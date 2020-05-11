Гороскоп на неделю 10-16 мая: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 10-16 мая для всех знаков зодиака

Эта неделя способствует развитому логическому уму, а вот интуиция и чувственность отступают на второстепенный план. А потому в этот период оптимально заниматься профессиональной деятельностью, не связанной с искусством и творчеством, а требующей точности, четкости, слаженности и строгого следования должностным инструкциям. Полезно навести порядок на рабочем месте, разложить все по своим местам и по полочкам.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

С середины недели эмоциональный фон несколько изменится. Людям захочется внутренней свободы, вольностей и раскрепощенности. Эмоции начнут проявляться более открыто и радостно. В такие моменты недопустимо ни малейшее давление на личность.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Овна

Следующая неделя для представителей этого знака будет более насыщена общественной работой и общением с коллегами, чем предыдущий период. Вы получите возможность обновлений как в работе, так и в быту. Это касается получения новой информации, знаний, опыта, обучения, а также серьезных и мелких покупок, впечатлений. Вам практически во всем будет сопутствовать удача.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Тельца

На предстоящей неделе окружающие по достоинству оценят ваш профессиональный опыт и идеи. Благоприятный период для бумажной работы, а также карьерного роста. От вас потребуется организованность и слаженность в действиях. Ваш накопленный опыт гармонично согласуется с вновь полученной информацией, что поможет вам легко достичь признания и успеха в будущем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Близнецов

Эта неделя будет насыщена благоприятными перспективами в саморазвитии, общении с окружающими, новыми знакомствами. Хорошо заниматься вопросами рекламы и торговли. Этот период станет взлетной полосой для духовного роста, интуиции и артистического проявления. Полученная информация поможет в профессиональном росте. Уделите внимание здоровью.

Читайте также: Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Рака

Следующая неделя обещает разбор документальных и финансовых вопросов. Поиск интересующей вас информации увенчается успехом. Вам вернут долги, если таковые имеются. Также у вас начнется романтический период красоты и обаяния. Вы погружены в атмосферу красивых людей и роскошных вещей. Старайтесь в погоне за удовольствиями не потерять голову.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Льва

Львам на следующей неделе предстоит заниматься юридическими вопросами. Велика вероятность вашего успеха и выгоды в совместной деятельности и работе с партнерами. Они готовы оказать вам помощь, если вы в ней нуждаетесь. Будьте осторожны во взаимоотношениях с родными и близкими – велика угроза ссор. На ваше будущее значительное влияние оказывают события прошлого.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Девы

Предстоящая неделя для представителей этого знака обещает полное погружение в рабочие вопросы, причем независимо от ваших планов. Будь то профессиональные, организационные или должностные задачи, они принесут позитивные результаты. Особого внимания потребует здоровье. Успешно справиться с проблемами поможет ваша настойчивость и жизненный опыт.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Весов

Предстоящая неделя для Весов характеризуется именно этим знаком. Когда одна чаша весов будет взлетать, и в одной области вас поджидает успех, другая – соответственно будет опускаться в виде возможных конфликтных ситуаций во взаимоотношениях. Оставайтесь оптимистами – это поможет преодолеть неприятности. На вас нахлынет творческая волна, что отразится на вашей деятельности.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Скорпиона

Предстоящая неделя в жизни Скорпионов на первый план выдвинет вопросы семьи – ее прошлое, разговоры и споры с родственниками. Вполне успешными окажутся сделки с недвижимостью, а также крупные покупки в дом. Вас ждет удача в поиске необходимой информации. Доверяйте интуиции, окружающие оценят вашу проницательность и находчивость по достоинству.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Стрельца

Будущая неделя заставит поднапрячься представителей этого знака. Вам предстоит напряженная, но продуктивная работа с поступающей информацией, корреспонденцией, а также организация общения, улучшения условий работы, оборудования. Не поддавайтесь зависти к окружающим и другим негативным эмоциям, которые способны стать препятствием для достижения запланированного.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Козерога

Вам много сил и энергии придется потратить на разрешение финансовых вопросов. Вы можете воспользоваться посторонней помощью или советом, чтобы пересмотреть свои приоритеты и вовремя обнаружить и исправить ошибку. Зато предстоящая неделя обещает заметно повысить жизненный и материальный уровень. Не потеряйте контроль над собой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Водолея

Касающаяся вас информация, которую вы предпочли бы утаить, станет достоянием окружающих. Из-за вашей необъективной оценки ситуации и, прежде всего, себя, это может привести к значительным неприятностям. Не поддавайтесь провокациям. Просто оставайтесь искренни с собой и окружающими.Зато вашему финансовому благосостоянию сейчас ничто не угрожает.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 10-16 мая для Рыб

На предстоящей неделе ваше поведение будет соответствовать названию вашего знака – вы будете молчаливы и погружены в свои мысли. Вам будет сложно правильно распределить свои силы и возможности. Вероятно получение конфиденциальной информации, раскрытие каких-то чужих секретов. Доверьтесь своей интуиции и продолжайте действовать самостоятельно.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться