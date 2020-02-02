Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз с 2 по 8 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

События недели достигнут пика, сигнализируя о плюсах и минусах стартовавших ранее дел. Многое прояснится, максимально активизируются наболевшие проблемы, обострится внутренний кризис, в результате которого будет что-то отвергнуто, а что-то оставлено. Плюс в том, что выход из тупиковых ситуаций, благодаря волевому энтузиазму, будет найден. Каждый откроет двери в светлое завтра своим индивидуальным ключом накопленного опыта. Если трезвый рассудок находится в объятьях прагматизма и корыстолюбия, вы двигаетесь по встречной полосе, прислушайтесь к чувствам, они дадут правильную подсказку.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Овна

Силы фонтанируют, требуя направить их в полезное русло. Социум, дружеское окружение – вот территория успешной самореализации. Здесь вас заждались приятные сюрпризы, братского полка прибудет, возобновятся давние связи, поэтому в кругу союзников и единомышленников будете чувствовать себя, как рыба в воде, станете неформальным харизматичным лидером и сможете направлять коллективную энергию в русло собственных интересов.

Сейчас вы особенно сексапильны, обаятельны, прельщаете противоположный пол, но моральный имидж святое, контролируйте свое поведение. Ведь рядом уже есть романтичный спутник (ца) шагайте в унисон, дружите и любите друг друга.

На работе дежавю продолжается, здесь вы отличный профессионал, трудитесь, зарабатывайте деньги. И умерьте амбиции. Заветный должностной олимп пока журавль в небе.

Благополучие семьи – на первом месте. С родными вас должна связывать любовь и дружба.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Тельца

Вы "распяты" на кресте ответственности: дом, работа, партнерство поглощают слишком много сил. Мобилизуйтесь и умело маневрируйте, чтобы достичь везде максимальной эффективности.

Торопитесь везде успеть, "мертвых" зон не должно быть. Самое время дать выход карьерным амбициям – это мощный детонатор для профессионального совершенствования, успешной реализации природных дарований и самореализации. Отношения с руководством на кульминационной точке, если возникло ЧП на работе смело рискуйте, в итоге выиграете, заработав служебные бонусы.

Тельцы – руководители отлично зарекомендуют себя перед подчиненными.

Под родным кровом накаленная атмосфера, наводите порядок в доме и не побейте горшки с благоверными. Ваша задача – поддерживать его энтузиазм и жертвенно любить, невзирая на все недостатки.

Семейный корабль не должен разбиться о камни бытовых проблем. Возникли инциденты – сообща решайте, не вынося сор с избы.

Если старые прагматичные взгляды, философские убеждения тянут гирями вниз ,требуя трансформации, занимайтесь самообразованием, учитесь везде на ходу, пища для разума – святая святых!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Близнецов

Стремление к духовному росту, познанию Божественной истины огромно. Но фундамент былых убеждений уже себя изжил и рушится. Вас привлекают высокие материи, все оригинальное, нетрадиционное, что спрятано за фасадом обыденности и является подпиткой для нового философского мировосприятия, который сейчас формируется.

Будьте в курсе всех событий, занимайтесь самообразованием, черпая отовсюду свежие знания, интересную информацию, общайтесь с людьми прогрессивными, духовно зрелыми. "Зеленые" лица вам не нужны.

Тем более, что располагаете богатым капиталом в "банке" знакомых людей с высоким духовным и творческим потенциалом. На них и полагайтесь. Но прежде сделайте ревизию, возможно там есть "балласт", от которого следует избавиться.

Избегайте пустой болтовни, перемываний чужих косточек – вокруг конфронтационная атмосфера. Вы личность творческая и сейчас имеете блестящие шансы преуспеть на созидательном поприще, занимаясь любимым делом.

Стремление к финансовой независимости есть судьбоносным заданием, жить за чужой счет нынче нельзя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Рака

Умение правильно позиционировать себя в социуме, улаживать любые конфликты –ключевая тема. Сбалансируйте желания и возможности, приструните неугомонное "хочу", у партнеров (деловых и брачных) богатый арсенал ресурсов, поэтому можно к ним присоединиться и плодотворно сотрудничать, взяв бразды правления в свои руки. Если станете подкаблучником – разрушите будущее.

Сейчас смысл бытия – это глубокое осознании насущных потребностей и высшего призвания в партнерских отношениях. Что знаменует собой переход к более зрелым формах любви, благодаря отречению от эгоистических требований ради укрепления союза (делового, брачного).

Тест простой: отпустите на волю все мучительные страстные влечения выросшие на дрожжах зависти, и тогда вам останется то, что ваше. "Прихватизировать" чужое не удастся.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Льва

Чтобы сделать квантовый скачок в развитии, используя накопленные потенциальные ресурсы, вам необходимо гармонично вписаться в требования реальности. Самое время реанимировать и укрепить партнерские отношения (деловые, любовные). "Я-ты" – это одно целое, вдохновенное "мы", сплав духовных идеалов, интересов без которых сердца не могут биться в унисон.

Избранник сияет харизмой, популярный, влиятельный, поэтому и вы не подкачайте на его фоне. Срочно займитесь гардеробом, дресс-код нынче играет колоссальную роль в жизни. Вы у публики под микроскопом, малейшая оплошность в имидже аукнется неудачей.

Где вставить вовремя "пять копеек", сказать комплимент, блеснуть юмором, одарить улыбкой крайне важно. Главное произвести ошеломляющее впечатление, но никого не затмить.

Держитесь за старое служебное кресло, обращайтесь за протекцией к бывшим покровителям. Если работа утомляет, обременяют плохие трудовые условия – сачкуйте, здоровье дороже!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Девы

Дух социума – самый прогрессивный и тонизирующий. Плывите по течению обстоятельств, добросовестно выполняя все, что от вас требуется. Если надо идите на жертвы и не пытайтесь диктовать собственную волю. Камень накопленных эмоций, созданных собственными страхами и фантазиями, спадет с души (достигнув критической массы), все тайное станет явным, иллюзии, тревоги исчезнут, и сможете дышать полной грудью.

Ключ к ребусам, неразгаданным доныне, тоже окажется в ваших руках.

Работа – святое, целесообразно нырнуть с головой в бурную атмосферу служебного коллектива. Здесь вы специалист широкого профиля, прогрессивный руководитель и реформатор, который не позволит топтаться на месте подчиненным, коллегам. Реализуйте планы, воплощайте оригинальные идеи, зарабатывайте деньги, они нужны для дома, семьи, решения бытовых проблем. Если здоровье хромает, срочно отдохните.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Весов

Вальсируйте под аккорды собственных интересов. Вы ведущий в танце на жизненной сцене, личность яркая, артистическая. Что магически привлекает публику, активизирует дух прекрасного, вдохновляет тех, кто депрессирует.

Несите во Вселенную любовь и радость, веселитесь, наслаждайтесь сердечной гармонией, дружите с Музой, заряжайте жизненный аккумулятор положительными эмоциями. Ваш душевный рыцарь – это друг и любовник в одной ипостаси. Умный, оригинальный, прогрессивный. А для "заземленных" прагматичных лиц – сердце на замке.

В дружеских рядах "переформатирование", решайте с кем персонально разорвать отношения, а с кем строить по–новому.

Выбрыки благоверных – от лукавого, вы в них нуждаетесь, поэтому гасите любые неадекватные вспышки со стороны любимых спутников.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Скорпиона

Вам предстоит метаться между домом и работой, как между молотом и наковальней. Держите руку на семейном пульсе, здесь источник сил и творческого вдохновения. Доброжелательность, дружеская консолидация с родными, усилит авторитет, создаст братскую идиллию в доме. В критический момент помощь поступит именно от родных.

В профессиональной сфере (бизнесе, карьере) сейсмическая обстановка, с кардинальными переменами, реорганизациями, вопрос станет остро – "быть или не быть". Не рубите с плеча, действуйте с выгодой для себя, согласовав все с руководством. Материальный интерес – прекрасный стимул нынче на любых фронтах деятельности.

Читать нравоучения, навязывая личные убеждения окружающим, не следует. Каждый человек имеет право на собственную точку зрения, идеологию. И не вам его судить. Если попытаетесь стричь под свою гребенку, сделаете всем хуже.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Стрельца

Грядет кардинальная смена взглядов, их диктует сама жизнь, окуная в чрезвычайные ситуации. Суйте нос в чужое просо, интересуйтесь всем! Вам следует быть эрудитами, всесторонне осведомленными, информированными на разнообразные темы. Стать ходячей энциклопедией.

Не чурайтесь новых знакомств, людям вы симпатичны, дружелюбны, душа любой компании, энергопотенциал зашкаливает. Очаровать труда не составит. Главное идти навстречу чужим пожеланиям, а собственные – отодвинуть на потом.

Завязывайте разнообразные контакты, внезапная, на первый взгляд встреча, может перерасти в преданную дружбу и стать ключом к двери в счастливое завтра. Тем, кто соблазняется романтическими приключениями, нужно притормозить, те увлечения – происки лукавого.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Козерога

Моральные ценности подвергаются серьезному испытанию. Если вами движет выгода, не стремитесь обмануть неопытных или доверчивых партнеров. Делайте все честно, на законных основаниях, тогда выиграете, а репутация только вырастет. Сейчас на чаше весов желания и возможности следует уравновесить. "Беру-даю" гармонизировать.

Есть долговые обязательства (моральные, материальные) – выполните их. Иначе образуется "свищ" для утечки энергоресурсов. Стремитесь к идиллии в сотрудничестве с окружающими, поставив интересы другой стороны на первое место. Высшее "Я" требует жить со всеми в мире, любви, согласии и никого не прессинговать. Что так хочется!

Четко следите за собственными ощущениями, реакциями (на поведение людей, события), ибо они искажают истинную картину, вводят в заблуждение, в итоге портя отношения.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Водолея

Ваше место на публичной арене, где нужно блистать во всей красе. Срочно обновите по моде гардероб, прическу, макияж, продумайте до мелочей туалет, отшлифуйте изысканную манеру поведения. Не сдерживайте внутренний импульс стать лучше всех, сильнее, авторитетнее – это естественный порыв, мотивированный глубинными трансформационными процессами! Сияйте и помните: вы неотразимы!

Но одна звезда – сирота. Непременно будьте в паре с милыми, голубьтесь. Каждое мгновение бытия – это праздник сердца.

Ну а если отношения на точке кипения, придется их "перезагрузить", и начать все с чистого листа.

Если работы невпроворот, замечательно, усердно трудитесь, судьба поощряет рьяных тружеников, а тех, кто отлынивает от обязательств, устраивает бойкот, карает.

У Водолеев-руководителей подчиненные, коллеги, помощники пройдут экзамен на профессиональную зрелость, умение сотрудничать – останутся самые достойные.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 2-8 февраля для Рыб

Ваша сила и власть мистическая, глубоко скрыта за фасадом скромности. Но незримо везде ощущается. Сейчас открываются теневые стороны натуры, о которых до сих пор все не подозревали. Это самоотверженное служение людям, готовность пойти на жертвы, чтобы удовлетворить чужие потребности, помочь тем, кто бедствует, болеет. Имейте в виду, искренне отдавая, вы получаете в разы больше. Это не только материальные ресурсы, но и здоровье. Поэтому, если одолевают болячки – это знак: занимайтесь благотворительностью, чтобы откупиться.

Дискомфорт на работе недопустим, вы должны получать максимум удовольствия от трудовой деятельности. Посоветуйтесь с шефом, и решите эту проблему. Смена служебных нагрузок, полномочий, заданий предопределена.

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