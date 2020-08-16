Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 16-22 августа для всех знаков зодиака

Начало следующей недели подарит многим знакам зодиака приподнятое и бодрое настроение. Энтузиазма хватит на все дела одновременно.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Но вот с середины недели боевой дух преобразится в некую педантичность и стремление скрупулезно копаться в мелочах, не замечая глобального.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Овна

Несмотря на сложное начало недели и негативную настроенность конкурентов и соперников, в общем следующая семидневка благоприятна для Овнов. Вас ждет успех в сфере коммерции и торговли. Ваша целеустремленность пригодится вам как в решении рабочих вопросов, так и в непростых личных отношениях.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Тельца

Нельзя опускать руки и проявлять пассивность. Буквально в среду успех ваших профессиональных дел будет прямо зависеть от вашей активности и уверенности в себе. На личном фронте вам не грозят никакие перемены – все спокойно и размеренно. А проявление любви к партнеру обязательно отзовется взаимностью.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Близнецов

Близнецам будет достаточно сложно спуститься с небес и заняться практичными делами. Чтобы успеть сделать все запланированное, постарайтесь следовать четкому графику. Вы подустали за последний период, и ваш организм требует отдыха и восстановления сил. Полезным будет отдых на берегу моря. Обратите внимание на свою вторую половинку.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Рака

У Раков сильно развита интуиция, благодаря которой с самого начала недели вас не покинет успех в рабочих вопросах. А вот в творческой сфере муза придет ближе к завершению семидневки. Вас ждет карьерный рост. Новые интересные знакомства обещают развитие отношений. Вам стоит проявить инициативу, и вы будете вознаграждены.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Льва

На следующей неделе Львы полны решимости и жизненной активности. Вы не испытываете финансовых проблем, но будьте аккуратны в своих тратах – они увеличатся. Новое знакомство в четверг может оказаться судьбоносным. Старайтесь меньше болтать о своих успехах, чтобы избежать зависти недоброжелателей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Девы

Предстоящая неделя для Дев будет богата сюрпризами и неожиданностями. Во вторник возможны проблемы в общении с окружающими. Не стоит слишком критично относиться к людям, старайтесь доверять им, будьте более дипломатичны. В личной жизни вас ожидают спокойные и приятные отношения.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Весов

Решение многих вопросов и проблем на предстоящей неделе зависит только от вас. Чем больше активности и инициативы вы проявите, тем больше отдачи сможете получить. Это касается всех сфер вашей жизни, в том числе и личной. Помните, что ничего не дается даром, за все нужно платить либо деньгами, либо трудом.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Скорпиона

Следующая неделя потребует от Скорпионов достаточно серьезной внимательности и терпения. Наведите порядок на рабочем месте и в голове. Вам поможет ваш оптимизм. В личной жизни бремя ответственности за отношения в равной степени лежит на обоих партнерах, проявите заботу о своей второй половинке.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Стрельца

Замечательная неделя ждет Стрельцов. Вы полны оптимизма и новых творческих идей, вы находитесь в центре внимания коллег, начальства и друзей. Среда – самое подходящее время, чтобы улучшить любовные отношения, простить партнера, если он был виноват в ваших разногласиях, и начать все сначала.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Козерога

Следующая неделя насыщена неожиданными сюрпризами, причем, не всегда позитивными. Вы слишком категоричны и принципиальны в отношении к окружающим, а это далеко не всем нравится. Проявите больше терпения и любви, тогда вы получите взаимопонимание, а ваша личная жизнь пойдет на поправку.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Водолея

Для Водолеев следующая неделя складывается вполне благополучно в профессиональной сфере. В среду или четверг ваши труды будут заслуженно вознаграждены, также вам последуют новые предложения, от которых не стоит отказываться. На личном фронте полная идиллия и гармония. А вот новых отношений заводить не стоит.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 16-22 августа для Рыб

На следующей неделе Рыбам потребуется отдых и восстановление растраченных сил организма. Очень уместно провести несколько дней с семьей или любимым человеком на море. Только после этого можно вновь вернуться к полноценной работе, которой будет немало. Также возможно новое романтическое знакомство.

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