Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз с 20 по 26 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Овнов

Смотрите на мир не через призму прагматизма, а идеализма, и милость фортуны вам гарантирована. Близкие отношения почти достигли критической точки и требуют перезагрузки. Рядом с вами яркие брачные спутники, отнеситесь к ним со священным трепетом, не выискивайте недостатков, а сосредоточьтесь только на добродетелях, тогда познаете высокие откровения партнерских взаимоотношений (сексуальных, духовных, чувственных), создав крепкий союз. Сейчас вы хранитель семейного очага, не смейте его разрушать в порыве эгоистических эмоций!

Те, кто жертвует семьей, домашним уютом ради работы, допускает фатальную ошибку и горько за это поплатится. Идите навстречу интересам домочадцев (у них время успешной самореализации), любимых, но не "растворяйтесь" в жертвенной самоотдаче, позволяя вить из себя веревки.

На работе будьте исполнительны, демонстрируя высокий профессионализм. А шефу красиво подыгрывайте, ибо здесь может коса найти на камень.

Рожденным 3-9 апреля совет: вы в сейсмической зоне, будьте максимально толерантны, не сталкивайте людей лбами, избегайте вражды, жестокости, провокационных скандалов.

Рожденных 11-15апреля ждет большая радость и успех.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Тельцов

Назревает "переформатирование" партнерских взаимоотношений (деловых, брачных). Если альянс дал трещину, самое время ее устранить, вдохнуть животрепещущий импульс в психологическую ауру. К счастью ваш избранник обладает романтическим волшебством, знает когда и какое "чар-зелье" подсыпать, чтобы завладеть сердцем, не оставляя малейших шансов конкурентам. Играйте в "поддавки", не дайте милому засомневаться в вашей преданности, удовлетворяйте его запросы, окутайте заботой и любовью, тогда брачный союз получит новое дыхание!

В деловой команде атмосфера конкурентная, ваша задача – гармонично вписаться в коллективный ритм, и трудиться с творческим вдохновением.

Будьте в курсе всех новостей, событий, проявляйте коммуникабельность в общении с окружающими (братьями, сестрами, одноклассниками, однокурсниками, соседями). Эмоциональная чуткость залог успеха на всех фронтах. Следует регулярно учиться, чтобы наверстать пробелы в профессиональных знаниях и сохранить на высоте служебное реноме.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Близнецов

Ваш партнер не только очаровательный любовник, благородный друг, но и талантливый психологический манипулятор. Бойтесь попасть в плен зависимости и превратиться в подкаблучника. Отношения нужно строить на взаимовыгодных интересах. Вы должны получать взамен надлежащую порцию любви, ласки, материальной заботы. Без этой компенсации стать счастливыми, реализовать замыслы невозможно!

Если поступят выгодные деловые предложение (для тех, кто ищет работу) соглашайтесь. Но избегать дополнительных трудовых нагрузок не следует, они несут удачу и прибыль. Четко контролируйте, чтобы "хочу" и "надо", "личные —чужие интересы" были в гармонии. Малейшие перекосы чреваты фатальными неприятностями.

Пересмотрите также свое отношение к здоровью и займитесь профилактическими мероприятиями. Здесь удачная полоса.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Рака

Напряженная жизненная динамика сохраняется. Не поддавайтесь псевдо оптимизму там, где задействованы рабочие интересы, вокруг прагматичные конкуренты, чем игнорировать нельзя. Впрочем на службе удачная полоса, работодатели к вам благосклонны, "пашите" не спустя рукава, а с творческим рвением и денег заработаете. Вы блестящий и востребованный специалист широкого профиля, при желании можете все! За это ценят, уважают, хорошо платят. в конкретной сфере,.

На любовном поприще все чудесно, вокруг порхают любовные ангелы: влюбляйтесь, ухаживайте, флиртуйте и будьте счастливы!

Романтичная жизнь – это захватывающая артистическая игра, которая финиширует победой.

Если союз с прежним партнером дышит на ладан, но ресурс чувств для его реанимации есть, действуйте! Все в ваших руках. Собственный выбор – судьбоносный. Главное не поддаваться манипуляциям.

Рожденным 6—10 июля следует усмирить Эго, оно провоцирует к разрушениям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Львов

Скачки "на лево", в поисках романтичных приключений, это для вас нормальный стимулирующий процесс, черпать тоник счастья предназначено судьбой еще два месяца. Но семья не должна от этого страдать, а наоборот, только процветать. Полученную энергию счастья не расточайте на стороне, а по-хозяйски несите в семейное гнездо.

Поставьте на главное место фамильные ценности, возобновите разорванные кровные узы. Личное счастье –это надежный семейный тыл, и сейчас есть все условия для его создания.

В критические моменты прислушивайтесь к интуитивному "нюху", он блестяще срабатывает там, где нужно "взять след", получить скрытую информацию. Вовремя прячьтесь! Искусство разведчика, детектива, следователя вы обязаны освоить на "отлично". Удача сопутствует тем, кто задействован в секретных службах.

На реализацию глобальных целей (карьерный рост) вы влиять не можете, это прерогатива общества, где все непредсказуемо. Занимайтесь делом, востребованным в социуме, идите в ногу с прогрессом, осваивая инновационные технологии, шлифуя профессиональное мастерство. Те, кто сидит в консервативном болоте, или вкалывает механически на нескольких работах, пополнят ряды безработных.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Дев

смейте нигде давать задний ход, двигайтесь в унисон с социумом, тонко ощущая его ритмы. Для окружающих вы преданный заботливый друг, очаровательный собеседник, обладающим магическим влиянием, умеющий читать чужие мысли.

Слова из ваших уст несут гипнотическую силу, способны как убить так и воскресить оппонента, главное не злоупотреблять этим уникальным искусством, особенно саркастическим юмором. Не вешать лапшу на уши наивным поклонникам. Используйте этот дар для предотвращения плохих поступков, ситуаций. С целью вывести на чистую воду мошенников, воров, хитрецов, лгунов. А тех, кто пал духом, поддержите комплиментом, простимулируйте искренней похвалой. Ваш триумф в обществе нынче базируется на всесторонней осведомленности, мощности эмоционального излучения, магии красноречия. Если одиноки, самое время завязывать романтические знакомства.

Денежные траты предопределены, это инвестиции в детей, возлюбленных, развлечения, покупки для себя, подарки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Весов

Вас, яркую влиятельную личность, невозможно не заметить в толпе. Энергия фонтанирует, подпитывая окружающих.

Стремитесь глубже проникать во "все", что несет эмоциональный позитив, в это время идет мощная космическая подзарядка, особенно на работе, где в активной фазе реализация профессионального призвания. Где многие борются на карьерное восхождение, что есть судьбоносной задачей.

Но увы, не все так просто, скрытые внутри гири амбиций тянут вниз на дно регресса. Не позволяйте ими вами завладеть, активно трудитесь на работе, меньше уделяйте времени домашним делам, они могут поглотить силы и отпугнуть удачу. Вам следует любой ценой удержаться на профессиональном плаву, не потерять должностной статус, тогда разбогатеете.

Удача благоволит трудолюбивым честолюбивым особам, умеющим отлично руководить и подчиняться. Сейчас вы сам себе господин, решаете кого облагодетельствовать, а кого наказать. Не перегните палку.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Скорпионов

Вы большие умницы и очаровашки, публика в восторге, одаривает симпатиями. Жизнь вот-вот должна кардинально измениться, придется избавиться от негативного груза прошлого, взяв на вооружение наилучший опыт и уверенно двигаться в будущее. Ни на кого не рассчитывайте, вы сам себе повелитель, слуга, покровитель, ставьте цель и уверенно к ней двигайтесь, заручившись поддержкой не приятелей, а лиц высокой духовной культуры, деловых компаньонов, брачных спутников.

На материальном фронте фортовая полоса продолжается до декабря. Шикуйте, удовлетворяя необходимые персональные аппетиты, и непременно делитель благами с окружающими. Обязательно помогайте нуждающимся (морально, материально).

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Стрельцов

Вы на гребне популярности в обществе, дружелюбны, обаятельны, душа любой компании. Зажечь и повести за собой трудностей не составит. Однако сейчас жизнь наполнена предопределенными событиями, что связывает по рукам и ногам. Прошлое требует устранения ошибок и расплаты жертвенной любовью. Поэтому вальсируя под "мелодию из другой реальности" (без фанатизма!), помните о нынешней действительности. Она истинна и ставит другие задачи.

Не стремитесь жить здесь и сейчас выжимая от жизни по максимуму.. Сделайте "ревизию" сокровенных желаний, возможно многие из них уже устарели и не актуальны или вообще на данном этапе есть тормозом. Для поддержания баланса от вас требуется помощь другим в реализации их интересов. Для этого нужно срочно усмирить ЭГО и проявить альтруистическую щедрость. Парадом командует не "хочу", а "надо"!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Козерогов

Хотите быть любимыми и желанными, иметь верного друга (что разделяет общие интересы) и любовника в одном лице? Все в ваших руках! Далеко искать свое счастье не нужно, оно рядом. Окутайте избранника вниманием и заботой, подлейте в этот коктейль искренних чувств и с радостью вальсируйте в танце взаимной любви! Главное не "включать" боевой диктат, ведь нереализованная энергия бьет агрессивным ключом. Расслабьтесь, чаще молитесь, везде проявляйте дипломатичность и все сложится замечательно. Занимайтесь благотворительностью, сейчас Небеса транслирует милостыню людям через вас.

Тема партнерского сотрудничества судьбоносная, подобное притягивает подобное. В этом году к вам примагничиваются те лица, которых заслужили, с которыми находитесь на одной уровне духовного развития. Поэтому не нарекайте, если кто-то раздражает, этот человек есть зеркалом ваших плохих качеств, которые нужно изжить. Самоустраниться не выйдет, это саботаж перед судьбой. Прогресс личности только гармоничных взаимоотношениях, где бразды правления держит другая сторона.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Водолеев

В профессиональной сфере грядет "переформатирование", от которого будет зависеть будущее карьеры. Если чувствуете неудовлетворение, возможно это не ваше призвание, и надо переквалифицироваться. Время удачное. Талант нельзя в землю закапывать. А когда сели в свои сани, все замечательно. Дерзайте! Главное с руководящим персоналом, который имеет на вас гипнотическое влияние, сохранять гармоничные отношения. Многим повезет закрутить служебный роман.

Сейчас вы баловень судьбы, в сфере дружбы, что обязывает исповедовать высокие моральные устои. Демонстрировать на собственном примере, что такое настоящий преданный друг и соратник в коллективе. Активно трудитесь, если устаете, следует разработать четкий график труда и отдыха, чтобы получать продуктивный результат и поддерживать здоровье на высоте. Работа не только источник денег, но и регулирует физиологические ритмы, служит целителем, главное правильно распределить творческий ресурс, время и обязанности. Если от вас требуют жертв, не смейте их делать, безвозмедная помощь (услуги) категорически противопоказаны. Сейчас все должно оплачиваться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 13-19 октября 2019 года для Рыб

Вам предстоит сделать грамотный синтез этических и духовных ценностей, чтобы твердо стоять на земле и в то же время мыслить масштабно с далеким прицелом. Именно тогда повезет (одиноким) встретить прелестный идеал романтического спутника жизни, и вы окончательно определитесь к кому лежит сердце. А те, кто в браке, неожиданно прозреют, ведь перед вами возник ангел, о чем доныне и не подозревали. С удовольствием занимайтесь профессиональной деятельностью, штурмуйте карьерные вершины, очаровывайте руководство. Оно к вам благоволит.

Больше двигайтесь, путешествуйте, чем дальше, тем лучше. Смена жизненного ландшафта – прекрасный энергетический тоник, возможность научиться новому, получить интересную информацию для духовного развития.

От друзей держитесь подальше, их инициативные действия вас не должны соблазнять, общие дела, проекты обречены на регресс. В активном социуме вам пока места нет, потерпите. Уделяйте внимание личному творчеству, хобби.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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