И материальному процветанию.

Продляйте щедрость, делитесь благами и привилегиями. Их ныне дается Небесами с избытком.

3 – удачный день.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Стрельцов

На профессиональном небосклоне солнечно, мобилизуйтесь, пришло время укреплять фундамент карьеры, бизнеса, добросовестно выполнять миссию руководителя по отношению к людям, которые от вас зависят, как дома, так и в коллективе. Но инициатива должна поступать именно от вас персонально, ведь вы обладаете большим авторитетом и окружающие готовы вас слушаться во всем. Если работа не отвечает творческому призванию, надоела, значит сели не в свои сани, можно сменить направление деятельности.

Тем, кого преследуют потери, убытки, неприятности, следует проанализировать и осознать, почему?.. Скорее всего это наказание за эгоизм и скупость, нежелание делиться, идти на компромисс материальных интересов. А судьба требует рисковать собственными ресурсами ради удовлетворения чужих желаний и запросов.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Козерогов

Стрессы и экстрим позади, вы изменились к лучшему, философское мировоззрение обрело прогрессивные краски, теперь перспектива будущего не такая драматическая. Рассказывайте о ваших талантах и достижениях должны знать все! Отстраивайте мосты сотрудничества, хвастайтесь, популяризуйте собственные победы и успехи на публике. Это поможет создать плодотворные партнерские (деловые, супружеские) альянсы на будущее.

Роль командира не следует брать на себя, отдайте бразды правления второй половинке, пускай рулит, таким образом вы даете ей шанс почувствовать уверенность и самореализоваться на вашем фоне. Это не унижение личных достоинств, а наоборот, -- возвышение.

3 – удачный день

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Водолеев

Обстановка турбулентная, приготовьтесь к всевозможным ЧП. Зависимость от чужих потребностей, интересов, творческих, финансовых, сексуальных ресурсов является отличным сдерживающим рычагом в вашем свободолюбивом поведении. Получите столько, на сколько для вас раскошелятся и точка. На больше не претендуйте. А кто платит, тот и устанавливает правила игры. Поэтому красиво "вальсируйте", рассчитывая все до мелочей, чтобы пробудить в спонсоре (практичном, скрупулезном) рыцарские струны и хорошо его раскулачить. "Шары" не предвидится, ибо вам предопределено активно трудиться в коллективе, не перебирая обязанностями, вкладывать душу в работу, за которую справедливо платят.

Групповые проекты, идущие в ногу со временем -- самые успешные,

1 – удачный день

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 1-7 сентября 2019 года для Рыбы

Тема партнерских отношений, совместного сотрудничества –самая конструктивная. Объединяйтесь вместе с грамотными, профессиональными помощниками и компаньонами. Правильно сформированная деловая команда -- это залог деловых достижений на будущий год. Найти высоких покровителей труда не составит, здесь вы фаворит, просите о помощи и вас протежируют.

Коллективных проектов (ассоциаций, сообществ) избегайте, таланты откроются у тех, кто занимается персональным творчеством, умеет превратить хобби, любимое занятие в профессию и заработать деньги.

Искренне любите детей, не держите чад на привязи, не прессуйте морально, сейчас они формируются как личность, призваны определиться с целями, стать самостоятельными и независимыми, умеющими отвечать за свои поступки. Это усилит совместное духовное развитие. А вам подарит радость.

5-6 – кризисный день.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

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