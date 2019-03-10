Гороскоп на неделю: Львам нужно навести порядок в финансах, а Тельцам заняться самообразованием

Астрологический прогноз с 10 по 16 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pixabay

ОВНЫ

"Партизанщина" в разгаре, занимайтесь подковерными интригами, сейчас вы непревзойденный король при дворе (сыщик, шпион, детектив), располагающий нужной информацией, умеющий тонко манипулировать властными рычагами с пользой для дела. "Берите след" и идите к цели, не афишируя о своих достижениях, придерживаясь конфиденциальности. Болтунам позор, завалят посевную! Любые ограничения воспринимайте без отчаяния, а с радостью, они на благо. Лицемерие, чванство, высокое мнение о себе, идеологические разногласия, нарушение законов - это враги удачи, путь к потере репутации и высоких покровителей.

Если подкачало здоровье, корень болезней – психосоматический. Идите на жертвы, проявляйте альтруизм, сочувствие и милосердие, опекайте родных, это зарядит вас колоссальными силами.

ТЕЛЬЦЫ

Тема дружбы, взаимной любви – ключевая. А поскольку сейчас вы обладаете огромным волевым энергопотенциалом, все удастся решить блестяще. Настройтесь на волну безвозмездной чувственной отдачи, учитесь проницательно играть на психологических струнках окружающих – это залог лидерства в брачном союзе, деловом коллективе, семье. Расточительность нынче враг, не потворствуйте желаниям, воздержитесь от необдуманных обещаний.

Следует регулярно учиться, повторение — мать учения. Быть в курсе всех новостей, расширять профессиональные познания, общаться со старыми знакомыми. Все новое – это давно забытое старое. Пускай вас не смущает роль ученика. Ум не должен спать, а быть в высоком тонусе, получать информационную "пищу", которая ляжет бесценным вкладом в банк духовного роста. Чужие нравоучения вам не указ, ориентируйтесь на собственные взгляды!

БЛИЗНЕЦЫ

Самые напряженные эпицентры событий - дом и работа, отношения "родители --дети", "начальник-подчиненный", "муж-жена", где следует умело балансировать, прикладывая максимум усилий, чтобы везде успеть: упорядочить быт и творчески реализоваться в роли профессионала. Плюс поддерживать на высоте имидж, вовремя "чистить перышки", модно одеваться и красиво выглядеть.

Стремитесь во всем получать удовольствие, насиловать себя нелюбимым делом глупо - угаснет творческий огонь. В тоже время избегайте напористости, не ищите поддержки у влиятельных лиц, отложите визиты к начальству, заключение договоров, сделок. Пока. Чужие источники прибыли для вас ограничены: если на просьбы "дай" не реагируют, долги не возвращают, смиритесь, так надо.

Ваша миссия – гармонично соединить в себе догматика и психолога. Научиться тонко чувствовать реальное положение вещей и душевное настроение окружающих, чтобы воплотить теорию в практику.

РАКИ

Не пытайтесь с размахом хвататься за все подряд (отправляться в командировки) с целью побольше заработать, в результате силы иссякнут, вас одолеет лень и апатия. Перетерпите, это временная полоса. Старайтесь поддерживать хорошие приятельские отношения с людьми, с конкурентами избегайте конфликтов, их нагло нокаутировать, "прогнуть" под себя не удастся. Идти на попятную тоже нельзя. Но если вы духовно эволюционируете, ваши действия правильные, тогда сумеете дипломатично договориться и решить наболевшие общие проблемы. Слушайте собственный голос разума, у вас должен быть набор разнообразных инициатив, оригинальных предложений, чтобы склеить треснутые горшки и помириться. Игнорируя чужие интересы, зайдете в фатальный тупик (сотрудничество, супружество).

ЛЬВЫ

Если испытываете острую потребность в любимой половинке и она рядом, но что-то незримое мешает слиться воедино, стать одним целым, не отчаивайтесь, это временно. Винить себя бессмысленно, ведь личное счастье в руках партнера, он командует парадом. Прежде всего нужно избавиться от эгоистичных притязаний, плохих привычек, завышенных требований, а потом настроить свой камертон на сердечную, душевную, интимную волну избранника. И стать верными друзьями. Ведь сексуальный аспект взаимоотношений нынче является главным, ибо преображает и цементирует союз на будущее. Здесь дежавю, перестраивайтесь, совершенствуя любовное мастерство. Это время для исцеления от былых психологических травм.

В профессиональной сфере высокая динамика, наведите порядок с финансами, погасите кредиты.

ДЕВЫ

Вокруг наэлектризованная атмосфера. Пристегните ремни безопасности и придерживайтесь правил движения в деловом, материальном сотрудничестве, браке -малейший промах и авария с разрушительными последствиями неминуемая.Спасет заботливое милосердно-дружественное расположение к людям и мобильная реакция на задание начальства, у которого семь пятниц на неделю, и где можно не спешить с выполнением приказов.

В сфере сотрудничества, торговле, при заключении контрактов витает дух прошлого, требуя переосмысления, продолжать дальше или завершить. Взвесьте все "за" и "против" и потерпите до 28 марта, когда все станет ясно.

У брачных пар "перезагрузка" в активной фазе, игра в перетягивание каната увлекающая, стимулирует адреналин, старайтесь достичь консенсуса интересов и молитесь на домашний очаг. А партнеру дайте возможность реализоваться на профессиональном поприще, укрепить карьерный фундамент.

ВЕСЫ

Леность, саботаж на работе для вас сейчас – порок. Трудитесь с пристрастием, тяните плуг обязательств не только ради денег, но, в первую очередь, с целью профессионального роста, повышения статуса в социуме, расцвета прибыльного бизнеса. Карьерный "лифт" запущен и двигается с приличной скоростью. Договаривайтесь, завершайте давние проекты, "разруливайте" проблемы, которые возвращаются из прошлого (до 28 марта). Личное влияние в сфере коммуникаций огромно, как оратор вы непревзойденны - кладезь мудрости, неоспоримых аргументов, что завораживает публику. Главное – не возгордиться, опасность регресса кроется в глубинных амбициях. Если ощущаете неудачниками себя в личной жизни, под родным кровом неуютно и холодно, это не повод для ссор с домочадцами. Несите покорно крест испытаний, потом все вернется сторицею.

Левые увлечения – это соблазн, который в итоге вылезет боком, ведь рискуете разбить сердце совсем не той особе… Воздержитесь от романтических приключений. Держите на привязи брачную половинку (она привлекательна, сексуальна), чтобы ее не увели.

СКОРПИОНЫ

В любовной сфере переформатирование продолжается. Если вы настроены не стрелять по сторонам в поисках левой пассии, а подарить жар сердца постоянному партнеру - это правильно. Идете верным курсом. Хотя из прошлого возможен возврат старой любовной связи (до 28 марта). Не пытайтесь купить чужие чувства за деньги, узы по расчету бесперспективны. Если сейчас рядом спутник, чьи духовные интересы созвучны вашим, идите с ним в унисон, не конфликтуйте. Вы дозрели для высоких отношений. Впрочем, чтобы стать лебединой парой, следует сделать "инспекцию" слабинок интимных взаимоотношений. Что-то устранить, а что-то доработать. А домашние пенаты превратить в оазис удовольствий.

СТРЕЛЬЦЫ

Вы под перекрестным огнем семейных, бытовых, служебных, брачных проблем, и пересидеть этот аврал в окопе не надейтесь. Нужно бороться с форс-мажорными ситуациями - где железным прагматизмом, где эрудицией, а где замысловато и милосердно играть на психологических струнах людей, очаровывать своей яркой харизмой.

В иерархии "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена", как на вулкане "отрабатывайте" и делайте выводы на будущее. Главное – не разрушить то, что было ранее создано, а постараться выйти на более совершенный уровень отношений.

В конечном итоге в семье, доме, работе в ближайшее время все кардинально изменится. Контролируйте собственное поведение, когда вас "несет" неуправляемая стихия, имейте ввиду - это клятый низменный эгоцентризм, требующий самовосхваления. Целесообразно заняться исследованием родовых корней, фамильных традиций, посетить место рождения, возобновить разрушенные связи с родственниками (до 28 марта). Одиноким пришла пора свить свое семейное гнездо.

КОЗЕРОГИ

Налаживайте отношения с близкими, родственниками, соседями, организуйте встречу с одноклассниками, однокурсниками, давними коллегами. Вместе поностальгируйте, вспоминая былое, вы закрываете старые недоработанные программы и открываете двери в будущее (до 28 марта). Полученная информация имеет кармический подтекст.

А вот с благотворительностью не переусердствуйте, может наступить истощение сил. Отработайте график труда и отдыха. Безвозмездный труд сейчас неблагодарен, чреват убытками. Не навязывайте людям свою помощь. Разве когда попросят. Молчание нынче – золото.

Любые личные инициативы требуют согласования с окружающими, тонко подталкивайте их в нужном направлении, сейчас вам отведена роль шеи, которая вращает головой того, с кем имеете дело. Если одиноки, пора выходить на романтическую охоту.

ВОДОЛЕИ

Поиски источников прибыли – это не только ваши личные хлопоты. Привлекайте партнеров к совместной работе. Вместе вам подвластны все высоты. О "моем"-"твоем" следует забыть, нынче царит только "наше". Все ресурсы в семейном "банке" суммируются и делятся поровну. Даже скрытые заначки. Договаривайтесь о новых важных покупках, все взвешивайте, просчитывайте плюсы и минусы, созревайте. Но делать их можно только после 28 марта.

Сейчас вы прелестные милашки, очаровать противоположный пол можете с легкостью. Шансы закрутить романтическую интрижку высоки, но все же лучше не рисковать. Это журавль в небе. Сейчас вы любимы и желанны в паре с давним партнером. Не расплескайте эту драгоценную чашу со счастьем.

РЫБЫ

Вы сильная влиятельная личность, у которой семь пятниц на неделю. Желание действовать меняется, под давлением прошлого опыта, информационных промахов. Поэтому взвешивайте, ведите переговоры о серьезных делах до 28 марта, а подписывайте окончательные соглашения, контракты позже. Если очутились в интересной веселой компании - помалкивайте, не распыляйтесь вхолостую, болтовня оттолкнет людей. Вставить свои "пять копеек" целесообразно, когда ситуация созрела и вам дали слово.

Любвеобильных, тех кто изголодался по тайным амурным интрижкам, ждет приятный сюрприз (до 25 марта). Если вдруг воспылаете чувствами, симпатиями к давним друзьям, подругам – это тоже нормально, градус романтизма на празднике жизни (в этом году) должен быть высоким.

На профессиональном поприще хозяйничает фортуна, демонстрируйте таланты, достижения, заручайтесь покровительством влиятельных фигур и двигайтесь вверх. Под лежачий камень вода не течет. Главное – сберечь супружеские и семейные узы, здесь отношения выходят на высший виток развития.

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