Гороскоп на неделю 18-24 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 18-24 октября для всех знаков зодиака

Начало трудовой недели для большинства знаков зодиака принесет успокоение и чувство стабильности. Даже если вас ждет рутина – она вполне предсказуема и не прячет подводных камней.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Такая же тенденция продолжится и во второй половине семидневки. Вы будете точно знать, чего хотите от жизни, и вас не захлестнет с головой сентиментальность.

Не забудьте о том, что в конце октября-2020 Украина переходит на зимнее время.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Овна

Следующая неделя будет весьма позитивной для Овнов. Все ваши дела и начинания складываются удачно, а желания исполняются. А потому старайтесь максимально использовать этот период, чтобы достигать новых вершин и в других сферах жизни. Но не забудьте, что любая работа требует компенсации в виде качественного отдыха.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Тельца

Следующая семидневка будет неоднозначной для Тельцов. С одной стороны, это удачный период для проявления творчества, карьерного роста и развития отношений в любовной сфере. С другой же – вы рискуете оказаться под гнетом рутины и мелких незначительных проблем. Поберегитесь такой ситуации в среду – и вас обойдет стороной разочарование.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Близнецов

Уже с самого начала следующей недели Близнецам необходимо проявить качества ответственного человека. Перед вами открываются новые возможности, которые потребуют немалой храбрости и решительных действий – не пропустите их, чтобы потом не пожалеть. Если почувствуете неуверенность, решайте ситуацию дипломатически.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Рака

У Раков неделя пройдет в состоянии повышенной работоспособности и энтузиазма. Вы общительны, энергичны, к вам тянутся люди, и это поможет решить многие вопросы. В семье, с детьми, с любимыми отношения также радостные – у вас на всех найдется время даже в будний день. Будьте собранными, чтобы все успеть.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Льва

От Львов на следующей неделе потребуется принятие ответственных решений во многих сферах вашей жизни. Вы не будете испытывать особых финансовых проблем. Во вторник, чтобы избежать неприятностей на работе или в семье, боритесь со своей ленью и неоправданным равнодушием – для них сейчас точно не время.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Девы

На следующей неделе желание Дев быть яркими и притягательными во многом совпадет с действительностью. В среду ваши дела и начинания будут успешными, вы попадете в центр всеобщего внимания – в хорошем смысле этого слова. Коллеги, члены семьи, а также любимый человек будут вправе восхищаться вами.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Весов

На следующей неделе Весы обретут долгожданное умиротворение, благодаря своему творческому потенциалу и воображению. Вам поддаются сложные проблемы и непостижимые, на первый взгляд, ситуации. Вы без труда решаете логические загадки. Ваши мечтания со временем могут реализоваться в интересные проекты – не затягивайте.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Скорпиона

Скорпионов в целом ожидает продуктивная неделя. В пятницу ваши идеи и планы окажутся востребованными, и вы можете получить от этого ощутимую выгоду. Вы останетесь довольны собой. Но не стоит расслабляться, удача может быть переменчива, а потому рассчитывайте не только на везение, но и на свое трудолюбие.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Стрельца

Трудолюбивых Стрельцов на следующей неделе ждет материальная выгода, всеобщее уважение и моральное удовлетворение. В четверг не расслабляйтесь, почивая на лаврах, а старайтесь использовать эту удачную волну для собственного карьерного роста. Конец недели может оказаться напряженным, но вам не стоит паниковать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Козерога

Благодаря сговорчивости и дипломатичности Козерогам удастся создать вокруг себя позитивную и теплую атмосферу. А в таком обществе и работать приятнее, и продвигаться по карьерной лестнице проще, и решать общие проблемы гораздо легче, чем в одиночку. Но вот на выходных у вас вряд ли получится полностью отойти от дел и отдохнуть.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Водолея

Водолеям предстоит напряженная неделя. Вам следует контролировать свои поступки и эмоции, иначе они станут управлять вами. Окружающие настроены на конфликты, атмосфера непонимания будет выбивать из колеи, особенно в четверг. Возможны разногласия с детьми или из-за детей. Также ожидаются финансовые сложности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 18-24 октября для Рыб

Для Рыб, умеющих идти на компромиссы с окружающими, следующая неделя не принесет серьезных проблем. Сопоставляйте свои желания с интересами других людей – так будет проще найти общий язык и договориться о совместных планах. Но если вас будет преследовать непонимание партнеров – наберитесь терпения.

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