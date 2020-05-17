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Гороскоп на неделю 17-23 мая: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 17-23 мая для всех знаков зодиака

Ольга Козачок
Сегодня, 06:30

Эта неделя чревата частыми выяснениями отношений, переходящих в конфликты. Может возрасти эмоциональное напряжение, непредсказуемость, импульсивность и вспыльчивость. А потому для большинства знаков зодиака в этот период желательно не заниматься решением важных вопросов и ответственных дел.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: pexels

Уже во второй половине недели можно всерьез пожалеть о содеянном. Накал страстей постепенно спадет, уступая место стабильности и спокойствию. В рассуждениях появятся здравые нотки и медлительность. Этот период благоприятен для неторопливых занятий домашними делами, требующих усердия и терпения.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Овна

Следующая неделя для Овнов обещает быть беспокойной, а во второй половине – даже конфликтной. Поэтому отложите начало важных дел, крупных строек, ремонтов, переездов, судебных разбирательств и серьезной общественной деятельности на более подходящее время. Полезно набраться терпения и благоразумия.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Тельца

Следующая неделя благоприятна для плодотворной творческой работы и чувственных проявлений. В первой половине недели лучше заканчивать старые дела, избавляться от ненужных вещей и связей, но не начинать ничего нового и не совершать серьезных приобретений. Также остерегайтесь неприятностей с законом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Близнецов

Близнецы настроены воинственно, а порою даже агрессивно, поэтому рискуют практически всю следующую неделю провести в ссорах, разборках и выяснении семейных отношений. Постарайтесь проявить больше дипломатичности и не принимать опрометчивых решений, чтобы в пылу страстей не наломать дров.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Рака

Раков ожидает вполне гармоничная неделя. Вы уверенны в себе, деятельны и настроены на творческую волну. Вам по плечу выполнение сложных задач, принятие ответственных решений, заключение долгосрочных договоров. Кроме того вас ждет успех в финансовой сфере, недвижимости, сельском хозяйстве, дизайне.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Льва

Достаточно насыщенный событиями и благоприятный период ждет Львов. Вы активны, привлекательны, полны решимости и уверенности в себе. Используйте это время для успешного решения важных вопросов в коммерции, бизнесе, недвижимости, а также в долгосрочных проектах. Ваши приобретения будут удачными.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Девы

На следующей неделе успех ждет тех Дев, которые точно знают, чего они хотят от жизни. Следует тщательно планировать свои поступки и действия, а затем уверенно претворять эти планы в жизнь. А вот от необдуманности и спонтанности лучше воздержаться, чтобы избежать серьезных неприятностей в будущем.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Весов

Следующая неделя наполнит представителей знака Весы романтикой, яркой эмоциональностью и чувственностью, что отразится на вашей активности и стремлении к творчеству. Направьте эту энергию в сферу творчества, наполняйтесь впечатлениями, просматривайте интересные мероприятия, уделите время общению с природой.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Скорпиона

Следующая неделя не даст Скорпионам скучать. Благоприятное время для общения, получения новой информации, а также изучения языков. Вас переполняют свежие, интересные мысли и идеи, вы уверенны в себе и своих силах, что приведет к успехам в деятельности. Избегайте резкости в общении с другими людьми.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Стрельца

Ожидается достаточно напряженная и насыщенная сюрпризами неделя для Стрельцов, особенно во второй половине. Вы эмоционально неуравновешенны, независимы и творчески озарены, что может привести к новым открытиям, реализации самых смелых идей, а также принятию серьезных решений и изменений в вашей жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Козерога

На следующей неделе в вас пробуждается интуиция, творческие интересы и способности, стремление к духовному росту и самопознанию. Вы можете отойти от традиционного взгляда на вещи и попробовать решать вопросы нестандартным способом. Креатив только приветствуется. Будьте благоразумны в семье – возможны конфликты.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Водолея

Следующая неделя, в общем, будет спокойной для Водолеев. Благоприятный период для раздумываний, подведения итогов, завершения старых и планирования новых дел, особенно во второй половине. Уделяйте внимание мелочам и деталям в процессе поиска необходимой информации и установления новых контактов с людьми.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 17-23 мая для Рыб

Благоприятная неделя для работы с потоком вновь поступающей информации, для анализа и обдумывания возникших вопросов. Рыб ждет успех в IT-индустрии, а также сферах науки и искусства. Вдохновение и творческие озарения поднимут вас на новую ступеньку в вашей деятельности. Дерзайте!

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