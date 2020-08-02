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Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 2-8 августа для всех знаков зодиака

Новая неделя начнется на волне эмоциональности и раскрепощенности. Не забывайте, что в понедельник произойдет августовское полнолуние, которое оставит свой след на поведении и чувствах каждого знака зодиака.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: pexels

Но уже с середины недели эмоции поутихнут, наступит период романтичности и мечтательности. Многим знакам зодиака будет полезно прислушаться к своей интуиции, которая особенно обострена в этот период.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Овна

На следующей неделе Овны из-за излишней импульсивности в своих желаниях рискуют претерпеть существенные изменения в семье и любовных отношениях. Лучше проявить активность в работе или спорте, нежели в своей эмоциональной сфере. Кроме того, соблюдайте осторожность на воде и на открытом солнце.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Тельца

В начале предстоящей недели Тельцы смогут проявить остроумие и хороший вкус, а также будут активны в общении и работе. Такая тенденция сохраниться до самых выходных. Не стоит обделять вниманием представителей противоположного пола. Уделите время, чтобы прислушаться к проблемам детей и позаниматься с ними.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Близнецов

В течение предстоящей недели Близнецам желательно не совершать необдуманных действий. В среду вас всерьез может угнетать состояние неуверенности, одиночества, непонимания. А общение с окружающими вообще может привести к ссоре. Однако ваша сила воли и здравый рассудок помогут выйти из этого состояния.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Рака

Хорошая неделя ожидается для Раков. Примерно с середины вас ждет успех в рабочих делах и семье. В конце недели проявите деликатность по отношению к партнеру, иначе вам не избежать ссоры на выходных. Имейте в виду, что такие отрицательные эмоции могут плохо повлиять на ваше состояние здоровья.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Льва

В начале недели у Львов ожидаются проблемы во взаимоотношениях как в семье, так и с коллегами. Вам придется очень постараться, чтобы проявить всю свою тактичность, даже если вам не хочется этого делать. Так вы уменьшите проявление агрессии, нетерпимости, властности и вскоре сможете благополучно выйти из этого состояния.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Девы

Следующая неделя для Дев принесет проблемы и сложности в вопросах путешествий, обучения, получения новой информации и впечатлений. Проще всего будет Девам-домоседам: чем меньше движения, тем спокойнее. Также будьте осторожны с транспортом и дорогами – велик риск травм и ДТП, особенно в середине недели.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Весов

В начале следующей недели из-за неуверенности в своих взглядах и разногласий в семье представителей знака Весы ожидают конфликты. Вам стоит освободиться от некоторых убеждений и мыслей, которые мешают вам сосредоточиться на главных радостях жизни. Вот увидите – это пойдет вам на пользу.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Скорпиона

Не совсем благоприятная семидневка для Скорпионов в вопросах финансов. Подобные проблемы с деньгами могут спровоцировать конфликты с окружающими. Будьте готовы к этому в четверг. Если вы владеете силой убеждения, то уже к концу недели ситуация ощутимо улучшится, на вас перестанут обижаться. Будьте аккуратны за рулем.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Стрельца

Ваша репутация и весомость в обществе растет с каждым днем недели. Также вас ожидают благоприятные и гармоничные отношения с коллегами и членами семьи. Отдых, путешествия и развлечения пройдут на ура. Не забывайте о близких, прислушайтесь к вопросам детей, чтобы избежать серьезных проблем.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Козерога

На предстоящей неделе не стоит игнорировать сигналы своей интуиции в решении многих вопросов. Вас ожидает успех на работе, в финансах и личных отношениях, благодаря вашей настойчивости и целеустремленности. Однако не следует переутомляться – поберегите здоровье. Выходные полезно посвятить релаксу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Водолея

На следующей неделе Водолеи почувствуют себя настоящими романтиками. Вы полны желания оживить и приукрасить привычные отношения, однако будьте осторожны, чтобы не стать заложниками обмана. Середина недели может принести финансовые проблемы на работе и разногласия в личной жизни.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 2-8 августа для Рыб

У Рыб заканчивается неблагоприятный период неуверенности и душевной неуравновешенности. В среду в общении с близкими людьми вы найдете поддержку, понимание и, при необходимости – помощь. Работа и отдых в коллективе пойдут вам на пользу. Только и то, и другое важно делать с полной самоотдачей.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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