Гороскоп на неделю: 11-17 марта

ОВНЫ

Вы неотразимы! Пленить публику интеллектуальным обаянием, сексуальным шармом удастся легко. Но ваша первоочередная задача – это без надобности не высовываться, вовремя самоустраниться, чтобы навести лад в духовной сфере. Таким образом подготовите плацдарм для будущего. Брать под контроль ситуацию, подключать волевые усилия чтобы что-то изменить на собственное усмотрение смысла нет (уже поздно), события развиваются по предначертанному сценарию. Если заболели, имейте в виду: духовное и физическое здоровье – вещи взаимосвязанные. Путешествуйте, больше уединяйтесь, занимайтесь психологической релаксацией, благотворительностью. С долгами расплатитесь, избегайте зависти, брать взаймы до 10 июля нельзя.

ТЕЛЬЦЫ

Вы продемонстрируете себя талантливым психологом, умеющим манипулировать ресурсом коллектива на свой вкус. Однако кардинально менять что-то в собственной судьбе уже поздно, "поезд ушел", мчится на всех парах и направление его движения не изменить. Сконцентрируйте внимание на друзьях и подругах, которые появились, им суждено сыграть важную роль в жизни на длительное время. Личное счастье во многом зависит от умения дружить, сотрудничать. На суженых молитесь, они вас любят, супружеские узы священны. Одиноким Тельцам следует найти пару. Точнее, ваш избранник явится из прошлого (до июля), и если серце екнет – это он. Значит что-то не завершили. Следует помнить, что в этом году партнер посылается благословенный. И непременно узаконьте отношения. Если в карьере тормоз, царит скука, смена работы бессмысленна. Не расстраивайтесь, ваш ориентир – личная жизнь, уютный домашний очаг.

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БЛИЗНЕЦЫ

В профессиональной сфере, бизнесе, социальном статусе, отношениях "родители-дети", "начальник -подчиненный" – успешная "перезагрузка". Подружитесь с руководящим персоналом, подчиненными, вы блестящий специалист, интеллектуально "подкованный" и это – золото, которое можно конвертировать в более высокую должность, деньги, блестящий авторитет, добросовестно выполняя взятые обязанности, берясь за левые подработки. Менять работу до июля смысла нет, на старом месте отлично преуспеете (подработок и фриланса тоже касается).

Близнецам-руководителям предостережение: отнеситесь с максимальной ответственностью к судьбе людей, зависящих от вас. Вы в ответе за тех, кого приручили. Расширяйте круг знакомств, радостно открывайте людям сердце, активизируя контактную сферу, это залог делового процветания, авторитета. Для исцеления от запущенных болезней – благодатные условия. Спешите оздоровиться!

15-17 марта критические дни

РАКИ

Творческая свеча пылает, а новые радужные идеи воодушевляют, толкая к перспективным горизонтам. Хотите в ближайшее время карьерного взлета (это реально) – готовьте сани летом. Обольщайте шефа, здесь вы неотразимы, любите работу, работайте с азартом и деньги потекут к вашему кошельку. Однако тема личной жизни, любви (здесь дежавю) – самая актуальная, если в серце романтический жар – прекрасно! Встречайте старую любовь, она снова возвращается из прошлого, чтобы осчастливить вас до июля. И забрать кармический любовный долг. Обустраивайте личное счастье, избранник, чье мировоззрение созвучно вашему, вполне вписывается в идеал.

ЛЬВЫ

Для достижения успеха и творческой самореализации следует избавиться от минусов в собственном миропонимании, извращенных убеждений, они уже устарели и не соответствует духу времени. Фаза "перезагрузки" в семейном бизнесе набирает успешные обороты. Заботьтесь о благополучии семьи, обоюдно наполняйте семейный бюджет, решайте давние бытовые проблемы, это залог личного счастья. От вас требуется умело хозяйничать, грамотно распоряжаться совместными финансами, энергоресурсами вместе с домочадцами. У брачных пар интимная идиллия, что положительно повлияет на укрепление любовных взаимоотношений. Ваш "магнит" и "трансформатор" – сексуальное влечение друг к другу. Раскошеливайтесь, угождайте суженым, любые их капризы следует исполнять, если хотите быть в паре. Партнер – это ваше второе крыло. О самостоятельности забудьте.

ДЕВЫ

Ключевая тема – модернизация партнерских отношений, гармонизация собственных и чужих запросов, где идет процесс кармических взаиморасчетов с компаньонами. Мобилизуйтесь, подключите тайные рычаги влияния, у вас есть колоссальная скрытая сила, ведь в битве интересов конкурирующих сторон победа должна быть непременно за вами! Блестящие интеллектуалы, милые собеседники, умеете подбирать ключ к чужим сердцам. И это золотой козырь в критические моменты, когда надо найти оригинальный выход из тупика. А также при построении мостов делового сотрудничества, возрождении на высшем уровне супружеских отношений. Реванш возьмет тот, кто идет на уступки. Умеет договориться, чтобы всем было хорошо. Счастье искать далеко не следует, оно рядом с домом (в кругу старых знакомых, приятелей) оглянитесь, ходите по золоту!дни.

15-17 марта критические

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ВЕСЫ

Бизнес в расцвете, подработок множество, трудитесь с творческим упоением, день год кормит. Денежные ручьи стекаются к вам не случайно, ведь судьба возвращает то, что справедливо заработали в свое время. И даже больше. С лихвой. Собирайте щедрый урожай, и непременно делитесь с нуждающимися. Одаривайте любимчиков. Сорите деньгами, затраты вернутся сторицей. У брачных пар сексуальная гармония, спутники слишком обаятельны, держите их на привязи! И имейте в виду: производительность труда, прочность служебных отношений базируется на фундаменте дружеской взаимопомощи в коллективе. Коллега, подчиненный это прежде всего товариш по духу.

СКОРПИОНЫ

Вы яркая эпатажная личность, публика в восторге, мобилизуйтесь, поставьте конкретную цель и уверенно шагайте к ней, преодолевая препятствия. Если это любовная мишень – замечательно, воюйте на сердечном фронте с максимальной самоотдачей, где эгоизму нет места, тогда победа будет за вами. Отношения с благоверными должны трансформироваться на новый лад, а одиноким Скорпионам предстоит привлечь гармоничную половинку и влюбиться. Творческие личности раскроют природные таланты и заработают карьерные бонусы. Созидательный энтузиазм – это топливо, которое выведет вашу жизненную ракету на новую орбиту.

СТРЕЛЬЦЫ

Мир сейчас воспринимается как одна семья, на совесть выполняйте роль образцового семьянина, будьте чуткими, милосердными, заботьтесь о близких, родных, колегах, друзьях, как материально, так и духовно, подбирая ключ к их сердцам. Если вспыхивают истерики – вините себя. Забавные флирты является прекрасным тоником, однако это не должно нанести ущерб благополучию семьи. Держите себя в нравственных рамках.

КОЗЕРОГИ

Источник животворных сил – активное общение с людьми, где нужно овладеть искусством психолога. Найти родственную душу. И у вас это получится! Дух благодати сейчас царит в дружеской сфере, поэтому постарайтесь восстановить давние дружеские связи, помиритесь с сестрами, братьями, соседями. Ваши отношения эволюционируют, требуя пересмотреть свое отношение к окружающим. Тогда получите то, к чему стремитесь. А собственные амбиции, эгоистические запросы являются пережитком прошлого, примагничивают греховную грязь из окружающего пространства. В семье все замечательно, домашний очаг полыхает, поддерживайте его любовью.