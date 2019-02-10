Гороскоп на неделю: Овнам пора активизироваться, а Ракам наладить интимную жизнь

Астрологический прогноз с 10 по 16 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pixabay

ОВНЫ

Попутный ветер преобразований толкает ваше жизненное судно в русло общественной деятельности. Принимайте активное участие в жизни социума, болейте за интересы коллектива. Вы духовно продвинуты, обладаете прекрасным идеологическим мировоззрением, риск попасть в сети псевдо учений не грозит. Следует активизировать дружеские "посиделки", общение с друзьями крайне необходимо, в гармоничном братском кругу вы расцветаете как личность. В моменты разногласий укрощайте бунтарский дух, спонтанные идейные диспуты могут дойти до драк, ведь в борьбе за правое дело вы готовы идти только до победного конца! А это может нанести непоправимые разрушения в семье, на работе, партнерстве.

ТЕЛЬЦЫ

Вы попали в турбулентную зону, пристегните ремни безопасности, четко контролируйте каждый шаг. Ведь находитесь под микроскопом окружающих, где имидж должен быть безупречным! Пришло время выходить из застоя, избавляться от старых консервативных методик в работе, обучаться деловым премудростям на ходу, шагая в ногу с научным прогрессом. Если у начальства семь пятниц на неделю, зовут новые проекты, а вами двигают карьерные амбиции, не беда, это замечательный стимулятор для профессионального совершенствования, успешной реализации призвания.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы стремитесь ввысь к духовным олимпам, пытаясь познать мир со скрытой стороны, откопать истину - это замечательно, дерзайте! Таким образом идет подзарядка мощной энергией. Главное не витать в облаках абстракции, иначе потеряете связь с реальностью, а жить высоконравственным жизнью, став примером для других. Стремитесь к гармоничному сотрудничеству везде, нынче у вас есть прекрасные партнеры (деловые, брачные) с которыми любые вершины по плечу. Скала чужих интересов незыблема, уважайте их, тогда и на пути священных собственных желаний откроется шлагбаум. Благотворительность есть обязательной лептой на данном этапе.

РАКИ

Интимная тема - самая животрепещущая. Она сейчас фундамент высоких чувственных отношений. Чтобы ощущения не зачахли – экспериментируйте, не будьте эгоистами. Оригинальность и нетрадиционность в любовной сфере – это высший пилотаж наслаждений и цемент союза, истинная любовь регулярно требует тонизирующего подпитки. Разногласия в союзе, где коса ваших действий находит на камень интересов партнера требуют именно искусства любви. От войны толку не будет. Если позиции спутников непоколебимы, ищите подход, вы должны все равно сделать по своему. Проигрыш недопустим. В бизнесе аврал, все непредсказуемо, угождайте агрессивному шефу, безропотно тяните максимальные нагрузки, чтобы удержаться на плаву.

ЛЬВЫ

Модернизация отношений в партнерстве в разгаре, избавляйтесь от эмоциональных шлаков и переходите на новый ритм. Прощайте обиды, но полученный опыт в супружестве обязательно берите на вооружение. Ваше задание – искренно любить избранника, подобрав к нему психологический ключик, тогда союз получит новое дыхание и о разводе можно забыть. Скакать в гречку тоже нет смысла. Вы две яркие мегазвезды, сияющих для других, демонстрируя образец гармоничного тандема. А вот одиноким Львам, мечтающим о достойной паре, Небеса дают благостные шансы, идите на романтическую охоту, влюбляйтесь и будьте счастливы! На деловой территории не конкурируйте, а дружно сотрудничайте с компаньонами.

ДЕВЫ

На работе запущен процесс переформатирования, трудитесь с творческим вдохновением, двигаясь в ногу с научным прогрессом, осваивайте инновационные технологии. Параллельно отфильтровывая отжившее, то, что не удовлетворяет требованиям социума. Ваша задача – стать новатором-изобретателем для повышения производительности труда, освободив личное время, ресурсы. Если возникнут форсмажорные ситуации (друзья, любимые, дети, бизнес), мужайтесь, экстрим нынче не друг а враг, но его цель – искоренить глубоко спрятанный ваш внутренний страх, мешающий успешному развитию. Не жалейте о потерях.

ВЕСЫ

Если у вас есть достойные друзья (подруги), с которыми в свое время пуд соли съели, полюбите их всем сердцем, не жалея благ, и тогда ваша жизнь обретет радужные краски. Именно любовь преобразит вас. Не нужно требовать сиюминутной отдачи. Она придет позже. Долги раздайте, кредитов не берите. Сейчас вокруг вас накаленная конфронтационная атмосфера, где недруги покажут истинное лицо, и это хорошо. Даже если придется скрестить шпаги интересов. Мобилизуйтесь на все "сто" и будьте готовы к неожиданным боевым действиям. Огонь противостояния может вспыхнуть от искры противоречий в отношениях с разрушительныи финалом.

СКОРПИОНЫ

Вам отведена роль заботливой хранительницы домашнего очага, где идут прогрессивные изменения. Не будьте диктатором, домочадцы – это прежде всего ваши друзья, братья по духу, с которыми нужно жить в мире и согласии. И не стоит ссориться доказывая свою правоту. Семья – это колыбель духовности, где все события задают эволюционный импульс развития, формируют фундамент личного счастья. Не жалейте финансов, сил, энергии, больше отдадите, больше получите. Если трудовой энтузиазм зашкаливает, вышли за установленные нормы, ждите неожиданных ограничений со стороны судьбы.

СТРЕЛЬЦЫ

Настройтесь на дружескую волну, охотно откройте сердце случайным людям, соседям, коллегам, завязаны разнообразные контакты со временем принесут пользу. Поиски смысла бытия, "проверка на прочность" духовных принципов заключаются в умении найти общие взгляды с малознакомыми лицами. Вы авторитетны, популярны, поэтому сделать это будет легко. Проявляйте искренность, не лицемерьте, не хвастайтесь. А вот на романтическом поприще минное поле, есть риск подорваться.

КОЗЕРОГИ

Вы милые, очаровательные, мудры не годам, но если одиноки – это плохо. Надо быть в паре, сотрудничать, делиться своим богатым жизненным опытом. Привлечь половинку для создания надежного союза – есть судьбоносным заданием. Возможно многим мешает внутренняя скрытая агрессия, которая сейчас проявится во всей "красе" под родным кровом. черед разногласия с близкими, чтобы испепелиться и исчезнуть. Ссоры с родными, возлюбленными, супругами очень неприятны, но, увы, они пойдут на пользу. Проявляйте альтруизм и самопожертвование, это залог победы над злом.

ВОДОЛЕИ

Вы штурмуете Олимп самореализации, где именно в социальной сфере кипучая энергия должна найти выход в динамическом взаимодействии с людьми. Тех кто горит страстью желаний быть любимыми и желанными ждут призы. Наконец- то дождались звездного часа в личной жизни. Красиво с благодарностью принимайте заслуженные дары, чтобы не обидеть покровителей. Заботьтесь о быте, благополучие в доме святая святых.

На работе в коллективе требуется максимальная ответственность, чувство локтя, для продуктивного результата. Играя за чужими правилами, помогая в критический момент другим, требуйте аналогичной оплаты. Если жертвуете, то дайте человеку не рыбу, а удочку, пускай учится добывать свой хлеб.

РЫБЫ

Спрячьтесь, затворничество – это родная стихия, заполнит спокойствием внутренний мир и вы, неожиданно выясните, что большинство нерешенных проблем легко решается. Окунитесь в прошлое (за год), сделайте анализ ошибок, и подведите черту. Следует отсечь весь мусор, взять на вооружение уроки былого, чтобы выйти на новый виток развития.

Если огонь нереализованных желаний сжигает дотла, значит их судьба неожиданно устранит, чтобы вы не тратили туда вхолостую силы. Впрочем крах страстного "хочу", не должен вас сломить. Так надо.

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