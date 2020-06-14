Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 14-20 июня для всех знаков зодиака

Эта неделя принесет эмоциональное напряжение, которое будет сопровождаться импульсивными и непродуманными поступками. Такие вспышки желательно пресекать на корню и уходить от лобовой атаки в поиск компромиссов.

Гороскоп на неделю Фото: pexels

Но уже во второй половине недели напряжение будет постепенно спадать, уступая место рассудительности и умиротворенности. В этот период люди становятся более медлительными и одновременно – упрямыми.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Овна

На следующей неделе Овнов ожидают новые знакомства, которые могут перерасти в интересную дружбу. От предложений, полученных в пятницу, лучше отказаться. В конце недели возникшие недоразумения в семье грозят обернуться серьезными конфликтами, так что вам лучше уйти в сторону, иначе это скажется на вашем здоровье.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Тельца

Подходящий период для различного рода активности: новые знакомства будут удачными, а впечатления – незабываемыми. Здоровье обещает не подвести. Примерно в середине недели, принимая какие-то решения, доверяйте своей интуиции и снам – они могут подсказать правильный выход из ситуации.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Близнецов

Следующая неделя будет нескучной для Близнецов. Она принесет приключения и авантюрные мероприятия, в которых вы с удовольствием поучаствуете. В среду будьте готовы к новому деловому предложению. К концу недели накопившаяся усталость даст о себе знать, поэтому вам важно постараться хорошенько отдохнуть на выходных.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Рака

На следующей неделе вашего внимания потребует здоровье. Новые знакомства могут оказаться для вас интересными в профессиональной и личной сфере, поэтому отнеситесь к ним с вниманием. Чтобы предстоящие перемены не стали для вас неожиданностью, не совершайте необдуманных и опрометчивых поступков.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Льва

На следующей неделе Львам рекомендуется более лояльно относиться к своим деловым обязанностям и партнерам, не оформлять договора и не заключать сделок, которые впоследствии вам не пригодятся. Зато наступает подходящий период для усовершенствования своего рабочего места или же поиска новой работы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Девы

Следующая неделя обещает Девам подъем жизненных сил. Вы полны оптимизма и радости от того, что ощущаете себя востребованным человеком, способным помочь окружающим, которые от вас зависят. В среду постарайтесь поберечь себя и слишком не перетруждаться. А на выходных проявите внимание к близким людям.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Весов

Следующая неделя для Весов будет перспективной в решении жилищных вопросов. В делах вас будет сопровождать исключительная удача, в отличие от остальных знаков зодиака, которым в подобных вопросах не так повезет. Воспользуйтесь этой возможностью. Берегите силы и здоровье и старайтесь себя не перегружать.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Скорпиона

Следующая неделя будет для Скорпионов удачным периодом в вопросах партнерских отношений – как в налаживании старых, так и в оформлении новых. В пятницу вам грозят неприятности, поэтому в этот день старайтесь не предпринимать никаких серьезных действий. Для вас предпочтительно занять позицию выжидания.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Стрельца

На следующей неделе Стрельцы рискуют попасть под сильное влияние собственных слабостей. Это может касаться многих сфер жизни – начиная вашим меню, и заканчивая отношением окружающих вас людей. Постарайтесь быть более разумными в поступках. Избегайте одиночества – вам сейчас необходимо общение с людьми.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Козерога

Соблюдайте осторожность в отношении к собственным финансам, а также к чужому имуществу. Не стоит тратить деньги на серьезные и крупные покупки, потому что они не оправдают своей функции и не прослужат долго. При правильном подходе знакомство в конце недели может перерасти в серьезные отношения.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Водолея

Будьте готовы к тому, что следующая неделя способна приоткрыть завесу ваших давних тайн и секретов, которые вы тщательно скрывали. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, остерегайтесь сквозняков и переохлаждений, поскольку в этот период ваш организм значительно ослаблен и требует дополнительного отдыха.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 14-20 июня для Рыб

На следующей неделе представители знака Рыб будут источать необыкновенное обаяние и сногсшибательную притягательность. Воспользуйтесь этим, чтобы обратить на себя внимание интересующих вас людей, познакомиться или даже узаконить отношения. В четверг будьте осторожны в решении вопросов жилища и наследства.

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