Гороскоп на неделю 15-21 декабря: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 15 по 21 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Овна

К любым проблемам следует относиться с оптимизмом, по-философски, меньше копаться в мелочах, сейчас вы прекрасно видите цели с глобальных высот. А зацикленность на деталях извращает реальную картину. Мировоззрение успешно трансформировалось, произошла или идет смена идеалов, вчерашние стереотипы разрушены. Вы стали мудрее, окрылились новыми убеждениями.

Не стоит сдерживать фонтан идей, ваши задумки замечательные, перспективные и имеют право на жизнь, воплощайте их вместе с деловыми, брачными партнерами.

На работе нужна высокая организованность, профессионализм, что в сочетании с силой воли (особенно в моменты трудового аврала, где без вас как без рук), даст высокие результаты, укрепит должностной авторитет. Карьерные перспективы обнадеживают (унизительные мытарства уходят в прошлое), скоро тот журавль в небе станет синицей в ваших руках! А шеф, который гнобил, превратится в ангела-покровителя.

Брачным парам совет да любовь. Берегите семейное гнездо, познавайте многогранность друг друга и будьте счастливы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Тельца

Как достичь гармонии между "хочу" и "надо"? Вопрос станет ребром, заставив раскошелить благоверных, домочадцев. Не перегните палку аппетитов, на чаше весов любовь и деньги. Если хотите быть любимыми и желанными, поставьте требования партнеров и родных на первое место. Это святое. Они влиятельные, энергичные, имеют богатые деловые навыки. Пусть командуют парадом, тогда реализация совместных планов пройдет успешно.

Без надежной опоры – гармоничной половинки вы сейчас как одинокое дерево у дороги, открытое всем ветрам. Стремитесь к консолидации на всех уровнях.

Сейчас ваш ум должен работать в режиме повышенной динамики. Регулярно занимайтесь самообразованием, повышайте свой интеллектуальный уровень, всем интересуйтесь, активно общайтесь с окружающим миром. Ваша задача – делиться полезной информацией, знаниями, опытом с людьми. Любознательный, эрудированный Телец-всезнайка, служащий кладезем информации, получит приз от судьбы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Близнецов

Вы проходите очередной экзамен на умение быть достойным партнером, семьянином. В супружеских отношениях высокий тонус, здесь каждый миг на вес золота: дайте избраннику почувствовать себя сильной, самодостаточной личностью. Ваш союз – это эталон благородства, где интеллектуальное единство и духовные интересы – мощный магнит.

Не стоит ссориться из-за денег, обвинять партнера в жмотстве (это кармическое ограничение), здесь лед тронулся, не удивляйтесь его щедрым реверансам, они начались.

Совместный бюджет ждет успешное обоюдное пополнение. Искусно хозяйничайте, чтобы удовлетворить свои и партнерские желания, сделать покупки для улучшения быта.

Одиноким следует определиться со второй половинкой и поставить точку на поисках.

На служебной ниве придется хорошенько повкалывать, "халявных" благ не предвидится, но если вы отличный профессионал плюс неутомимый труженик – повезет заработать. Энергии предостаточно.

Для денег благодать, трудитесь везде с удовольствием, вы специалист широкого профиля, поэтому любая работа принесет благо, деньги, авторитет, навыки.

3-23 декабря – возврат в прошлое для доработки незавершенных дел.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Рака

Трудовой марафон в разгаре. Как компетентный специалист широкого профиля вы достигли совершенства, конкурировать с вами бессмысленно – обскачете любого соперника. Дайте фору бездельникам и непрофессионалам, взяв штурмом олимп деловых достижений как количеством, так и качеством!

Впрочем, и воздаяние должно быть эквивалентным, торгуйтесь с работодателями и не "продавайтесь" за мизерную плату. В коллективе проявляйте благородство – разногласия, отсутствие компромисса в процессе сотрудничества недопустимы.

На партнерском фронте перемирие, самое время превращать вчерашних заядлых врагов и недругов в союзников. Эра конфликтов, изматывающих силы (это кармический урок), постепенно отходит на задний план.

Ваша задача – идти на компромисс, но только для воплощения собственных планов. Даже играя по чужим правилам, в итоге вы должны преследовать персональные цели. Последнее слово всегда за вами, но чтобы окружение слушалось, личный авторитет должен быть незыблемым! Интенсивно работайте над собственным духовным развитием!

На романтическом поприще страсть бьет ключом, и целесообразно ее направить в русло укрепления партнерских взаимоотношений.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Льва

Вы пересекаете финишную черту в развлекательном годовом марафоне. Если душа жаждет праздника, не сдерживайте тот феерический порыв, нырните в водоворот романтических развлечений и кайфуйте! Вы величественны, импозантны, поэтому разбить чье-то сердце труда не составит, хочется заниматься любовью – пускайте амурные стрелы и дерзайте, полученным ощущениям суждено оставить неизгладимый след в сердце. Главное – не жалеть ресурсов ради счастья милых, искоренив эгоизм. Для устройства личной жизни созданы благодатные условия.

На болячках не зацикливайтесь, они отходят в прошлое. А любые оздоровительные профилактики принесут максимум пользы.

С удовольствием трудитесь, наконец-то работа будет в радость и принесет достойную прибыль. Здесь началась благодатная полоса (на год).

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Девы

Неделя напряженная, избавляйтесь от плохих привычек и зависимостей, стремитесь стать лучше, совершеннее.

Семья – это колыбель духовности, жизненный генератор, здесь вы развиваетесь, черпаете зерна небесной мудрости. Отношения "родители-дети", "начальник-подчиненный" преображаются к лучшему, тихо творите добро, очищайте психологическую ауру от наслоений обид, не афишируя о своих высоких поступках. В небесной "бухгалтерии" все фиксируется.

Уединение в доме целительно, грамотно чередуйте работу и отдых под родным кровом, любой фанатизм опасен. И меньше обращайте внимания на чужие советы, нравоучения, у вас должно быть собственное мнение и правильная самооценка!

На любовном фронте начинается весенний расцвет, если ваше сердце свободно – ждите высокую гостью Любовь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Весов

Вы обладаете высоким энергопотенциалом, деловыми навыками, в профессиональном плане подкованы на все сто, способны к адаптации в любых обстоятельствах! Завоевать популярность публики, убедить в правильности своих идей и начинаний труда не составит.

Жизненная мудрость, практицизм плюс высокая информационная осведомленность, деловая смекалка способны творить чудеса успеха там, где процветает разгильдяйство и безграмотность.

Сейчас финансовая удача работает на вас, поэтому, когда купаетесь в благах, привилегиях, не будьте эгоистами. Ваша задача – помочь тем, кто в беде. И прежде всего обеспечить семью. Роль добытчика и кормильца прекрасна, и вы ее отлично выполните на радость домочадцам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Скорпиона

Вы на энергетическом и волевом пике. При желании способны взять высшую планку, преодолеть преграды. Ловите выгодное деловое предложение или рентабельный заказ и усердно работайте, сейчас вам под силу горы свернуть. Главное – правильно ставить цели, соответственно желаниям и личным ресурсам.

"Беру-даю" очень динамично, денежные потоки идут через ваши руки, активизируя коммерческие таланты, спонсорскую жилку.

Отношения с родственниками (сестры, братья, тети, дяди), соседями, одноклассниками активизируются. Здесь началась благодатная полоса, поэтому углубляйте их, но прежде всего пользуйтесь советами высоких духовных лиц, наставников. Они – судьбоносный ориентир.

Старайтесь держать руку на материальном пульсе, сбалансировать доходы и расходы, чтобы финансовые поступления не превышали траты.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Стрельца

Вам хоть разорвись: предстоит то "воевать" на передовой, то "партизанить" на тайном фронте (скрытые враги покажут истинный лик) во имя собственных интересов. Вы личность яркая, презентабельная с мощным духовным каркасом, поэтому в любой борьбе победа гарантирована. Ораторское искусство на высоте, аргументы железные – палец в рот не клади.

Слушайте себя, ощущение истинной внутренней свободы является основным двигателем, поэтому если он барахлит, скорее всего, вы не усмирили апломб своего Эго... А это надо бы сделать! И безусловно, если нужно, берите на себя роль покровителя, спонсора.

Если судьба требует разрушить то, что себя изжило и мешает эволюции общества (конкретных лиц), немедленно выполняйте ее приказ!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Козерога

Очаровывайте публику эротизмом – вы прекрасны! Авторитет огромный, но он ненавязчив и скрыт.

Если общественная суета изматывает, поглощая драгоценные силы, уединяйтесь, отшельничество – целительно. Сейчас нужно навести порядок во внутреннем храме. Посещайте святые места, богослужения, изучайте философскую литературу, читайте Библию. Опекайте несчастных.

И никого не судите, а молитесь, исповедуйтесь. Искренняя молитва – это связь со Всевышним, шанс духовно очиститься и сделать правильный вывод, проведя работу над ошибками, допущенными в уходящем году.

Идите навстречу чужим пожеланиям. Как самостоятельная независимая личность вы достигли совершенства, теперь судьба требует приноравливаться жить в гармоничном тандеме, научиться успешно сотрудничать с окружающим миром.

Одиноким Козерогам особое предостережение: делайте выводы и ищите второе крыло!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Водолея

Ключ к супружескому счастью в ваших руках, дружба и любовь сольются воедино. Избегайте претензий, ультиматумов, иначе разрушите идиллию. Избранники вас любят всем сердцем, и никакой червячок сомнений не должен подтачивать возвышенные взаимные чувства.

Учитесь отдавать себя без остатка, обуздав эгоизм.

Работа имеет первостепенное значение: запрягайтесь и пашите, упали – вставайте и трудитесь дальше. Перебирать запрещено, судьба поручает то, что вам предназначено для полноценного развития. И не ропщите! Пасовать, саботировать – себе в ущерб. Позже осознаете.

Дружите с шефом, придерживайтесь служебной субординации, заимствуйте опыт у конкурентов, и все будет хорошо. Именно конкурентная борьба подстегивает к работе, здесь вы закаляетесь как бизнесмен, профессионал, активизируя природные таланты.

И меньше афишируйте свои неудачи и достижения! Болтуны – враги своего счастья.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 15—21 декабря для Рыб

Репертуар трудовых обязанностей широкий (радуйтесь), для руководства вы авторитет, плюс нынешняя деятельность соответствует глобальному призванию. Уверенно нажимайте на профессиональные педали и упорно защищайте старые деловые позиции. Или двигайтесь к карьерному олимпу, согласовывая все за и против с конкурентами. Фортуна благоволит к вам, достичь цели удастся кратчайшим путем.

Желанная должность – реальна, но это финишная пиковая черта. Не проворонь свой шанс.

Неделя кризисная, старайтесь везде успеть, ни с кем не поскандалить. Провокации (демонические козни) извне, чтобы толкнуть вас на конфликт, – огромны.

Стремитесь сохранять любовь в сердце ко всем, если чувства горят – значит, они нейтрализуют все потоки зла. И помните, что для вас нынче жизнь – это шальная игра, с удовольствием играйте, но под аккомпанемент окружающих людей, обстоятельств. Подтанцовывайте, и все будет замечательно.

В семье вертикаль "отцы-дети" доминирует, добросовестно выполняйте семейную миссию, будьте достойным брачным партнером, от вашей мудрости, педагогического таланта зависит счастье семьи.

Тем временем мы выяснили все про гороскоп на декабрь 2019 для знака Рыбы: финансово стабильный месяц.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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