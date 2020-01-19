Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 19 по 25 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: stocksnap.io

По восточному календарю 24 января в 23:43 наступит Новый год 2020. Земляная Свинья передаст эстафету Металлической Крысе. Символично, смена стихий переключает нас с прагматичных интересов на более утонченные вибрации, приземленность запросов. Огрубляющая душа сменяется красотой, изысканностью, аристократизмом.

Изменники по гороскопу – смотрите видео:

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Овна

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В дружеском строю намечается "перезагрузка", сделайте здесь ревизию: отношения, себя исчерпавшие, должны отойти в прошлое. Сейчас для личной эволюции нужны люди высокой духовной культуры, "продвинутые", с неординарным мировоззрением, чувствующие дух будущего.

Храните семейный очаг, на благоверных молитесь, они прелестны, сияют изнутри. Вас объединят страстная любовь, дружба, общие духовные интересы и сокровенные тайны.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Тельца

Если вами двигают карьерные амбиции, это замечательный стимул (и своевременный, ведь здесь грядут пертурбации!) для профессионального совершенствования, успешной реализации природных дарований. Укрепить служебные позиции, где ваш гений расцветет всеми красками, труда не составит: активизируйте творческую оригинальность (устаревшие методы работы – это тормоз), и непременно идите в ногу с научным прогрессом, осваивая инновационные технологии, поддерживая братские отношения с руководством.

Не избегайте задушевного общения с людьми, чтобы завоевать симпатии, вам следует учиться искусству психолога, тонко чувствовать чужой внутренний мир, вовремя реагировать на смену настроения окружающих.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Близнецов

Вас будут привлекать высокие материи и все оригинальное, нетрадиционное, загадочное. Будет магнитом тянуть заглянуть под эзотерический покров, изведать мир непостижимого. Что кардинально отразится на мировоззрении, поможет найти ответы на многие вопросы, понять свою миссию на этой Земле. Только не вступайте в полемику с малоразвитыми лицами.

Чтобы познать истину, общайтесь, обсуждайте сокровенное с духовными людьми. Метая жемчуг перед свиньями, рискуете быть растоптанными.

Одновременно поддерживайте огонь личных желаний, тогда будете иметь все, что нужно. Особенно повезет с прибыльной и творческой работой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Рака

Жизненная дорога превратилась в минное поле. Надо активно действовать, но увы, крылья связаны, вы находитесь в плену тотальной зависимости от обстоятельств, чужих запросов, интересов, амбиций. Где форс-мажорные обстоятельства есть фатальными. Виновных не ищите, а пеняйте на себя. Сами ранее кашу заварили, теперь хлебайте.

Но уже под "аккомпанемент" чужих правил и пожеланий, финансовых возможностей. Оригинальных, нетрадиционных, но, к счастью, они являются сигналом из будущего, что игнорировать противопоказано, если дорожите карьерной и материальной стабильностью (ростом).

Как найти внутреннюю опору в себе, не упасть в грязь лицом перед окружающими и правильно вырулить с минимальными потерями (осознав допущенные ошибки) – вот самое сложное задание судьбы!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Льва

Тема партнерского содружества нуждается в "переформатировании". Меняйте себя и живите душа в душу с избранником! Созвучие "я плюс ты" является самым ценным сокровищем, которое следует зарабатывать взаимной заботой, духовным единством, общими деловыми интересами, увлечениями и сексуальной гармонией.

Чтобы стать ближе и роднее, остерегайтесь диктаторства, ваша самоотдача в тандеме должна доминировать: не жалейте сердца, кошелька ради любимых, это залог гармоничного союза. И постарайтесь добросовестно выполнить все долговые обязательства. Люди, которым вы обязаны, должны быть максимально удовлетворены.

Любая жертвенность нынче Свыше одобряется и вознаграждается. Не скупитесь там, где требуется помощь нуждающимся. Ваша задача – не зачерстветь душой!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Девы

На рабочем фронте вот-вот грядут кардинальные изменения. Доделывайте то, что "зависло" по разным причинам, выполняя задачи работодателей не спустя рукава, а с учетом прогрессивных требований времени. Окунитесь с головой в динамичную атмосферу служебного коллектива. Она воодушевляет, несет целебный эффект, здесь раны заживут, а чувство профессиональной ценности (где вы мастер на все руки) вселит оптимизм в светлое будущее. Здоровье улучшится.

Стремитесь сплотить дружеские ряды душевной гармонией, войдя в психологический резонанс с окружающими, вы достигнете поставленных целей, личный авторитет укрепится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Весов

Вас закружит романтическая метель, веселитесь, наслаждайтесь сердечной идиллией, дружите с Музой. Сейчас идет зарядка жизненного аккумулятора высокочастотными духовными энергиями, намечается смена любовных увлечений. Если ищите рыцаря сердца – это должен быть друг и любовник в одной ипостаси. Только не одевайте чужие "сапоги"! Семья – святое! Одиноким можно кадрить тех, чье сердце свободно.

Жизнь – это увлекательная игра, с упоением актерствуйте, перевоплощаясь в оригинальные роли, чтобы сделать людей счастливыми, пробудив в них только прекрасные струны души!

На работе занимайтесь тем делом, что нравится или вдохновляет творчески.

А если вы начальник, отнеситесь с пониманием к подчиненным, четко придерживайтесь должностной субординации. Задание судьбы – достичь совершенства в профессиональной сфере.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Скорпиона

Вам предстоит успешное преображение в роли образцовой берегини дома, благоустройстве личной жизни, решении назревших жилищных вопросов. Держите руку на семейном пульсе. Доброжелательность, дружеская консолидация с родственниками усилит авторитет, став залогом домашней идиллии. По крайней мере, если у вас есть духовная монолитность и единство деловых интересов с близкими, все пойдет прекрасно.

Сейчас ваше будущее непосредственно связано с высшими учебными заведениями, далекими краями, зарубежьем. Путешествуйте, будьте на связи с дальними регионами, там куется успешное завтра, требуя вложения личных ресурсов. А все, что происходит рядом, – отходит в прошлое.

Посещайте мастер-классы, расширяйте философский кругозор, повышайте квалификацию. Пробелы в профессиональных знаниях нужно срочно устранять. Удача сопутствует не дилетантам, а высокообразованным, духовно развитым Скорпионам.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Стрельца

Поиски смысла бытия, "проверка на прочность" духовных принципов заключаются в умении найти точки соприкосновения с малознакомыми людьми, соседями, одноклассниками, сестрами, братьями на фоне единства идеалов и духовных интересов.

Это позволит сохранять высокий моральный ценз и отличить зло от добра. Не избегайте случайных знакомств, с радостью завязывайте разнообразные контакты и обогащайте умственное "депо" интересной информацией, прогрессивными знаниями. Хотите или нет, смена окружения (тут царит застой) предопределена.

Не выпускайте из-под контроля бытовые проблемы. Воз семейных обязательств нужно распределить на всех равномерно. Но все же отдайте бразды правления домочадцам, пускай рулят. А вы будьте на подхвате.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Козерогов

Моральная цитадель (идейные убеждения, благие намерения) подвергаются серьезному испытанию, идет девальвация жизненных ценностей. Однако сейчас вы сами себе хозяин и слуга, поступайте так, как велит сердце и совесть, ставьте глобальные благородные цели и уверенно к ним двигайтесь. А если кто-то сбивает с праведного пути, ставит палки в колеса, деликатно договаривайтесь, озлоблять людей, вызывать огонь на себя нельзя.

Бескомпромиссных упрямых Козерогов ждут неудачи на ниве сотрудничества и в личной жизни. И будьте начеку, тайные враги снова плетут интриги.

Если поступят выгодные деловые предложения, все взвесьте, а потом принимайте решение. Сейчас на кон поставлено материальное будущее.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Водолея

Позаботьтесь о внешности, кардинально смените имидж, обновив по моде гардероб, прическу, макияж, продумав до мелочей туалет. Не сдерживайте внутренний импульс стать красивее, обаятельнее, это естественная потребность, мотивированная глубинными трансформационными процессами.

Не следует прятаться, выходите из подполья на арену, активно работайте, терпение и труд все перетрут. Если вы труженик, не брезгующий никакой работой, замечательно, трудитесь с усердием и улучшайте материальное благосостояние! Работа со сменой обстановки с эмоциональным трепетом подарит максимум воодушевления и денег.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 19-25 января для Рыб

Возьмите тайм-аут. Мирская суета утомительна и вредна. А вот затворничество – это прекрасно, заполнит Божественным покоем внутренний мир. Наведите порядок в мыслях, укротите тревоги, прогоните прочь разную "бредятину", надоедливые подозрения и самообманы и постарайтесь смоделировать счастливое будущее.

Сейчас вы особенно сексуальны и обворожительны, лакомая приманка для противоположного пола, поэтому быть любимыми и желанными ничего не мешает. Но ваша задача – влюбиться персонально, выйти на романтическую охоту, соблазнить и взять в сердечный плен того, кто понравился.

Или пробудить чувства к былому партнеру. Он вас обожает и давно ждет взаимности…Дерзайте.

У Рыб-профессионалов творческий взлет.

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