Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 11 по 17 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на неделю, 11-17 августа 2019 года, предусматривает, что обстоятельства недели достигнут кульминационного размаха в событийном цикле, стартовавшем вначале августа, и станут переломной точкой.

Динамика очень мощная, будьте готовы к непредсказуемым переменам, которые требуют изобретательности, умения молниеносно реагировать и принимать оригинальные решения, не вписывающие обычные стандарты. Дух воинственности зашкаливает, стремитесь к миру и гармонии любой ценой и не цепляйтесь за прошлое. То, что себя изжило, должно уйти, освободив место для новых починов.

11-12-13 августа - дни завершения старых многолетних программ.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Овнов

Сейчас вы на актерской волне, с азартом играете на жизненной сцене, по ходу перевоплощаясь в нужные роли. Однако это не повод для масштабных "загулов", развлекайтесь, флиртуйте с умом, вам нужен духовный друг, любящая половинка и деловой партнер в одном лице, с которым можно свить уютное семейное гнездо и жить душа в душу.

На трудовом поприще, которое многим превратилось в каторгу, усердно пашите, терпите нагоняи от руководства даже за мелкие проколы, не рассчитывая на должностные поблажки. Чем тяжелее ноша тем, лучше профессиональная закалка.

Бунтовать запрещено, ибо вам нынче судьбой дается такой начальник, которого вы заслужили.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Тельцов

Неделя очень напряженная, расслабляться некогда, приготовьтесь к переменам. События в семье, профессиональной сфере, бизнесе набирают кардинальных оборотов. Волевые амбиции зашкаливают, домашние проблемы атакуют. Отношения "я-ты", "начальник-подчиненный" достигнут пика наэлектризованности и перейдут на другой уровень. Так как было раньше, – уже не будет.

Но прежде всего заботьтесь о семье, благоустраивайте личную жизнь, здесь бьет животворный источник. Свято придерживайтесь фамильных традиций, трансформируйте отношения "родители-дети", укрепляйте кровные узы. Братьям, сестрам, соседям, одноклассникам, однокурсникам суждено играть судьбоносную роль, срочно активизируйте с ними контакты.

В далекие зарубежные турне отправляться не следует, удача за вами соскучилась в родных краях, рядом с домом.

Избегайте участия в рекламно-пропагандистких акциях, пиариться вам, наставлять на путь истины других нельзя. Просто общайтесь с теми кто вам интересен, вдохновляет, живите с удовольствием здесь и сейчас, не строя планы на будуще, как говорится "даст Бог день, даст и пищу".

Экстрима не бойтесь, любое ЧП на благо.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Близнецов

Личные мысли, взгляды, идеи, мироощущение достигнут максимального расцвета, воодушевляя, освещая путь к совершенству, "копайте" там, где интересно. Совмещайте собственный и чужой опыт, занимаясь тем, что вас окрыляет, дарит удовольствие и материальные блага. В этом году нужно строить финансовый тыл, открывать личный бизнес или укреплять старый. Рассчитывать на чужие подарки, финансирование не следует, здесь судьба наложила вето. Дадут - спасибо, откажут – тоже спасибо. Не обижайтесь. Сейчас вы сам себе инвестор. Партнеры (брачные, деловые) хотя и яркие, харизматичные, талантливые личности, но в плане денежной щедрости, к сожалению скупы, и не пытайтесь их раскошелить. Рассчитывайте только на свои ресурсы и ни в коем случае не берите в долг.

Месть, обиды забудьте. Стремитесь к самостоятельности и свободе на всех планах, любая зависимость (материальная, моральная, физическая ) от человека толкает вас путь деградации.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Раков

Сейчас материальные блага служат мерилом жизненных ценностей. Но имейте в виду, деньги является сокровищем, когда заработанные собственными усилиями и дают возможность духовно развиваться.

Мудро балансируйте между желаниями и возможностями, пусть "хочу" рулит, тогда разбогатеете и воплотите намеченные замыслы. Специалист вы отличный, вне конкурса в коллективе, на пьедестале почета у начальства.

Чужие потребности, требования достигнут максимума и перейдут в новую фазу.

Если вы слишком инертны, подстраиваетесь под других, стали объектом манипуляций - это неправильно. Судьба создаст ситуации, где придется включить активность и победоносным демаршем выйти на олимп самоутверждения. Ваша задача, стать лидером, грозой для конкурентов, диктовать собственные правила игры на личном и деловом фронте.

Не бойтесь принимать глобальные серьезные решения под железобетонным прессингом недругов! Окружающие расплачиваться за допущенные ошибки не должны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Львов

Вы человек – праздник. Влиятельны, очаровательны, сексапильны, что является волшебным рычагом в критический момент. Путь самоутверждения устлан розами успеха, славы, престижа. Дешевое хвастовство неприемлемо, ведь окружение с восхищением ловит каждое ваше слово, жест, копирует поведение, что накладывает высокую ответственность за каждый поступок.

Не зацикливайтесь на простых будничных вещах, вы прекрасно разбираетесь в философских премудростях и способны, благодаря изящному юмору, красноречию, чувственному накалу донести до сердец людей нужную информацию, осчастливить их.

Отношения в партнерстве резко изменятся. Ведь вы трансформировались и требуете совсем других условий для совместного бытия, сотрудничества.

На работе не позволяйте себе нагружать дополнительными обязанностями, "бездельничайте" себе в удовольствие, роль "скорой помощи", служба сервиса, ремесленный труд тоже вам противопоказаны. Любое переутомление чревато болезнями. Занимайтесь благотворительностью, приятным творчеством, хобби, дружите с природой, и влюбляйтесь. Это залог психологического здоровья, что и требуется на данном жизненном этапе.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Дев

Загнанные в подсознание разнообразные эмоции требуют немедленного выхода на свободу и сдерживать их нельзя. Решение чужих проблем станет нормой. На поверхность всплывет немало секретной информации, собственные ошибки, самообманы, подозрения или оправдаются, или развеются, освободив душу от пыток.

На службе грядут перемены. Теперь все будет по другому. Гармонично совмещайте труд и отдых, жизненные силы на минимуме. Трудитесь, занимайтесь меценатством, молитесь на домочадцев (они – транслятор благодати) и тогда все вернется сторицей, желания реализуются.

Если любовные утехи не приносят радости, скакать в гречку не следует, это урок судьбы. Батарейка собственных чувств временно села. За многие годы ее заряд исчерпался.

Сейчас вы любимы и желанны, стремитесь не сами любить, а подыгрывайте и искренне дружите с теми, кто вас обожает. А также принимайте активное участие в жизни социума.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Весов

Вы личность популярная, коммуникабельная, отличный посредник, координатор, обладаете менеджерской жилкой, призваны быть в центре внимания. Вокруг много влиятельных ярких людей, с которыми можно подружиться, завязать деловые, дружеские связи. Позаимствовать драгоценного жизненного, профессионального опыта, научиться мудрости, вырасти духовно и продвинуть собственные интересы.

Удача придет через любимую профессию, творческое призвание, верных друзей, собратьев, с которыми объединяют духовные интересы. У многих неожиданно вспыхнет романтический азарт, объект соблазна попадет к вам в плен, но это временное увлечение. Да, вы ищете отдушину на стороне, поскольку семейная жизнь уныла и мрачна. Почему?.

Здесь идет отработка многолетних программ, где вам предназначено "отдуваться" не только за себя (эгоизм, жадность, негативные пристрастия, деспотичность), но и за ошибки других, что к сожалению создает комплекс неполноценности. Но на этом не стоит зацикливаться, ваша цель – профессиональная самореализация, должностной статус, здесь вы – на коне.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Скорпионов

У вас апогей духовной зрелости, (впрочем у каждого своя потенциальная планка), достижения за год будут признаны. Однако имейте в виду, воздастся лишь то, что заслужили. Бездельничали — результат соответствующий. Поэтому не разменивайтесь на мелочи, а ставьте перед собой высокие благородные цели, жертвуйте параллельно личным и семейным счастьем и фортуна вас в конце концов обласкает. Многих ожидает взлет в карьере, захватывающие новые и старые творческие проекты, которые суждено успешно реализовать. А главное сможете совместить творческое призвание с выбранной профессией.

Если хотите сменить работу, продвинуться по службе, и для этого нет нужного спецобразования, вам следует его получить. Дерзайте, судьба на вашей стороне.

Чужих косточек не перемывайте, избегайте навязывать свою идеологию, никого не судите.

Следует ограничить контакты с близким окружением, от соседей, братьев, сестер, одноклассников, однокурсников никакого толку. Сплошной ретроград. Вам нужны рядом люди высокой духовной культуры, учителя, гуру, священники, способные мудро подсказать, дать глобальный философский совет в критический момент.

Путешествия за рубеж тоже очень удачны.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Стрельцов

Расширить ментальный кругозор, заглянуть в неизведанное, стать мудрее и совершеннее, поделиться теми достижениями с окружающими – вот ваше призвание. Смотрите на вещи с высоты глобальных перспектив, в творческом плане вы достигли апогея. И обязательно путешествуйте, вдали от дома подзарядка жизненного аккумулятора пройдет отлично.

Повезет найти благочестивого духовного наставника.

Если с деньгами плохо, вы сели на финансовую мель, одолевает страх перед бедностью, гоните прочь это наваждение. Просто нужно культивировать аскезу, жить скромно, а сэкономленные средства инвестировать в общий бюджет, помочь партнерам реализовать их проект, открыть бизнес.

Тех, кто грешит повышенной самооценкой, жадностью, не хочет (рискуя потерять) делиться, помогать другим, судьба накажет.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Козерогов

Материальная заинтересованность и отношение к деньгам непосредственно влияют на осуществление масштабных планов, укрепление карьерных позиций. Жмите на профессиональные педали, должностное реноме блестяще, с шефом отличные отношения.

На чужое не посягайте, вовремя везде расплачивайтесь, избавляясь долговых хвостов, а то, что заслужили, вам вернут с дивидендами. Многим достанется наследство (творческое, материальное).

Избегайте позерства, подстрекательства, не качайте нигде свои права, вас украсит скромность и деликатность, умение вовремя уступить, пойти на компромисс. Ведь сила и удача, ресурсы на стороне партнеров, соперников, конкурентов. И вам нужно с ними ладить. Не бойтесь быть серой мишкой, вы – личность многогранная с большой внутренней силой, духовным опытом, которым нужно делиться. Избавляйтесь от плохих привычек, берите пример с образцовых окружающих.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Водолеев

Не стоит командовать, воевать за первенство, возьмите в спутники готовность поделиться собой с партнером по браку или деловым компаньоном и сотрудничество будет плодотворным.

Только не растворитесь друг в друге. Вы две волевые личности – шагайте в унисон, избегая взаимной всепоглощающей диффузии Люди отвечают взаимностью, когда вы не блефуете, а искренне раскрываетесь им навстречу, как цветок к солнцу. Социальное окружение является барометром духовного роста, если вам легко подружиться, значит все хорошо, вы на правильном пути, расширяйте дружеский круг и царствуйте там.

Жизнь делает крутой поворот, подстраивайтесь меняя свои привычки, не упадите в грязь лицом, ведь сейчас вы служите нравственным примером для окружающих.

Если вас используют, как источник благотворительности (или кто-то паразитирует), здесь следует ставить точку. Такое безвозмездное "донорство" термозит развитие, отнимает здоровье. Любой труд призван эквивалентно оплачиваться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 11-17 августа 2019 года для Рыбы

Настройтесь на трудовую волну, и спешите на службу, как на праздник. Ныне вы в фаворе у начальства, плюс блестящий профессионал, любящий свое дело и труженик. Усердный труд откроет все шлагбаумы на жизненном пути. Ваша кадровая ценность в роли универсального специалиста ( руководителя, исполнителя) возрастет. Прекрасный начальник и подчиненный, чем разнообразней обязанности, полномочия, тем лучше. Командуйте, тяните трудовой плуг, рьяно пашите, поддерживая гармоничный микроклимат в коллективе и плоды превзойдут все ожидания.

На романтическом фронте все – замечательно, Но, к сожалению, многие сейчас в браке несчастны, из-за нехватки любви. Не огорчайтесь, а любите благоверных всем сердцем, не рассчитывая на взаимность, это позже детонирует их оледеневшие чувства.

Друзей убудет, здесь насильно мил не будешь, отработанные отношения сходят на нет.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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