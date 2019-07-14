Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 14 июля по 20 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Мы движемся по коридору затмений (17 июля состоится затмение Луны в знаке Козерога), что предопределяет кульминационные события.

Атмосфера недели – накаленная, все одержимы желанием новизны, созрели разорвать цепи будничной рутины и выйти к новым прогрессивны горизонтам. Сейчас непременно следует внести что-то новое в застоявшиеся обстоятельства, жить как раньше уже нельзя.

Психическое напряжение высоко, поэтому сгоряча рискуете наломать дров. Деликатно рулите, контролируя эмоции, тогда удастся сделать предначертанный "квантовый скачок" с минимальными потерями, избавившись от отработанных программ.

Козероги, Раки, Весы, Овны, Близнецы, Водолеи, – вы находитесь в турбулентной зоне.

Читайте подробнее гороскоп на 14–20 июля 2019 года для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Овнов

Приготовьтесь к переменам в долгосрочных планах, карьере, бизнесе, профессиональной деятельности. Если вы здесь свою программу выполнили, результат налицо, терпеть уже нет сил заниматься надоевшим делом (многолетним), начальство "замучило", обстоятельства сложатся так, что придется сменить работу или у вас начнется реорганизационная катавасия, кадровые ротации. Учитесь договариваться.

Переживать нет смысла, главное – дом, семья, она – залог счастья в личной жизни, к чему вы обязаны сейчас стремиться. Непременно любите свой домашний очаг, заботьтесь о родных и близких. Решайте домашние проблемы с помощью должностных ресурсов.

Опирайтесь на советы мудрых духовных людей, расширяйте философский и религиозный кругозор.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Тельцов

Тема высшего образования, поступления в ВУЗ, защита диссертации, далеких путешествий, а также судебных разбирательств – самая атуальная, где возможны перемены планов. Философские убеждения тоже входят в этот репертуар. Здесь преданность старым догмам, консервативным взглядам резко изменится, ибо они уже тормозят ваше развитие.

Зато любознательность, интеллектуальный голод, желание познать все, быть в курсе всех новостей является основным детонатором действий. Будьте инициативными, ключ к счастливому будущему – информационное пространство, и вы его найдете, если не будете инертными. Интересуйтесь всем, учитесь на ходу деловым премудростям, сама жизнь и является нынче прекрасной школой.

Также смело ныряйте в экстрим, ничего не бойтесь, кто рискует, тот побеждает, пьет шампанское и получает большие призы от судьбы за геройство.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Близнецов

Ваша задача – выполнить долговые обязательства, расплатиться с кредитами, решить налоговые проблемы, сделать ревизию в сфере "доходы-траты". Если не возвращают долги, простите должников и не требуйте, ибо это судьба изымает то, что было взято в свое время, сверх меры. Вам нужно с целью реализации желаний готовить собственный финансовый плацдарм, накапливать капитал, который в будущем принесет прибыль, не рассчитывая на чужую помощь. Дадут – спасибо, не дадут – тоже спасибо.

Живите в любви и согласии с брачными спутниками, и контролируйте, чтобы деньги не стали яблоком раздора между вами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Раков

Тема взаимодействий с людьми — самая актуальная. Доигрывается старый сценарий борьбы за власть – вы или партнер. Тут или пан или пропал, другого не дано. Дальше жить в такой напряженной атмосфере уже нельзя.

Отношения "я-ты", если они разбалансированны, следует привести к гармоничному состоянию, четко определив общую цель и индивидуальные обязанности в союзе. Вы сейчас командир на супружеском лодке, не раскачивайте ее амбициозными действиями, дипломатично рулите, партнер уже совершенно внутренне изменился и готов шагать с вами в ногу.

У тех, кто на грани развода, но находится в плену фатальных обстоятельств, – сейчас пробил час окончательного решения. Слушайте сердце, если там еще тлеет любовь, не рвите волосинку, связывающую вас.

На работе – все замечательно, здесь вы на благодатной волне.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Львов

Кармические сюжеты прошлого затягивают в свои объятья на рабочем фронте. Здесь вам следует избавляться от оков утомительных служебных нагрузок и полномочий, левых подработок. Хватит пахать, здоровье требует трудовых жертв. Оно улучшится при условии, что будете заниматься любимым делом, идеально когда хобби приносит деньги или стало вашей основной профессией. Четко распределите служебные обязанности на работе и дома тоже, "каждый сверчок знай свой шесток". Не позволяйте себя эксплуатировать.

Развлечения, романтические ухаживания, флирты, праздничные посиделки—это необходимый атрибут существования. Здесь вы расцветаете, оздоровляетесь, наполняете душевный храм счастьем и любовью.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Дев

Взаимодействия с детьми, возлюбленными – самые животрепещущие и требующими модернизации. Если есть в сердце зерна любви, взращивайте их, пускай растут. Вам предстоит четко определиться: кто люб и дорог, с кем дружить, а с кем дальше строить любовные отношения. Если имитируете чувства с меркантильной целью, - нынче вас разоблачат. На любви по расчету придется поставить крест.

Сфера творческих проектов тоже кардинально изменится, то что отжило себя, должно уйти в прошлое, освободив место новым творческим планам. Не хвастайтесь, меньше пиартесь на публике, поиски на стороне трепетных романтических опущений ни к чему хорошему не приведут. Вам нужны серьезные чувства. Но они пока тихонько зреют в глубине сердца. Это замечательно.

Опекайте верных друзей (дружба – источник удачных шансов), родных, храните семейное гнездо, здесь оазис счастья.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Весов

Демарш в бизнесе, карьере достиг апогея. Дорожите профессиональным реноме и параллельно заботьтесь о семейном благополучии. Работа и семья сплелись в один клубок, старайтесь везде успеть. Отношения "руководитель-подчиненный", "родители-дети" достигнут апогея, разборки полетов, выяснение отношений опасны, – это несет фатальные разрушения. Контролируйте эмоции, спрячьте воспитательную пилу. Сейчас это бесполезно.

Поставщик основных энергоресурсов, источник вдохновения — работа (бізнес), где вы реализуете творческое призвание, отличный профессионал способный найти общий язык с руководящим персоналом.

Если личная жизнь рушится, под родным кровом неуютно, нужно что-менять, так дальше не может продолжаться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Скорпионов

Отношения с братьями, сестрами, близкими, соседями резко обострятся и могут закончиться окончательным разрывом. Ссоры опасны, никого не судите, избегайте перемывать чужие косточки, сейчас вы не видите бревно в собственном глазу. Принимая серьезные решения, согласовывая общие с партнерами цели, учитывайте обоюдные интересы. Если возник конфликт мировоззрений, нужно прийти к общему знаменателю, избегая идейных манипуляций, чтобы стать на путь истины, озаренным добром и любовью. Именно по этой духовной траектории вы должны двигаться. С финансами все чудесно, здесь пока к вам фортуна благоволит. Планы поехать далеко (путешествие, отпуск, туристический вояж), получить высшее образование, закончить судебную тяжбу не судьбой одобряются.

Это высший пилотаж борца за правду и вы способны удержаться на этой духовной траектории.

Если с финансами туго, приходится сидеть на голодном пайке, терпите и не завидуйте богачам, это экзамен судьбы. В конце концов на самое необходимое средства найдутся. Профессионалам нищета не грозит (престижная работа в этом году найдется).

Если под родным кровом скучно, целесообразно больше путешествовать, чем дальше, тем лучше. Для отпуска прекрасное время.

5—7 июля не сорите деньгами и берегитесь воров.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Стрельцов

Как гармонизировать земное и духовное? Это – ключевая тема. Учитесь объективно оценивать чужие и собственные ресурсы, запросы, желания. Перекосы собственнических интересов, которыми страдали доныне, нынче вылезут боком. Убытки неизбежны. Вас могут обокрасть.

Впрочем, не отчаивайтесь, закон "причина-следствие" неумолим, справедлив и поучителен. Духовное богатство ценнее материальных благ, вы должны осознать, что деньги — это инструмент не для плотских наслаждений, а для духовного роста.

"Беру-даю" должно подчиняться высшему закону справедливости, где нет места эгоистическому "Я".

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Козерогов

Вам следует освободиться от плохих привычек, всевозможных зависимостей и настроиться внутренне на новый лад.

Визитной карточкой в социуме являются благоверные. Берите пример со своих волевых энергичных партнеров, ведь в их жизни вам отведено престольное место, и пренебрежение интересами спутников является святотатством. Без верной сильной половинки вы птица с одним крылом. Однако поучительную народную мудрость: "какой шел - такого и встретил" никто не отменял, поэтому тот, кто составит пару и отразит состояние вашей духовной зрелости. И не смейте примерять или одевать чужие сапоги.

Милостыню нуждающимся подавайте, это не только деньги, но и доброе слово, душевное сострадание, милосердие, услуга.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Водолеев

Для достижения поставленной цели вам предстоит провести тотальную мобилизацию всех пластов творческого "Я", что будет способствовать молниеносной организации на служебных фронтах, где все кипит, работы море. Как специалист вы незаменимы и востребованы. Эквивалент вложенного должен быть соответственно оплачен. Главное объективно оценивать все возможности, трудиться с творческим огнем. И дружить с коллективом. Верная дружба –нынче бесценный капитал.

Чтобы не болеть, совмещайте гармонично труд и отдых. Знайте меру благотворительности, безвозмездно помогайте только по силам,

Но и сами не пытайтесь паразитировать на чужих ресурсах, притворяясь несчастными. Очень полезно посетить места силы, стараться сохранять бодрость духа, не падать в депрессию. Болезни имеют психосоматическую природу и сей час они могут от вас навсегда уйти.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля 2019 года для Рыбы

Тема взаимодействия с окружающими людьми, с которыми вас связывают общее мировоззрение, взгляды, убеждения станет во всей красе. Возможно для продолжения дружбы вас уже ничего не связывает, поэтому полюбовно и мирно расходитесь без осадка в душе. В общем если братского полку убудет, сойдут с дистанции старые друзья, подруги – это не приговор, а к лучшему. Ваша программа совместного развития закончилась.

Живите с удовольствием, радуйтесь всем прелестям бытия, играйте, перевоплощайтесь в нужные роли и непременно влюбляйтесь. Состояние влюбленности так прекрасно и восхитительно.

Сейчас вы обладаете магическим влиянием на противоположный пол, способны дать форы соперникам, став непревзойденными жрицами любви.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.

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