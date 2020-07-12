Гороскоп на неделю 12-18 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 12-18 июля для всех знаков зодиака

Напряжение предыдущего периода с наступлением новой недели постепенно спадает. Появляется спокойствие и умиротворение, мысли приходят в порядок и даже немного затормаживаются. Люди становятся мирными, медлительными и несколько флегматичными.

Гороскоп на неделю Фото: pexels

Примерно с середины недели желание активной деятельности возвращается на круги своя, проявляется острота ума, практичность и предприимчивость. Людей тянет к общению, новым знакомствам и контактам.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Овна

Благоприятная неделя начинается для Овнов. Вы проявите себя на высоте в сфере общения и контактов. Посвятите свое свободное время любимым, семье и особенно детям – ваша помощь и опыт однозначно не будут для них лишними. Также это подходящий период для составления планов на ближайшее будущее.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Тельца

Несколько напряженный период будет у Тельцов. На следующей неделе вас поджидают неприятности на работе и разногласие в семье. Постарайтесь держать себя в руках и контролировать свои бушующие эмоции. Именно ваше самообладание и сила воли помогут справиться с трудностями этого периода.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Близнецов

У Близнецов начинается неделя, когда они могут страдать от собственной неуверенности в себе, непоследовательности своих действий и переменчивого настроения. Звезды советуют вам стараться не впадать в крайности – ваши грандиозные идеи рискуют остаться нереализованными. А ведь это благоприятный период для творчества.

Читайте также: Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Рака

В начале предстоящей недели тонкий эмоциональный настрой представителей знака Рак будет тесно связан с планированием и решением деловых вопросов. От того, как вы общаетесь с людьми, будет зависеть успех ваших дел и наоборот. Поэтому будьте искренни. Среда – тяжелый день, поскольку могут проявиться ваши далеко не лучшие качества.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Льва

Несколько напряженная неделя в плане работы и взаимоотношений с близкими людьми будет у Львов. Поэтому уже с самого начала семидневки вам следует очень постараться и научиться воспринимать все спокойно, чтобы не навредить в первую очередь себе плохим настроением и повышенной эмоциональностью.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Девы

Природное очарование, ум и чувство юмора представителей знака Дева сделают свое дело. На следующей неделе вы будете особенно привлекательными, поэтому стоит воспользоваться благоприятным отношением к вам окружающих. А вот суббота может омрачиться неприятным общением с людьми, не вызывающими доверия.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Весов

На следующей неделе душевное состояние Весов будет подобно вашему зодиакальному знаку. Вас ждут перемены, а вот какими они будут – хорошими или плохими – зависит от вас и от вашего отношения к жизни. Старайтесь наполняться позитивом и радоваться окружающему вас миру – тогда он отзовется, как зеркальное отражение.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Скорпиона

Скорпионов ждет нелегкая неделя, поэтому лучше настроиться на возможные неприятности заранее. Как говорится, предупрежден – значит, вооружен. Разногласия этого периода могут легко перерасти в конфликты. Самое подходящее время разорвать изжившие себя отношения. Раздумья и уединение пойдет вам на пользу.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Стрельца

Стрельцам стоит заранее побеспокоиться о своем эмоциональном состоянии. Уже с первого дня предстоящая неделя грозит серьезными выяснениями отношений, причем по пустякам, поэтому постарайтесь сохранить мир в семье, если она вам важна. Проявите отзывчивость к родным людям. Также будьте внимательны, готовясь к поездке.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Козерога

Следующая неделя для Козерогов обещает быть позитивной как в аспекте работы, так и в отношениях с друзьями, любимыми и детьми. Но имейте в виду, что вашего внимания потребуют финансовые вопросы. К выходным из-за усталости и напряженности ваш оптимизм может немного поубавиться – берегите силы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Водолея

Основные неприятности для Водолеев уже остались позади. Однако еще остается ощущение усталости, опустошенности и напрасных усилий в отношении домашних дел, семьи и партнеров. Не расстраивайтесь, а обращайте внимание на знаки Судьбы – у вас появятся благоприятные возможности в решении финансовых вопросов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 12-18 июля для Рыб

На душевном состоянии Рыб может сказаться предыдущая усталость и долгие философские размышления. Общение с окружающими людьми не даст необходимой вам эмоциональной подпитки. Вы можете найти подходящую отдушину в работе, если сделаете ее интересней, и к выходным настроение улучшится.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться